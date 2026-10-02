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Крымский мост сейчас: обстановка к обеду пятницы - РИА Новости Крым, 02.10.2026
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Крымский мост сейчас: обстановка к обеду пятницы
Крымский мост сейчас: обстановка к обеду пятницы - РИА Новости Крым, 02.10.2026
Крымский мост сейчас: обстановка к обеду пятницы
К обеду пятницы у Крымского моста появились очереди перед пунктами досмотра с обеих сторон Керченского пролива. К 14:00 проезда ждут 500 автомобилей. Мост... РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T14:26
2026-10-02T14:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. К обеду пятницы у Крымского моста появились очереди перед пунктами досмотра с обеих сторон Керченского пролива. К 14:00 проезда ждут 500 автомобилей. Мост работает в штатном режиме. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Очереди на Крымском мосту начали расти с утра пятницы, 2 октября. По данным на 08:00 со стороны Керчи проезда ждали 80 машин, а спустя час – уже 150 авто.Уточняется, что время ожидания проезда по мосту со стороны Керчи составляет около двух часов.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
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96
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас: обстановка к обеду пятницы

У Крымского моста сейчас проезда ждут 500 машин с обеих сторон пролива

14:26 02.10.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 02.10.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. К обеду пятницы у Крымского моста появились очереди перед пунктами досмотра с обеих сторон Керченского пролива. К 14:00 проезда ждут 500 автомобилей. Мост работает в штатном режиме. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.
Очереди на Крымском мосту начали расти с утра пятницы, 2 октября. По данным на 08:00 со стороны Керчи проезда ждали 80 машин, а спустя час – уже 150 авто.

"По состоянию на 14:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 100 транспортных средств, со стороны Керчи - 400 автомобилей", – говорится в сообщении.

Уточняется, что время ожидания проезда по мосту со стороны Керчи составляет около двух часов.
Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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