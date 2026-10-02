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Избил битой до смерти: в Керчи будут судить местного жителя - РИА Новости Крым, 02.10.2026
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Избил битой до смерти: в Керчи будут судить местного жителя
Избил битой до смерти: в Керчи будут судить местного жителя - РИА Новости Крым, 02.10.2026
Избил битой до смерти: в Керчи будут судить местного жителя
В Керчи перед судом предстанет местный житель, который до смерти избил своего знакомого. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T15:14
2026-10-02T15:14
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прокуратура республики крым
убийство
происшествия
уголовный кодекс
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В Керчи перед судом предстанет местный житель, который до смерти избил своего знакомого. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.По информации надзорного ведомства, во время конфликта, обвиняемый нанес своему знакомому несколько ударов деревянной битой, от которых потерпевший скончался в больнице.Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Ранее сообщалось, что 46-летняя жительница Симферополя отправится в колонию за пьяное убийство мужа. По данным прокуратуры, женщина зарезала супруга в ходе ссоры в своем доме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сочи мужчина зарезал жену и соседа из-за ревности132 удара ножом: житель Крыма получил 14 лет за жестокое убийство материНезваный гость в палатке: в Севастополе приезжий зарубил топором мужчину
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крым, керчь, прокуратура республики крым, убийство, происшествия, уголовный кодекс, новости крыма, правосудие
Избил битой до смерти: в Керчи будут судить местного жителя

В Керчи мужчина пойдет под суд за убийство знакомого деревянной битой

15:14 02.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 02.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В Керчи перед судом предстанет местный житель, который до смерти избил своего знакомого. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
По информации надзорного ведомства, во время конфликта, обвиняемый нанес своему знакомому несколько ударов деревянной битой, от которых потерпевший скончался в больнице.
"Обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - уточнили в прокуратуре Крыма.
Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что 46-летняя жительница Симферополя отправится в колонию за пьяное убийство мужа. По данным прокуратуры, женщина зарезала супруга в ходе ссоры в своем доме.
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КрымКерчьПрокуратура Республики КрымУбийствоПроисшествияУголовный кодексНовости КрымаПравосудие
 
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