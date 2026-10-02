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Лазерный комплекс "Заря" уничтожил БПЛА на расстоянии 6 километров - РИА Новости Крым, 02.10.2026
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Лазерный комплекс "Заря" уничтожил БПЛА на расстоянии 6 километров
Лазерный комплекс "Заря" уничтожил БПЛА на расстоянии 6 километров - РИА Новости Крым, 02.10.2026
Лазерный комплекс "Заря" уничтожил БПЛА на расстоянии 6 километров
Новейший российский лазерный комплекс "Заря" уничтожил беспилотники условного противника на дальностях до шести километров в ходе командно-штабных учений... РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T19:31
2026-10-02T19:31
владимир путин (политик)
россия
учения
организация договора о коллективной безопасности (одкб)
вооруженные силы россии
оружие
челябинская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Новейший российский лазерный комплекс "Заря" уничтожил беспилотники условного противника на дальностях до шести километров в ходе командно-штабных учений "Центр-2026". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.Кроме того, беспилотники условного противника были поражены на ближней дистанции с помощью роботизированного пулеметного комплекса.В отработке поражения воздушных целей также применялись новые зенитно-артиллерийские комплексы "Цитадель", "ЗАК-57-МСК", "С-60М", а также зенитно-пулеметные установки "Анклав", способные в полуавтоматическом режиме обнаруживать и поражать воздушные цели на дальности до двух километров.На полигоне "Чебаркульский" в Челябинской области с 28 сентября проводятся стратегические командно-штабные учения "Центр-2026". К мероприятию привлекаются войска Центрального военного округа, соединения и воинские части Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск, соединения и воинские части центрального подчинения, а также силы Каспийской флотилииОбщая численность войск на полигоне составляет более 6 000 военнослужащих, в том числе около 1500 из других стран. Задействуются более 600 единиц техники, в том числе 55 самолетов и вертолетов, более 500 БпЛА различных модификаций, более 50 роботизированных систем.В учениях принимают участие представители почти 60 государств, силы и средства системы коллективной безопасности ОДКБ. Семь стран направили свои воинские контингенты. Оборонное ведомство Конго представлено оперативной группой, 51 государство – наблюдателями.2 октября полигон посетил президент России Владимир Путин. Он отметил, что главной целью учения является совершенствование навыков руководящего состава штабов всех уровней в управлении войсками при отражении внешней агрессии. Участники учения на практике применяют новое вооружение, технику, и при этом все задачи решаются с учетом опыта проведения специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия применила новейший ракетный комплекс "Изделие 347"Чем важны учения ОДКБ и что важно понимать об Армении – мнение В России стартовали учения ОДКБ
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владимир путин (политик), россия, учения, организация договора о коллективной безопасности (одкб), вооруженные силы россии, оружие, челябинская область, новости
Лазерный комплекс "Заря" уничтожил БПЛА на расстоянии 6 километров

Новый лазерный комплекс "Заря" уничтожил "вражеские" БПЛА на дальностях до 6 километров

19:31 02.10.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкУчения ОДКБ в Челябинской области
Учения ОДКБ в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 02.10.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Новейший российский лазерный комплекс "Заря" уничтожил беспилотники условного противника на дальностях до шести километров в ходе командно-штабных учений "Центр-2026". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
"Средние и тяжелые беспилотные летательные аппараты на дальностях до шести километров были уничтожены лазерным комплексом "Заря", - говорится в сообщении.
Кроме того, беспилотники условного противника были поражены на ближней дистанции с помощью роботизированного пулеметного комплекса.
"Для борьбы с воздушными целями на ближних подступах к рубежу перехода в атаку был применен зенитно-пулеметный робототехнический комплекс "Калитка-КА", который получает целеуказания через РЛС и программный комплекс "Узор-К", - рассказали в Минобороны.
В отработке поражения воздушных целей также применялись новые зенитно-артиллерийские комплексы "Цитадель", "ЗАК-57-МСК", "С-60М", а также зенитно-пулеметные установки "Анклав", способные в полуавтоматическом режиме обнаруживать и поражать воздушные цели на дальности до двух километров.
На полигоне "Чебаркульский" в Челябинской области с 28 сентября проводятся стратегические командно-штабные учения "Центр-2026". К мероприятию привлекаются войска Центрального военного округа, соединения и воинские части Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск, соединения и воинские части центрального подчинения, а также силы Каспийской флотилии
Общая численность войск на полигоне составляет более 6 000 военнослужащих, в том числе около 1500 из других стран. Задействуются более 600 единиц техники, в том числе 55 самолетов и вертолетов, более 500 БпЛА различных модификаций, более 50 роботизированных систем.
В учениях принимают участие представители почти 60 государств, силы и средства системы коллективной безопасности ОДКБ. Семь стран направили свои воинские контингенты. Оборонное ведомство Конго представлено оперативной группой, 51 государство – наблюдателями.
2 октября полигон посетил президент России Владимир Путин. Он отметил, что главной целью учения является совершенствование навыков руководящего состава штабов всех уровней в управлении войсками при отражении внешней агрессии. Участники учения на практике применяют новое вооружение, технику, и при этом все задачи решаются с учетом опыта проведения специальной военной операции.
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19:31Лазерный комплекс "Заря" уничтожил БПЛА на расстоянии 6 километров
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