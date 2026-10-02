https://crimea.ria.ru/20261002/kiev-v-dramatichnoy-situatsii-klichko-sdelal-tyazheloe-priznanie-1159901888.html

Киев в драматичной ситуации: Кличко сделал тяжелое признание

Киев в драматичной ситуации: Кличко сделал тяжелое признание - РИА Новости Крым, 02.10.2026

Киев в драматичной ситуации: Кличко сделал тяжелое признание

Мэр Киева Виталий Кличко на срочном заседании совета обороны после остановки движения по мостам через реку Днепр заявил, что украинская столица находится в... РИА Новости Крым, 02.10.2026

2026-10-02T16:06

2026-10-02T16:06

2026-10-02T16:06

украина

киев

виталий кличко

в мире

удары по украине

новости сво

новости

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/01/14/1152529421_0:331:3051:2047_1920x0_80_0_0_21b80154f3608a5f2ff4a5ce74861c32.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Мэр Киева Виталий Кличко на срочном заседании совета обороны после остановки движения по мостам через реку Днепр заявил, что украинская столица находится в очень драматичной ситуации.В Киеве накануне после удара беспилотника было остановлено движение по Южному мосту через Днепр. Повреждены опора и дорожное полотно, сообщал Кличко ранее. Утром 2 октября стало известно, что мосты Южный, Метро и Патона полностью или частично перекрыты.По данным СМИ, через поврежденный мост проходило 90% транзитного трафика между левобережной и правобережной частями Украины. Он соединяет трассы Киев — Одесса, Киев — Чоп и Киев — Харьков. Как сообщили в Минобороны России, в ночь на пятницу бойцы нанесли удары по автожелезнодорожному мосту в Киеве, через который перебрасывают войска и военные грузы в Донбасс.В ответ на действия противника российская армия бьет по центрам принятия решений, предприятиям и складам, которые ВСУ используют совместно с натовскими специалистами. Бойцы применяют ударные дроны и высокоточное оружие дальнего действия, способное уничтожить любую цель на всей украинской территории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

украина

киев

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, киев, виталий кличко, в мире, удары по украине, новости сво, новости