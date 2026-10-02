https://crimea.ria.ru/20261002/okolo-400-ulits-simferopolya-ostanutsya-bez-sveta-na-noch-1159888938.html
Около 400 улиц Симферополя останутся без света на ночь
Около 400 улиц Симферополя останутся без света на ночь - РИА Новости Крым, 02.10.2026
Около 400 улиц Симферополя останутся без света на ночь
Ночью со 2 на 3 октября в Симферополе и Молодежном Симферопольского района отключат свет. Ограничение также коснется около 400 улиц Симферополя. Об этом... РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T18:06
2026-10-02T18:06
2026-10-02T18:06
отключение электроэнергии
симферополь
симферопольский район
гуп рк "крымэнерго"
энергосистема крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Ночью со 2 на 3 октября в Симферополе и Молодежном Симферопольского района отключат свет. Ограничение также коснется около 400 улиц Симферополя. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".Без света в Симферополе останутся около 400 улиц и переулков, микрорайоны Солнечная долина, Каменка, Коллективные сады, семь садовых товариществ, а также более 20 улиц и ряд садовых товариществ в Молодежном.С полным перечнем отключаемых потребителей можно ознакомиться по ссылке.Ранее сообщалось, что все села Красноперекопского района Крыма в пятницу утром остались без электричества. Часть Крыма обесточена после ударов ВСУ по объектам энергетики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дефицит мощности в энергосистеме Крыма сохраняетсяКрымчан предупредили о возможных аварийных отключениях светаВ Крыму приостановили прием заявок на подключения к энергосетям
симферополь
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Около 400 улиц Симферополя останутся без света на ночь
Ночью будет частично обесточены Симферополь и Молодежное