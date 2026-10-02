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Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда вечером в пятницу - РИА Новости Крым, 02.10.2026
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Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда вечером в пятницу
Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда вечером в пятницу - РИА Новости Крым, 02.10.2026
Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда вечером в пятницу
К вечеру пятницы у Крымского моста сохраняется очередь перед пунктами досмотра со стороны Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T18:13
2026-10-02T18:13
ситуация на дорогах крыма
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крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. К вечеру пятницы у Крымского моста сохраняется очередь перед пунктами досмотра со стороны Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Пробки перед пунктами досмотра у мостового перехода начали расти с утра. По данным на 08:00 со стороны Керчи проезда ждали 80 машин, а спустя час – уже 150 авто. К обеду с обеих сторон проезда ждали 500 автомобилей.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, керчь, тамань, логистика, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда вечером в пятницу

Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру пятницы

18:13 02.10.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 02.10.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. К вечеру пятницы у Крымского моста сохраняется очередь перед пунктами досмотра со стороны Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.
Пробки перед пунктами досмотра у мостового перехода начали расти с утра. По данным на 08:00 со стороны Керчи проезда ждали 80 машин, а спустя час – уже 150 авто. К обеду с обеих сторон проезда ждали 500 автомобилей.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 360 транспортных средств. Время ожидания более часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет", - сказано в сообщении.
Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани.
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