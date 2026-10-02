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Крымский мост сейчас - со стороны Керчи выросла очередь - РИА Новости Крым, 02.10.2026
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Крымский мост сейчас - со стороны Керчи выросла очередь
Крымский мост сейчас - со стороны Керчи выросла очередь - РИА Новости Крым, 02.10.2026
Крымский мост сейчас - со стороны Керчи выросла очередь
На Крымском мосту утром в пятницу начала расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте. РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T08:06
2026-10-02T08:07
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в пятницу начала расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.При этом со стороны Тамани проезд свободен.В течение ночи Крымский мост работал штатно, движение не перекрывали, очередей не было.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, новости крыма, крым
Крымский мост сейчас - со стороны Керчи выросла очередь

На Крымском мосту со стороны Керчи выросла очередь из 80 машин

08:06 02.10.2026 (обновлено: 08:07 02.10.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 02.10.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в пятницу начала расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 80 транспортных средств", - говорится в сообщении.
При этом со стороны Тамани проезд свободен.
В течение ночи Крымский мост работал штатно, движение не перекрывали, очередей не было.
Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаНовости КрымаКрым
 
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