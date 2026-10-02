Евросоюз согласился на требование США поставить свои запасы дизтоплива
Европа согласилась немедленно высвободить огромные запасы дизтоплива – Трамп
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Страны Европы согласились высвободить значительные объемы дизельного топлива из своих запасов, заявил президент США Дональд Трамп.
Администрация США ранее потребовала от крупных европейских стран, включая Францию и Германию, высвободить порядка 100 миллионов баррелей дизельного топлива в течение 20 дней, пригрозив возможным запретом на экспорт американского дизеля. Сообщалось, что Еврокомиссия отвергла требование Вашингтона, заявив при этом о готовности обсуждать с Международным энергетическим агентством скоординированные меры на фоне высоких цен на энергоносители.
"Европа только что согласилась выпустить огромные объемы своего дизельного топлива, имеющегося в большом количестве в запасах. Процесс начнется немедленно", - написал он в соцсети Truth Social.
Агентство Bloomberg со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона сообщает, что страны "Большой семерки" намерены высвободить из стратегических запасов до 100 миллионов баррелей нефти и дизельного топлива.
Планируется, что эта операция пройдет в течение ближайших четырех месяцев и необходима для стабилизации цен на топливо.
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