https://crimea.ria.ru/20261002/eks-ministry-oborony-ukrainy-obyavleny-v-mezhdunarodnyy-rozysk-1159891674.html
Экс-министры обороны Украины объявлены в международный розыск
Экс-министры обороны Украины объявлены в международный розыск - РИА Новости Крым, 02.10.2026
Экс-министры обороны Украины объявлены в международный розыск
Бывшие министры обороны Украины Алексей Резников и Михаил Федоров причастны к преступлениям против мирного населения Донбасса и объявлены в международный... РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T11:28
2026-10-02T11:28
2026-10-02T11:28
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
алексей резников
розыск
михаил федоров
всу (вооруженные силы украины)
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Бывшие министры обороны Украины Алексей Резников и Михаил Федоров причастны к преступлениям против мирного населения Донбасса и объявлены в международный розыск. Об этом заявили в Следкоме России.По информации СК, в 2021-2023 и 2026 годах они отдавали подчиненным преступные приказы и указания, обеспечивая проведение на территории Донбасса карательных военизированных операций. Эти преступные действия повлекли массовую гибель и ранения мирных жителей, разрушение объектов гражданской инфраструктуры.Отмечается, что в отношении Резникова и Федорова вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, организован их международный розыск.Ранее в Следкоме РФ сообщили, что один из командиров формирований ВСУ заочно осужден и объявлен в международный розыск. Он отдавал приказ атаковать акваторию порта "Кавказ" в июле 2024 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский генерал объявлен в международный розыск за зверства в ДНРНазваны обвиняемые по делу об атаке на СтаробельскСлепакова* объявили в розыск
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, алексей резников, розыск, михаил федоров, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр)
Экс-министры обороны Украины объявлены в международный розыск
Бывшие министры обороны Украины Резников и Федоров объявлены в международный розыск - СК