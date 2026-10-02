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Крымский медколледж принял 49 целевиков

Крымский медколледж принял 49 целевиков - РИА Новости Крым, 02.10.2026

Крымский медколледж принял 49 целевиков

В Крыму в последние годы стабильно высоким остается интерес абитуриентов к таким медицинским специальностям как фельдшер, сестринское и акушерское дело. Об этом РИА Новости Крым, 02.10.2026

2026-10-02T08:52

2026-10-02T08:52

2026-10-02T08:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в последние годы стабильно высоким остается интерес абитуриентов к таким медицинским специальностям как фельдшер, сестринское и акушерское дело. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор Крымского медицинского колледжа Аркадий Писарев.Так, по его информации, в этом году 250 человек были зачислены на обучение за счет средств республиканского бюджета, а порядка 140 – на условиях договоров на получение платных образовательных услуг.И рассказал, что после дипломирования и аккредитации лица, которые уже работают в медицинских организациях не на сестринских должностях, получив это образование, могут перейти на эту должность и работать в своей медорганизации в другом качестве. Это наиболее профессионально ориентированная категория студентов, отметил Писарев.Также в этом году, обозначил он, в отличие от прошлых лет, удалось благодаря внесенным изменениям в законодательстве провести целевой набор. 49 поступающих с этого года получили право на первоочередное зачисление. И это, по мнению директора колледжа, серьезный мотив для абитуриентов пойти именно по этому пути.И подчеркнул, что каждая из сторон принимает на себя определенные обязательства, которые в течение и процесса обучения, и после окончания дипломирования и аккредитации, выполняет. В процессе обучения учредитель, Министерство здравоохранения, предусматривает дополнительные меры социальной поддержки для студентов, которые обучаются на условиях целевого договора, гарантирует им рабочее место, которое будет востребовано.Колледж ведет профессиональную подготовку медицинских сестер, фельдшеров и акушерок на высоком уровне, отметил собеседник. Согласно федеральному государственному образовательному стандарту, в рабочие программы и учебные планы организации включены учебные и производственные практики, для которых создана база кабинетов доклинической практики.Большая часть поступающих в колледж, заметил директор учреждения – это выпускники школ после 9 класса: многие ученики обратили внимание на систему среднего профессионального образования, в том числе, и медицинского, подытожил гость эфира.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Крым закрепит выпускников за больницами для решения кадрового дефицитаКаких врачей очень не хватает в Крыму и как исправляют ситуациюЗемские врачи в Крыму – почему едут в глубинку и на что тратят миллион

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, медицина, образование в крыму и севастополе