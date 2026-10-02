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Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда вечером в пятницу
Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда вечером в пятницу - РИА Новости Крым, 02.10.2026
Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда вечером в пятницу
К вечеру пятницы у Крымского моста сохраняется очередь перед пунктами досмотра со стороны Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T18:13
2026-10-02T18:13
2026-10-02T18:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. К вечеру пятницы у Крымского моста сохраняется очередь перед пунктами досмотра со стороны Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Пробки перед пунктами досмотра у мостового перехода начали расти с утра. По данным на 08:00 со стороны Керчи проезда ждали 80 машин, а спустя час – уже 150 авто. К обеду с обеих сторон проезда ждали 500 автомобилей.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда вечером в пятницу
Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру пятницы