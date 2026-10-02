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Фантазии о казаках: проект Sputnik разоблачает мифы украинских историков
Фантазии о казаках: проект Sputnik разоблачает мифы украинских историков - РИА Новости Крым, 02.10.2026
Фантазии о казаках: проект Sputnik разоблачает мифы украинских историков
Канал "Sputnik на русском" опубликовал вторую часть документального спецпроекта Кирилла Орлова "Странная история", рассказывающего о том, как киевский режим... РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T15:55
2026-10-02T15:55
2026-10-02T15:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Канал "Sputnik на русском" опубликовал вторую часть документального спецпроекта Кирилла Орлова "Странная история", рассказывающего о том, как киевский режим переписывает исторические события в угоду нацистским настроениям.Новый выпуск посвящен фантазиям, которые напечатаны в украинских школьных учебниках истории в отношении казачества. Они далеки от реального прошлого, зато отлично объясняют, кто здесь вечная жертва, а кто вечный враг.В частности, власти и историки Незалежной утверждают, что казаки – это якобы "отдельный украинский народ". Хотя историки убедительно доказывают: казаки никакого этнического единства не имели, никогда не были отдельным народом или национальностью, а сам термин "украинец" означал, что он жил на окраине государства.Переяславскую раду авторы украинских учебников представляют как случайное стечение обстоятельств, хотя гетман Богдан Хмельницкий искал покровительства русского царя практически с самого начала восстания 1648 года и продолжал делать это следующие несколько лет.А Иван Мазепа предстает как "борец за свободу" и "национальный герой", хотя находившиеся в подчинении гетмана-перебежчика люди уже тогда стали считать его предателем, когда он переметнулся на сторону шведов.Об этом и многом другом смотрите во втором выпуске документального проекта Кирилла Орлова "Странная история" на канале "Sputnik на русском".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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украина, история, новости, политика, sputnik
Фантазии о казаках: проект Sputnik разоблачает мифы украинских историков
Как украинские историки оболгали казаков – в проекте "Странная история" агентства Sputnik
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Канал "Sputnik на русском" опубликовал вторую часть документального спецпроекта Кирилла Орлова "Странная история", рассказывающего о том, как киевский режим переписывает исторические события в угоду нацистским настроениям.
Новый выпуск посвящен фантазиям, которые напечатаны в украинских школьных учебниках истории в отношении казачества. Они далеки от реального прошлого, зато отлично объясняют, кто здесь вечная жертва, а кто вечный враг.
В частности, власти и историки Незалежной утверждают, что казаки – это якобы "отдельный украинский народ". Хотя историки убедительно доказывают: казаки никакого этнического единства не имели, никогда не были отдельным народом или национальностью, а сам термин "украинец" означал, что он жил на окраине государства.
Переяславскую раду авторы украинских учебников представляют как случайное стечение обстоятельств, хотя гетман Богдан Хмельницкий искал покровительства русского царя практически с самого начала восстания 1648 года и продолжал делать это следующие несколько лет.
А Иван Мазепа предстает как "борец за свободу" и "национальный герой", хотя находившиеся в подчинении гетмана-перебежчика люди уже тогда стали считать его предателем, когда он переметнулся на сторону шведов.
Об этом и многом другом смотрите во втором выпуске
документального проекта Кирилла Орлова "Странная история" на канале
"Sputnik на русском".
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