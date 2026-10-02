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Гаубица группировки "Днепр" разгромила укрепрайон ВСУ
Гаубица группировки "Днепр" разгромила укрепрайон ВСУ - РИА Новости Крым, 02.10.2026
Гаубица группировки "Днепр" разгромила укрепрайон ВСУ
Расчет 122-мм гаубицы Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожил укрепленный пункт противника в районе Орехова в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T20:56
2026-10-02T20:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Расчет 122-мм гаубицы Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожил укрепленный пункт противника в районе Орехова в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.В ходе боевой работы оператор БПЛА обнаружил укрепленный пункт противника, находящийся в лесополосе. Выполнив доразведку, передал координаты на командный пункт, где было принято решение уничтожить врага огнем артиллерии.После выполнения задачи расчет оперативно замаскировался и убыл в укрытие."Самая хорошая маскировка – это естественная маскировка, и конечно, масксети. Делаем накаты – от сбросов, от FPV-дронов, от ударных дронов. Целей у нас много, работаем сейчас в режиме нон-стоп", - пояснил командир орудия с позывным "Орбит".Отмечается, что артиллеристы наносят удары по бронетехнике, огневым позициям, складам боеприпасов и укрепленным районам обороны противника.Ранее расчеты реактивных систем залпового огня "Град" 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки "Днепр" уничтожили опорные пункты ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар "Молнии": на Херсонщине уничтожен пункт дислокации дроноводов ВСУТаран на скорости 300 км/ч: как бойцы "Днепра" прикрывают небо над ХерсонщинойДесантники громят врага на Ореховском направлении
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группировка войск "днепр", министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости сво, видео, видео
Гаубица группировки "Днепр" разгромила укрепрайон ВСУ
Гаубица группировки "Днепр" разгромила укрепрайон ВСУ на Ореховском направлении
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Расчет 122-мм гаубицы Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожил укрепленный пункт противника в районе Орехова в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
В ходе боевой работы оператор БПЛА обнаружил укрепленный пункт противника, находящийся в лесополосе. Выполнив доразведку, передал координаты на командный пункт, где было принято решение уничтожить врага огнем артиллерии.
"Расчет артиллерийского орудия, действуя в сложных условиях, оперативно выдвинулся и развернулся на огневой позиции. В считанные минуты были проведены все необходимые расчеты и осуществлен точный огневой удар. В результате цель была поражена, личный состав ВСУ был уничтожен", - рассказали в российском военном ведомстве.
После выполнения задачи расчет оперативно замаскировался и убыл в укрытие.
"Самая хорошая маскировка – это естественная маскировка, и конечно, масксети. Делаем накаты – от сбросов, от FPV-дронов, от ударных дронов. Целей у нас много, работаем сейчас в режиме нон-стоп", - пояснил командир орудия с позывным "Орбит".
Отмечается, что артиллеристы наносят удары по бронетехнике, огневым позициям, складам боеприпасов и укрепленным районам обороны противника.
Ранее расчеты реактивных систем залпового огня "Град" 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки "Днепр" уничтожили
опорные пункты ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области.
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