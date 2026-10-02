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Крымский мост сейчас - со стороны Керчи выросла очередь
Крымский мост сейчас - со стороны Керчи выросла очередь - РИА Новости Крым, 02.10.2026
Крымский мост сейчас - со стороны Керчи выросла очередь
На Крымском мосту утром в пятницу начала расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте. РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T08:06
2026-10-02T08:06
2026-10-02T08:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в пятницу начала расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.При этом со стороны Тамани проезд свободен.В течение ночи Крымский мост работал штатно, движение не перекрывали, очередей не было.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, новости крыма, крым
Крымский мост сейчас - со стороны Керчи выросла очередь
На Крымском мосту со стороны Керчи выросла очередь из 80 машин
08:06 02.10.2026 (обновлено: 08:07 02.10.2026)