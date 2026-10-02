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Каковы шансы России поучаствовать в Олимпийских Играх-2028
Каковы шансы России поучаствовать в Олимпийских Играх-2028 - РИА Новости Крым, 02.10.2026
Каковы шансы России поучаствовать в Олимпийских Играх-2028
Прогнозы по полноценному участию России в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе самые позитивные, министерство спорта и Олимпийский комитет РФ... РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T15:26
2026-10-02T15:26
2026-10-02T15:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Прогнозы по полноценному участию России в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе самые позитивные, министерство спорта и Олимпийский комитет РФ прикладывают к этому максимум усилий. Об этом рассказал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, президент Федерации спортивной гимнастики Москвы Артур Далалоян в кулуарах Молодежного историко-культурного форума "Истоки", который проходит в Севастополе.По словам спортсмена, об этом свидетельствует и позитивная динамика по возвращению целого ряда российских спортивных федераций на международную арену."Конечно же, прогнозы самые позитивные", - добавил олимпийский чемпион.В мае этого года исполком Международной федерации гимнастики снял действующие ограничения с российских спортсменов, допустив их до участия в международных турнирах. Решение распространяется на спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.В текущем году ограничения также были сняты с других российских федераций. Так, в сентябре, руководство Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) приняло решение о допуске мужской и женской сборных России к соревнованиям под эгидой организации.Также разрешение выступать под флагом и гимном РФ на международных соревнованиях получили российские стрелки, дзюдоисты, боксеры, фехтовальщики, гандболисты, тяжелоатлеты, лучники, самбисты и представители ряда других видов спорта.Молодежный историко-культурный форум "Истоки" проводится по поручению президента РФ Владимира Путина ежегодно с 2022 года. Форум является площадкой для диалога о духовных, исторических и культурных ценностях России, формирования любви к Родине и бережного отношения к истории, культуре и семейным традициям. Одной из площадок форума является музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе.30 сентября открылся третий заезд форума "Истоки" – "Самодисциплина". Его участники предложат решения для развития студенческих спортивных клубов в образовательных организациях Крыма и Севастополя, подготовят общую дорожную карту для регионального отделения Ассоциации студенческих спортивных России и разработают собственные проектные инициативы, направленные на вовлечение молодежи в спорт. Заезд объединил председателей и активистов студенческих спортивных клубов, капитанов команд, организаторов соревнований, тренеров, преподавателей и сотрудников образовательных организаций, отвечающих за спорт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российских стрелков допустили к международным соревнованиям Всемирная федерация тхэквондо разрешила проводить мероприятия в России FIBA сняла ограничения с российских баскетболистов
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севастополь, молодежный историко-культурный форум "истоки", спорт, олимпийские игры, новости, мнения
Каковы шансы России поучаствовать в Олимпийских Играх-2028
У России есть шанс поучаствовать в Олимпийских Играх-2028 под флагом и с гимном - Далалоян
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Прогнозы по полноценному участию России в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе самые позитивные, министерство спорта и Олимпийский комитет РФ прикладывают к этому максимум усилий. Об этом рассказал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, президент Федерации спортивной гимнастики Москвы Артур Далалоян в кулуарах Молодежного историко-культурного форума "Истоки", который проходит в Севастополе.
"Как член комиссии спортсменов Олимпийского комитета России, могу сказать, что Михаил Владимирович Дегтярев (министр спорта и глава Олимпийского комитета России – ред.) буквально железной хваткой взялся за этот вопрос. Конечно, мы все верим в том, что мы будем выступать на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе", - сказал Далалоян, отвечая на вопрос РИА Новости Крым.
По словам спортсмена, об этом свидетельствует и позитивная динамика по возвращению целого ряда российских спортивных федераций на международную арену.
"Конечно же, прогнозы самые позитивные", - добавил олимпийский чемпион.
В мае этого года исполком Международной федерации гимнастики снял действующие ограничения с российских спортсменов, допустив их до участия в международных турнирах. Решение распространяется на спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.
В текущем году ограничения также были сняты с других российских федераций. Так, в сентябре, руководство Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) приняло решение о допуске
мужской и женской сборных России к соревнованиям под эгидой организации.
Также разрешение выступать под флагом и гимном РФ на международных соревнованиях получили российские стрелки, дзюдоисты, боксеры, фехтовальщики, гандболисты, тяжелоатлеты, лучники, самбисты и представители ряда других видов спорта.
Молодежный историко-культурный форум "Истоки" проводится по поручению президента РФ Владимира Путина ежегодно с 2022 года. Форум является площадкой для диалога о духовных, исторических и культурных ценностях России, формирования любви к Родине и бережного отношения к истории, культуре и семейным традициям. Одной из площадок форума является музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе.
30 сентября открылся третий заезд форума "Истоки" – "Самодисциплина". Его участники предложат решения для развития студенческих спортивных клубов в образовательных организациях Крыма и Севастополя, подготовят общую дорожную карту для регионального отделения Ассоциации студенческих спортивных России и разработают собственные проектные инициативы, направленные на вовлечение молодежи в спорт. Заезд объединил председателей и активистов студенческих спортивных клубов, капитанов команд, организаторов соревнований, тренеров, преподавателей и сотрудников образовательных организаций, отвечающих за спорт.
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