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Из-за съемок фильма в Ялте перекроют несколько улиц - РИА Новости Крым, 02.10.2026
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Из-за съемок фильма в Ялте перекроют несколько улиц
Из-за съемок фильма в Ялте перекроют несколько улиц - РИА Новости Крым, 02.10.2026
Из-за съемок фильма в Ялте перекроют несколько улиц
В понедельник, 5 октября, в Ялте несколько улиц перекроют для движения транспорта. Это связано со съемками фильма, сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T17:01
2026-10-02T17:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В понедельник, 5 октября, в Ялте несколько улиц перекроют для движения транспорта. Это связано со съемками фильма, сообщили в администрации города.Проезд будет ограничен на улицах Дражинского, Бассейная и Нагорная в период с 06:00 до 14:00, на улицах Архивная и Заречная – с 16:00 до 19:00.Жителей и гостей Ялты призывают учитывать данные обстоятельства, заранее планировать маршруты и выбирать объездные пути.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе запретят остановку и стоянку на четырех улицахБольшая стройка: в Севастополе до следующего лета ограничат движениеРемонт на Южнобережном шоссе в Ялте: где будет затруднено движение
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РИА Новости Крым
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крым, ялта, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, логистика, транспорт, новости крыма
Из-за съемок фильма в Ялте перекроют несколько улиц

В Ялте 5 октября ограничат проезд по некоторым улицам из-за съемок фильма

17:01 02.10.2026
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на город Ялта
Вид на город Ялта - РИА Новости, 1920, 02.10.2026
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В понедельник, 5 октября, в Ялте несколько улиц перекроют для движения транспорта. Это связано со съемками фильма, сообщили в администрации города.
"В связи с проведением съемок многосерийного художественного фильма "Большая семейка" 5 октября будет временно ограничено движение транспортных средств", – говорится в сообщении.
Проезд будет ограничен на улицах Дражинского, Бассейная и Нагорная в период с 06:00 до 14:00, на улицах Архивная и Заречная – с 16:00 до 19:00.
Жителей и гостей Ялты призывают учитывать данные обстоятельства, заранее планировать маршруты и выбирать объездные пути.
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