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Крымский мост сейчас - оперативная обстановка - РИА Новости Крым, 02.10.2026
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Крымский мост сейчас - оперативная обстановка
Крымский мост сейчас - оперативная обстановка - РИА Новости Крым, 02.10.2026
Крымский мост сейчас - оперативная обстановка
На Крымском мосту по состоянию на десять часов вечера очередь сократилась до 30 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте. РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T22:20
2026-10-02T22:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. На Крымском мосту по состоянию на десять часов вечера очередь сократилась до 30 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.В 18.00 на ручной на досмотр со стороны Тамани стояли 360 транспортных средств. Время ожидания составляло более часа.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, крым, новости крыма
Крымский мост сейчас - оперативная обстановка

На Крымском мосту в 22 часа в очереди на въезде в Керчь стоят 30 машин

22:20 02.10.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПо Крымскому мосту возобновлено движение
По Крымскому мосту возобновлено движение - РИА Новости, 1920, 02.10.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. На Крымском мосту по состоянию на десять часов вечера очередь сократилась до 30 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 30 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.

В 18.00 на ручной на досмотр со стороны Тамани стояли 360 транспортных средств. Время ожидания составляло более часа.
Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаКрымНовости Крыма
 
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