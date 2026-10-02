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Крымский мост сейчас: обстановка к обеду пятницы

Крымский мост сейчас: обстановка к обеду пятницы - РИА Новости Крым, 02.10.2026

Крымский мост сейчас: обстановка к обеду пятницы

К обеду пятницы у Крымского моста появились очереди перед пунктами досмотра с обеих сторон Керченского пролива. К 14:00 проезда ждут 500 автомобилей. Мост... РИА Новости Крым, 02.10.2026

2026-10-02T14:26

2026-10-02T14:26

2026-10-02T14:26

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

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тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. К обеду пятницы у Крымского моста появились очереди перед пунктами досмотра с обеих сторон Керченского пролива. К 14:00 проезда ждут 500 автомобилей. Мост работает в штатном режиме. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Очереди на Крымском мосту начали расти с утра пятницы, 2 октября. По данным на 08:00 со стороны Керчи проезда ждали 80 машин, а спустя час – уже 150 авто.Уточняется, что время ожидания проезда по мосту со стороны Керчи составляет около двух часов.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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керчь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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