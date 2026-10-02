https://crimea.ria.ru/20261002/kakovy-shansy-rossii-pouchastvovat-v-olimpiyskikh-igrakh-2028-1159899872.html

Каковы шансы России поучаствовать в Олимпийских Играх-2028

Каковы шансы России поучаствовать в Олимпийских Играх-2028 - РИА Новости Крым, 02.10.2026

Каковы шансы России поучаствовать в Олимпийских Играх-2028

Прогнозы по полноценному участию России в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе самые позитивные, министерство спорта и Олимпийский комитет РФ... РИА Новости Крым, 02.10.2026

2026-10-02T15:26

2026-10-02T15:26

2026-10-02T15:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Прогнозы по полноценному участию России в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе самые позитивные, министерство спорта и Олимпийский комитет РФ прикладывают к этому максимум усилий. Об этом рассказал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, президент Федерации спортивной гимнастики Москвы Артур Далалоян в кулуарах Молодежного историко-культурного форума "Истоки", который проходит в Севастополе.По словам спортсмена, об этом свидетельствует и позитивная динамика по возвращению целого ряда российских спортивных федераций на международную арену."Конечно же, прогнозы самые позитивные", - добавил олимпийский чемпион.В мае этого года исполком Международной федерации гимнастики снял действующие ограничения с российских спортсменов, допустив их до участия в международных турнирах. Решение распространяется на спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.В текущем году ограничения также были сняты с других российских федераций. Так, в сентябре, руководство Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) приняло решение о допуске мужской и женской сборных России к соревнованиям под эгидой организации.Также разрешение выступать под флагом и гимном РФ на международных соревнованиях получили российские стрелки, дзюдоисты, боксеры, фехтовальщики, гандболисты, тяжелоатлеты, лучники, самбисты и представители ряда других видов спорта.Молодежный историко-культурный форум "Истоки" проводится по поручению президента РФ Владимира Путина ежегодно с 2022 года. Форум является площадкой для диалога о духовных, исторических и культурных ценностях России, формирования любви к Родине и бережного отношения к истории, культуре и семейным традициям. Одной из площадок форума является музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе.30 сентября открылся третий заезд форума "Истоки" – "Самодисциплина". Его участники предложат решения для развития студенческих спортивных клубов в образовательных организациях Крыма и Севастополя, подготовят общую дорожную карту для регионального отделения Ассоциации студенческих спортивных России и разработают собственные проектные инициативы, направленные на вовлечение молодежи в спорт. Заезд объединил председателей и активистов студенческих спортивных клубов, капитанов команд, организаторов соревнований, тренеров, преподавателей и сотрудников образовательных организаций, отвечающих за спорт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российских стрелков допустили к международным соревнованиям Всемирная федерация тхэквондо разрешила проводить мероприятия в России FIBA сняла ограничения с российских баскетболистов

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, молодежный историко-культурный форум "истоки", спорт, олимпийские игры, новости, мнения