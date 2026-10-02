https://crimea.ria.ru/20261002/na-luganschine-planiruyut-postroit-zavod-po-proizvodstvu-ferrosplavov-1159892200.html

На Луганщине планируют построить завод по производству ферросплавов

На Луганщине планируют построить завод по производству ферросплавов - РИА Новости Крым, 02.10.2026

На Луганщине планируют построить завод по производству ферросплавов

На территории Луганской Народной Республики планируют построить завод по производству ферросплавов. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем канале в... РИА Новости Крым, 02.10.2026

2026-10-02T11:44

2026-10-02T11:44

2026-10-02T11:44

инвестиции

луганская народная республика (лнр)

леонид пасечник

новости

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. На территории Луганской Народной Республики планируют построить завод по производству ферросплавов. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем канале в МАКС по итогам заседания инвестиционного комитета региона.По его информации, проект предусматривает переработку металлургических отвалов. Общий объем инвестиций составит свыше 200 млн рублей. Реализация проекта позволит создать порядка 100 рабочих мест для жителей Луганщины.Еще один проект направлен на развитие дорожной инфраструктуры. На автодороге Алчевск - Брянка инвестор планирует открыть многофункциональный комплекс с точкой общественного питания, СТО, автомойкой самообслуживания и магазином."Особенно важно, чтобы инвестпроекты давали ощутимые результаты для экономики республики и, как следствие, отражались на положительных изменениях в жизни наших граждан", – подчеркнул глава ЛНР.Ранее сообщалось, что участники свободной экономической зоны за три года вложили более 100 млрд рублей в экономику Донбасса и Новороссии. Из более 500 участников СЭЗ 186 инвесторов осуществляют проекты в сфере промышленности, 123 - в строительной отрасли, порядка 130 – в торговле и сельском хозяйстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая жизнь в новых регионах: за четыре года восстановили 25 тысяч объектовВ Донбассе и Новороссии идет масштабное восстановление промышленностиРезидентам СЭЗ в новых регионах облегчат участие в госзакупках

луганская народная республика (лнр)

новые регионы россии

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инвестиции, луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, новости, новые регионы россии