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Новости Крыма на утро 2 октября - РИА Новости Крым, 02.10.2026
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Новости Крыма на утро 2 октября
Новости Крыма на утро 2 октября - РИА Новости Крым, 02.10.2026
Новости Крыма на утро 2 октября
В Крыму ночью и утром в пятницу действовала беспилотная опасность и работала ПВО. При этом Крымский мост работает штатно. ВСУ снова ударили по объектам... РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T08:36
2026-10-02T08:36
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атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Крыму ночью и утром в пятницу действовала беспилотная опасность и работала ПВО. При этом Крымский мост работает штатно. ВСУ снова ударили по объектам энергетики Крыма. На всей территории полуострова из-за повреждений электрической сети и оборудования сохраняются перебои с подачей электроэнергии.Главное на утро 2 октября - в подборке РИА Новости Крым. Ночью на территории Крыма была объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике. "Особое внимание жителям северных, западных, восточных, южных и центральных районов! Сохраняйте спокойствие", - говорилось в сообщении.Крымский мост ночью и утром в пятницу работает штатно – движение по мосту не перекрывали. По состоянию на 8 утра в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 80 транспортных средств.По информации "Крымэнерго", энергообъекты полуострова вновь подверглись беспилотной атаке противника. Обесточена часть населенных пунктов. Социальные объекты работают на резервных схемах электроснабжения.В Севастополе ночь прошла без происшествий, воздушные тревоги не объявляли. Морской пассажирский транспорт утром в четверг ходит по расписанию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости крыма, крым, новости севастополя, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, крымский мост
Новости Крыма на утро 2 октября

Новости Крыма и Севастополя на утро 2 октября

08:36 02.10.2026
 
© РИА Новости . Сергей Анашкевич / Перейти в фотобанкВиды Крыма
Виды Крыма - РИА Новости, 1920, 02.10.2026
© РИА Новости . Сергей Анашкевич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Крыму ночью и утром в пятницу действовала беспилотная опасность и работала ПВО. При этом Крымский мост работает штатно. ВСУ снова ударили по объектам энергетики Крыма. На всей территории полуострова из-за повреждений электрической сети и оборудования сохраняются перебои с подачей электроэнергии.
Главное на утро 2 октября - в подборке РИА Новости Крым.
Ночью на территории Крыма была объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.
"Особое внимание жителям северных, западных, восточных, южных и центральных районов! Сохраняйте спокойствие", - говорилось в сообщении.

В 5.38 в МЧС предупредили, что в северных районах Республики Крым работает ПВО. Людей призвали избегать открытой местности, укрыться в здании, подземном переходе или паркинге. При этом не подходить к окнам и не пользоваться лифтом. Отбой дали в 6.37.

Крымский мост ночью и утром в пятницу работает штатно – движение по мосту не перекрывали. По состоянию на 8 утра в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 80 транспортных средств.
По информации "Крымэнерго", энергообъекты полуострова вновь подверглись беспилотной атаке противника. Обесточена часть населенных пунктов. Социальные объекты работают на резервных схемах электроснабжения.
В Севастополе ночь прошла без происшествий, воздушные тревоги не объявляли. Морской пассажирский транспорт утром в четверг ходит по расписанию.
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