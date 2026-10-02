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Кабмин утвердил меры поддержки для пострадавших от атак ВСУ продавцов Ozon - РИА Новости Крым, 02.10.2026
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Кабмин утвердил меры поддержки для пострадавших от атак ВСУ продавцов Ozon
Кабмин утвердил меры поддержки для пострадавших от атак ВСУ продавцов Ozon - РИА Новости Крым, 02.10.2026
Кабмин утвердил меры поддержки для пострадавших от атак ВСУ продавцов Ozon
Правительство окажет поддержку бизнесу, который пострадал от атак беспилотников на объекты Ozon. Соответствующее постановление подписал российский премьер... РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T09:22
2026-10-02T09:22
правительство россии
новости
ozon
михаил мишустин
господдержка
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Правительство окажет поддержку бизнесу, который пострадал от атак беспилотников на объекты Ozon. Соответствующее постановление подписал российский премьер Михаил Мишустин, сказано на сайте кабмина.Уточняется, что погашение задолженности осуществляется в течение года равными долями, начиная со следующего месяца после наступления срока уплаты платежей. Также для пострадавших продавцов до конца 2026 года приостанавливаются выездные налоговые проверки и проверки правильности исчисления и своевременности уплаты страховых взносов. Предельные сроки направления требований об уплате задолженности и вынесения решений о ее взыскании продлеваются на шесть месяцев.При расчете может учитываться совокупный ущерб, причиненный в результате атак на объекты групп "РВБ" (Wildberries) и "Интернет Решения" ("Ozon").Ранее Кабмин утвердил меры поддержки бизнесу, пострадавшему в результате атак украинских дронов на объекты группы "РВБ", куда входят Wildberries и Russ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое погибли при ракетной атаке на склад Ozon в БелгородеOzon отключил постоплату заказов в десятках регионов РоссииПомощь бизнесу после украинских атак: ЦБ дал рекомендации кредиторам
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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правительство россии, новости, ozon, михаил мишустин, господдержка, атаки всу
Кабмин утвердил меры поддержки для пострадавших от атак ВСУ продавцов Ozon

Правительство утвердило налоговые отсрочки для пострадавших от атак ВСУ продавцов Ozon

09:22 02.10.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 02.10.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Правительство окажет поддержку бизнесу, который пострадал от атак беспилотников на объекты Ozon. Соответствующее постановление подписал российский премьер Михаил Мишустин, сказано на сайте кабмина.
"Для пострадавших продавцов устанавливается право на продление на 12 месяцев сроков уплаты НДС, налога на прибыль, налога при применении упрощенной системы налогообложения, налога на профессиональный доход, налога на доходы физических лиц для индивидуальных предпринимателей, а также страховых взносов и авансовых платежей по этим налогам, подлежащих уплате с августа 2026 года по июль 2027 года", – сказано в сообщении.
Уточняется, что погашение задолженности осуществляется в течение года равными долями, начиная со следующего месяца после наступления срока уплаты платежей. Также для пострадавших продавцов до конца 2026 года приостанавливаются выездные налоговые проверки и проверки правильности исчисления и своевременности уплаты страховых взносов. Предельные сроки направления требований об уплате задолженности и вынесения решений о ее взыскании продлеваются на шесть месяцев.
"Меры поддержки распространяются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, у которых есть действующий договор с ООО "Интернет Решения" ("Ozon"). При этом должно выполняться хотя бы одно из двух условий: компания зарегистрирована после декабря 2025 года либо размер причиненного ущерба превышает 5% годового дохода", – указали в пресс-службе правительства.
При расчете может учитываться совокупный ущерб, причиненный в результате атак на объекты групп "РВБ" (Wildberries) и "Интернет Решения" ("Ozon").
Ранее Кабмин утвердил меры поддержки бизнесу, пострадавшему в результате атак украинских дронов на объекты группы "РВБ", куда входят Wildberries и Russ.
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Правительство РоссииНовостиOzonМихаил МишустинГосподдержкаАтаки ВСУ
 
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