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Евросоюз согласился на требование США поставить свои запасы дизтоплива - РИА Новости Крым, 02.10.2026
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Евросоюз согласился на требование США поставить свои запасы дизтоплива
Евросоюз согласился на требование США поставить свои запасы дизтоплива - РИА Новости Крым, 02.10.2026
Евросоюз согласился на требование США поставить свои запасы дизтоплива
Страны Европы согласились высвободить значительные объемы дизельного топлива из своих запасов, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T18:58
2026-10-02T18:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Страны Европы согласились высвободить значительные объемы дизельного топлива из своих запасов, заявил президент США Дональд Трамп.Администрация США ранее потребовала от крупных европейских стран, включая Францию и Германию, высвободить порядка 100 миллионов баррелей дизельного топлива в течение 20 дней, пригрозив возможным запретом на экспорт американского дизеля. Сообщалось, что Еврокомиссия отвергла требование Вашингтона, заявив при этом о готовности обсуждать с Международным энергетическим агентством скоординированные меры на фоне высоких цен на энергоносители.Агентство Bloomberg со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона сообщает, что страны "Большой семерки" намерены высвободить из стратегических запасов до 100 миллионов баррелей нефти и дизельного топлива.Планируется, что эта операция пройдет в течение ближайших четырех месяцев и необходима для стабилизации цен на топливо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сша, дональд трамп, европа, европейский союз (ес), топливо, в мире, новости
Евросоюз согласился на требование США поставить свои запасы дизтоплива

Европа согласилась немедленно высвободить огромные запасы дизтоплива – Трамп

18:58 02.10.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. - РИА Новости, 1920, 02.10.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Страны Европы согласились высвободить значительные объемы дизельного топлива из своих запасов, заявил президент США Дональд Трамп.
Администрация США ранее потребовала от крупных европейских стран, включая Францию и Германию, высвободить порядка 100 миллионов баррелей дизельного топлива в течение 20 дней, пригрозив возможным запретом на экспорт американского дизеля. Сообщалось, что Еврокомиссия отвергла требование Вашингтона, заявив при этом о готовности обсуждать с Международным энергетическим агентством скоординированные меры на фоне высоких цен на энергоносители.
"Европа только что согласилась выпустить огромные объемы своего дизельного топлива, имеющегося в большом количестве в запасах. Процесс начнется немедленно", - написал он в соцсети Truth Social.
Агентство Bloomberg со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона сообщает, что страны "Большой семерки" намерены высвободить из стратегических запасов до 100 миллионов баррелей нефти и дизельного топлива.
Планируется, что эта операция пройдет в течение ближайших четырех месяцев и необходима для стабилизации цен на топливо.
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ЛЭП
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