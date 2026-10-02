https://crimea.ria.ru/20261002/evrosoyuz-soglasilsya-na-trebovanie-ssha-postavit-svoi-zapasy-diztopliva-1159906586.html

Евросоюз согласился на требование США поставить свои запасы дизтоплива

Евросоюз согласился на требование США поставить свои запасы дизтоплива - РИА Новости Крым, 02.10.2026

Евросоюз согласился на требование США поставить свои запасы дизтоплива

Страны Европы согласились высвободить значительные объемы дизельного топлива из своих запасов, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости Крым, 02.10.2026

2026-10-02T18:58

2026-10-02T18:58

2026-10-02T18:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Страны Европы согласились высвободить значительные объемы дизельного топлива из своих запасов, заявил президент США Дональд Трамп.Администрация США ранее потребовала от крупных европейских стран, включая Францию и Германию, высвободить порядка 100 миллионов баррелей дизельного топлива в течение 20 дней, пригрозив возможным запретом на экспорт американского дизеля. Сообщалось, что Еврокомиссия отвергла требование Вашингтона, заявив при этом о готовности обсуждать с Международным энергетическим агентством скоординированные меры на фоне высоких цен на энергоносители.Агентство Bloomberg со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона сообщает, что страны "Большой семерки" намерены высвободить из стратегических запасов до 100 миллионов баррелей нефти и дизельного топлива.Планируется, что эта операция пройдет в течение ближайших четырех месяцев и необходима для стабилизации цен на топливо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, дональд трамп, европа, европейский союз (ес), топливо, в мире, новости