https://crimea.ria.ru/20261002/kabmin-utverdil-mery-podderzhki-dlya-postradavshikh-ot-atak-vsu-prodavtsov-ozon-1159887742.html

Кабмин утвердил меры поддержки для пострадавших от атак ВСУ продавцов Ozon

Кабмин утвердил меры поддержки для пострадавших от атак ВСУ продавцов Ozon - РИА Новости Крым, 02.10.2026

Кабмин утвердил меры поддержки для пострадавших от атак ВСУ продавцов Ozon

Правительство окажет поддержку бизнесу, который пострадал от атак беспилотников на объекты Ozon. Соответствующее постановление подписал российский премьер... РИА Новости Крым, 02.10.2026

2026-10-02T09:22

2026-10-02T09:22

2026-10-02T09:22

правительство россии

новости

ozon

михаил мишустин

господдержка

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Правительство окажет поддержку бизнесу, который пострадал от атак беспилотников на объекты Ozon. Соответствующее постановление подписал российский премьер Михаил Мишустин, сказано на сайте кабмина.Уточняется, что погашение задолженности осуществляется в течение года равными долями, начиная со следующего месяца после наступления срока уплаты платежей. Также для пострадавших продавцов до конца 2026 года приостанавливаются выездные налоговые проверки и проверки правильности исчисления и своевременности уплаты страховых взносов. Предельные сроки направления требований об уплате задолженности и вынесения решений о ее взыскании продлеваются на шесть месяцев.При расчете может учитываться совокупный ущерб, причиненный в результате атак на объекты групп "РВБ" (Wildberries) и "Интернет Решения" ("Ozon").Ранее Кабмин утвердил меры поддержки бизнесу, пострадавшему в результате атак украинских дронов на объекты группы "РВБ", куда входят Wildberries и Russ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое погибли при ракетной атаке на склад Ozon в БелгородеOzon отключил постоплату заказов в десятках регионов РоссииПомощь бизнесу после украинских атак: ЦБ дал рекомендации кредиторам

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

правительство россии, новости, ozon, михаил мишустин, господдержка, атаки всу