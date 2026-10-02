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Киев в драматичной ситуации: Кличко сделал тяжелое признание - РИА Новости Крым, 02.10.2026
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Киев в драматичной ситуации: Кличко сделал тяжелое признание
Киев в драматичной ситуации: Кличко сделал тяжелое признание - РИА Новости Крым, 02.10.2026
Киев в драматичной ситуации: Кличко сделал тяжелое признание
Мэр Киева Виталий Кличко на срочном заседании совета обороны после остановки движения по мостам через реку Днепр заявил, что украинская столица находится в... РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T16:06
2026-10-02T16:06
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виталий кличко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Мэр Киева Виталий Кличко на срочном заседании совета обороны после остановки движения по мостам через реку Днепр заявил, что украинская столица находится в очень драматичной ситуации.В Киеве накануне после удара беспилотника было остановлено движение по Южному мосту через Днепр. Повреждены опора и дорожное полотно, сообщал Кличко ранее. Утром 2 октября стало известно, что мосты Южный, Метро и Патона полностью или частично перекрыты.По данным СМИ, через поврежденный мост проходило 90% транзитного трафика между левобережной и правобережной частями Украины. Он соединяет трассы Киев — Одесса, Киев — Чоп и Киев — Харьков. Как сообщили в Минобороны России, в ночь на пятницу бойцы нанесли удары по автожелезнодорожному мосту в Киеве, через который перебрасывают войска и военные грузы в Донбасс.В ответ на действия противника российская армия бьет по центрам принятия решений, предприятиям и складам, которые ВСУ используют совместно с натовскими специалистами. Бойцы применяют ударные дроны и высокоточное оружие дальнего действия, способное уничтожить любую цель на всей украинской территории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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украина, киев, виталий кличко, в мире, удары по украине, новости сво, новости
Киев в драматичной ситуации: Кличко сделал тяжелое признание

Киев находится в драматичной ситуации – Кличко

16:06 02.10.2026
 
© REUTERS / Vladyslav SodelБлэкаут в Киеве
Блэкаут в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.10.2026
© REUTERS / Vladyslav Sodel
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Мэр Киева Виталий Кличко на срочном заседании совета обороны после остановки движения по мостам через реку Днепр заявил, что украинская столица находится в очень драматичной ситуации.
В Киеве накануне после удара беспилотника было остановлено движение по Южному мосту через Днепр. Повреждены опора и дорожное полотно, сообщал Кличко ранее. Утром 2 октября стало известно, что мосты Южный, Метро и Патона полностью или частично перекрыты.
"Столица в очень драматичной ситуации. Киев разносят. Удары приходятся по критической инфраструктуре, логистике, энергетике", – написал Кличко.
По данным СМИ, через поврежденный мост проходило 90% транзитного трафика между левобережной и правобережной частями Украины. Он соединяет трассы Киев — Одесса, Киев — Чоп и Киев — Харьков.
Как сообщили в Минобороны России, в ночь на пятницу бойцы нанесли удары по автожелезнодорожному мосту в Киеве, через который перебрасывают войска и военные грузы в Донбасс.
В ответ на действия противника российская армия бьет по центрам принятия решений, предприятиям и складам, которые ВСУ используют совместно с натовскими специалистами. Бойцы применяют ударные дроны и высокоточное оружие дальнего действия, способное уничтожить любую цель на всей украинской территории.
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УкраинаКиевВиталий КличкоВ миреУдары по УкраинеНовости СВОНовости
 
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