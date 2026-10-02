https://crimea.ria.ru/20261002/novosti-kryma-na-utro-2-oktyabrya-1159885140.html

Новости Крыма на утро 2 октября

Новости Крыма на утро 2 октября - РИА Новости Крым, 02.10.2026

Новости Крыма на утро 2 октября

В Крыму ночью и утром в пятницу действовала беспилотная опасность и работала ПВО. При этом Крымский мост работает штатно. ВСУ снова ударили по объектам... РИА Новости Крым, 02.10.2026

2026-10-02T08:36

2026-10-02T08:36

2026-10-02T08:36

новости крыма

крым

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крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Крыму ночью и утром в пятницу действовала беспилотная опасность и работала ПВО. При этом Крымский мост работает штатно. ВСУ снова ударили по объектам энергетики Крыма. На всей территории полуострова из-за повреждений электрической сети и оборудования сохраняются перебои с подачей электроэнергии.Главное на утро 2 октября - в подборке РИА Новости Крым. Ночью на территории Крыма была объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике. "Особое внимание жителям северных, западных, восточных, южных и центральных районов! Сохраняйте спокойствие", - говорилось в сообщении.Крымский мост ночью и утром в пятницу работает штатно – движение по мосту не перекрывали. По состоянию на 8 утра в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 80 транспортных средств.По информации "Крымэнерго", энергообъекты полуострова вновь подверглись беспилотной атаке противника. Обесточена часть населенных пунктов. Социальные объекты работают на резервных схемах электроснабжения.В Севастополе ночь прошла без происшествий, воздушные тревоги не объявляли. Морской пассажирский транспорт утром в четверг ходит по расписанию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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крымский мост

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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