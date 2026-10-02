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Около 400 улиц Симферополя останутся без света на ночь - РИА Новости Крым, 02.10.2026
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Около 400 улиц Симферополя останутся без света на ночь
Около 400 улиц Симферополя останутся без света на ночь - РИА Новости Крым, 02.10.2026
Около 400 улиц Симферополя останутся без света на ночь
Ночью со 2 на 3 октября в Симферополе и Молодежном Симферопольского района отключат свет. Ограничение также коснется около 400 улиц Симферополя. Об этом... РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T18:06
2026-10-02T18:06
отключение электроэнергии
симферополь
симферопольский район
гуп рк "крымэнерго"
энергосистема крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Ночью со 2 на 3 октября в Симферополе и Молодежном Симферопольского района отключат свет. Ограничение также коснется около 400 улиц Симферополя. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".Без света в Симферополе останутся около 400 улиц и переулков, микрорайоны Солнечная долина, Каменка, Коллективные сады, семь садовых товариществ, а также более 20 улиц и ряд садовых товариществ в Молодежном.С полным перечнем отключаемых потребителей можно ознакомиться по ссылке.Ранее сообщалось, что все села Красноперекопского района Крыма в пятницу утром остались без электричества. Часть Крыма обесточена после ударов ВСУ по объектам энергетики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дефицит мощности в энергосистеме Крыма сохраняетсяКрымчан предупредили о возможных аварийных отключениях светаВ Крыму приостановили прием заявок на подключения к энергосетям
симферополь
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отключение электроэнергии, симферополь, симферопольский район, гуп рк "крымэнерго", энергосистема крыма
Около 400 улиц Симферополя останутся без света на ночь

Ночью будет частично обесточены Симферополь и Молодежное

18:06 02.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановительные работы на сетях электроснабжения, ведущих к домам жителей СНТ "Строитель"
Восстановительные работы на сетях электроснабжения, ведущих к домам жителей СНТ Строитель - РИА Новости, 1920, 02.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Ночью со 2 на 3 октября в Симферополе и Молодежном Симферопольского района отключат свет. Ограничение также коснется около 400 улиц Симферополя. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".
"В связи необходимостью проведения ремонтных работ с 23:00 2 октября до 06:00 3 октября будет отсутствовать электроснабжение", – говорится в сообщении.
Без света в Симферополе останутся около 400 улиц и переулков, микрорайоны Солнечная долина, Каменка, Коллективные сады, семь садовых товариществ, а также более 20 улиц и ряд садовых товариществ в Молодежном.
С полным перечнем отключаемых потребителей можно ознакомиться по ссылке.
Ранее сообщалось, что все села Красноперекопского района Крыма в пятницу утром остались без электричества. Часть Крыма обесточена после ударов ВСУ по объектам энергетики.
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Отключение электроэнергииСимферопольСимферопольский районГУП РК "Крымэнерго"Энергосистема Крыма
 
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