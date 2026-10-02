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На Крымском мосту проезда ждут 300 машин - РИА Новости Крым, 02.10.2026
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На Крымском мосту проезда ждут 300 машин
На Крымском мосту проезда ждут 300 машин - РИА Новости Крым, 02.10.2026
На Крымском мосту проезда ждут 300 машин
На Крымском мосту очередь автомобилей выросла вдвое за три часа. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте. РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T12:09
2026-10-02T12:25
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. На Крымском мосту очередь автомобилей выросла вдвое за три часа. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В 9 утра проезда ожидали 150 авто.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, новости крыма, крым
На Крымском мосту проезда ждут 300 машин

На Крымском мосту со стороны Керчи ждать проезда приходится около часа

12:09 02.10.2026 (обновлено: 12:25 02.10.2026)
 
© РИА Новости КрымОчередь на Крымском мосту
Очередь на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 02.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. На Крымском мосту очередь автомобилей выросла вдвое за три часа. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 300 транспортных средств. Время ожидания около час", - говорится в сообщении по состоянию на 12.00

Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
В 9 утра проезда ожидали 150 авто.
Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаНовости КрымаКрым
 
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