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Обломки дрона упали на предприятие на Кубани: есть повреждения
Обломки дрона упали на предприятие на Кубани: есть повреждения - РИА Новости Крым, 02.10.2026
Обломки дрона упали на предприятие на Кубани: есть повреждения
Инфраструктура одного из предприятий Краснодарского края получила повреждения после падения обломков беспилотника. Об этом сообщает оперативный штаб региона в... РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T10:43
2026-10-02T10:43
2026-10-02T10:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Инфраструктура одного из предприятий Краснодарского края получила повреждения после падения обломков беспилотника. Об этом сообщает оперативный штаб региона в своем канале в МАКС.Уточняется, что в результате происшествия никто из людей не пострадал. Сейчас на месте работают оперативные и специальные службы.Ранее сообщалось, что за ночь силы ПВО сбили 646 вражеских беспилотников над территорией России, в том числе над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.ВСУ снова ударили по объектам энергетики Крыма. На всей территории полуострова из-за повреждений электрической сети и оборудования сохраняются перебои с подачей электроэнергии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обломки БПЛА упали на магазин в Тихорецке на КубаниВСУ ударили по многоэтажке в Волгограде – ранен мирный жительУдар дрона ВСУ по детям: в Брянской области ранены 12 человек
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туапсе, краснодарский край, новости, атаки всу, происшествия
Обломки дрона упали на предприятие на Кубани: есть повреждения
Инфраструктура предприятия на Кубани получила повреждения после падения обломков дрона