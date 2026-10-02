https://crimea.ria.ru/20261002/okolo-400-ulits-simferopolya-ostanutsya-bez-sveta-na-noch-1159888938.html

Около 400 улиц Симферополя останутся без света на ночь

Около 400 улиц Симферополя останутся без света на ночь - РИА Новости Крым, 02.10.2026

Около 400 улиц Симферополя останутся без света на ночь

Ночью со 2 на 3 октября в Симферополе и Молодежном Симферопольского района отключат свет. Ограничение также коснется около 400 улиц Симферополя. Об этом... РИА Новости Крым, 02.10.2026

2026-10-02T18:06

2026-10-02T18:06

2026-10-02T18:06

отключение электроэнергии

симферополь

симферопольский район

гуп рк "крымэнерго"

энергосистема крыма

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/01/14/1152535479_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4cb1748c93f358f90a3f4a4d0bf0b9c6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Ночью со 2 на 3 октября в Симферополе и Молодежном Симферопольского района отключат свет. Ограничение также коснется около 400 улиц Симферополя. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".Без света в Симферополе останутся около 400 улиц и переулков, микрорайоны Солнечная долина, Каменка, Коллективные сады, семь садовых товариществ, а также более 20 улиц и ряд садовых товариществ в Молодежном.С полным перечнем отключаемых потребителей можно ознакомиться по ссылке.Ранее сообщалось, что все села Красноперекопского района Крыма в пятницу утром остались без электричества. Часть Крыма обесточена после ударов ВСУ по объектам энергетики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дефицит мощности в энергосистеме Крыма сохраняетсяКрымчан предупредили о возможных аварийных отключениях светаВ Крыму приостановили прием заявок на подключения к энергосетям

симферополь

симферопольский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отключение электроэнергии, симферополь, симферопольский район, гуп рк "крымэнерго", энергосистема крыма