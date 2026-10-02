https://crimea.ria.ru/20261002/gaubitsa-gruppirovki-dnepr-razgromila--ukreprayon-vsu-1159888088.html

Гаубица группировки "Днепр" разгромила укрепрайон ВСУ

Гаубица группировки "Днепр" разгромила укрепрайон ВСУ - РИА Новости Крым, 02.10.2026

Гаубица группировки "Днепр" разгромила укрепрайон ВСУ

Расчет 122-мм гаубицы Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожил укрепленный пункт противника в районе Орехова в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 02.10.2026

2026-10-02T20:56

2026-10-02T20:56

2026-10-02T20:56

группировка войск "днепр"

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Расчет 122-мм гаубицы Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожил укрепленный пункт противника в районе Орехова в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.В ходе боевой работы оператор БПЛА обнаружил укрепленный пункт противника, находящийся в лесополосе. Выполнив доразведку, передал координаты на командный пункт, где было принято решение уничтожить врага огнем артиллерии.После выполнения задачи расчет оперативно замаскировался и убыл в укрытие."Самая хорошая маскировка – это естественная маскировка, и конечно, масксети. Делаем накаты – от сбросов, от FPV-дронов, от ударных дронов. Целей у нас много, работаем сейчас в режиме нон-стоп", - пояснил командир орудия с позывным "Орбит".Отмечается, что артиллеристы наносят удары по бронетехнике, огневым позициям, складам боеприпасов и укрепленным районам обороны противника.Ранее расчеты реактивных систем залпового огня "Град" 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки "Днепр" уничтожили опорные пункты ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар "Молнии": на Херсонщине уничтожен пункт дислокации дроноводов ВСУТаран на скорости 300 км/ч: как бойцы "Днепра" прикрывают небо над ХерсонщинойДесантники громят врага на Ореховском направлении

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

группировка войск "днепр", министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости сво, видео, видео