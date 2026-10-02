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Катастрофические потери Киева: сколько людей и техники потеряли ВСУ за неделю

Катастрофические потери Киева: сколько людей и техники потеряли ВСУ за неделю - РИА Новости Крым, 02.10.2026

Катастрофические потери Киева: сколько людей и техники потеряли ВСУ за неделю

Вооруженные Силы России в течение недели продолжили расширять внешнюю зону контроля в зоне СВО, освобождая новые населенные пункты, а также усилили наступление... РИА Новости Крым, 02.10.2026

2026-10-02T14:14

2026-10-02T14:14

2026-10-02T14:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России в течение недели продолжили расширять внешнюю зону контроля в зоне СВО, освобождая новые населенные пункты, а также усилили наступление на формирования ВСУ. За минувшие семь дней Киев потерял 9955 солдат, сообщается в еженедельной сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" сжимают кольцо окружения формирований противника на северо-востоке Харьковской области. Под контроль РФ перешли населенные пункты Петропавловка, Лозовая, Хрипуны, Крейдянка, Шабельное, Нестерное, Рубленое Харьковской области, а в четверг установлен контроль над населенными пунктами Грачевка и Сердобино Харьковской области.Кроме того, в Сумской области ВСУ выбиты из населенных пунктов Марьино, Уланово, Толстодубово, установлен контроль также над населенным пунктом Малая Рыбица Сумской области. В Харьковской области Высокая Яруга также перешла под контроль российских сил.За неделю в зоне ответственности войск "Север" противник потерял более 2000 солдат, 21 боевую бронированную машину, 144 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град" и 11 станций радиоэлектронной борьбы.Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции. Потери Киева на данном направлении составили свыше 1510 солдат, 13 боевых бронированных машин, 86 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы.На прошедшей неделе бойцы "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Противник потерял более 1360 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, 164 автомобиля и десять орудий полевой артиллерии.В течение недели подразделениями войск "Центр" освобождены Нововодяное и Веселое Поле Донецкой Народной Республики. В населенном пункте Доброполье подразделения 51-й армии, развивая наступление, продолжают сжимать кольцо окружения формирований 425-го штурмового полка ВСУ, 4-й и 15-й бригад нацгвардии.Потери украинских вооруженных формирований составили более 3125 солдат, 17 боевых бронированных машин, 74 автомобиля, семь орудий полевой артиллерии и восемь станций радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, освобожден населенный пункт Егоровка Запорожской области. Потери противника - свыше 1740 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 55 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.Подразделения войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Уничтожены до 220 военных, боевая бронированная машина, 74 автомобиля, артиллерийское орудие и семь станций радиоэлектронной борьбы.В Минобороны также сообщили, что российские военные освободили 20 населенных пунктов в Харьковской области и уничтожили 17 судов с западным вооружением для ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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