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Очередь на Крымском мосту выросла вдвое за час - оперативные данные
Очередь на Крымском мосту выросла вдвое за час - оперативные данные - РИА Новости Крым, 02.10.2026
Очередь на Крымском мосту выросла вдвое за час - оперативные данные
Автомобильная очередь на Крымском мосту выросла вдвое за час, проезда ожидают 150 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте. РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T09:30
2026-10-02T09:30
2026-10-02T09:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Автомобильная очередь на Крымском мосту выросла вдвое за час, проезда ожидают 150 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Уточняется, что со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Час назад очередь со стороны Керчи составляла 80 машин. При этом на 07:00 пятницы очередей с обеих сторон моста не было.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Очередь на Крымском мосту выросла вдвое за час - оперативные данные
Очередь на Крымском мосту выросла до 150 автомобилей