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Экс-министры обороны Украины объявлены в международный розыск - РИА Новости Крым, 02.10.2026
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Экс-министры обороны Украины объявлены в международный розыск
Экс-министры обороны Украины объявлены в международный розыск - РИА Новости Крым, 02.10.2026
Экс-министры обороны Украины объявлены в международный розыск
Бывшие министры обороны Украины Алексей Резников и Михаил Федоров причастны к преступлениям против мирного населения Донбасса и объявлены в международный... РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T11:28
2026-10-02T11:28
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
алексей резников
розыск
михаил федоров
всу (вооруженные силы украины)
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Бывшие министры обороны Украины Алексей Резников и Михаил Федоров причастны к преступлениям против мирного населения Донбасса и объявлены в международный розыск. Об этом заявили в Следкоме России.По информации СК, в 2021-2023 и 2026 годах они отдавали подчиненным преступные приказы и указания, обеспечивая проведение на территории Донбасса карательных военизированных операций. Эти преступные действия повлекли массовую гибель и ранения мирных жителей, разрушение объектов гражданской инфраструктуры.Отмечается, что в отношении Резникова и Федорова вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, организован их международный розыск.Ранее в Следкоме РФ сообщили, что один из командиров формирований ВСУ заочно осужден и объявлен в международный розыск. Он отдавал приказ атаковать акваторию порта "Кавказ" в июле 2024 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский генерал объявлен в международный розыск за зверства в ДНРНазваны обвиняемые по делу об атаке на СтаробельскСлепакова* объявили в розыск
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ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, алексей резников, розыск, михаил федоров, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр)
Экс-министры обороны Украины объявлены в международный розыск

Бывшие министры обороны Украины Резников и Федоров объявлены в международный розыск - СК

11:28 02.10.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваСК РФ
СК РФ
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Бывшие министры обороны Украины Алексей Резников и Михаил Федоров причастны к преступлениям против мирного населения Донбасса и объявлены в международный розыск. Об этом заявили в Следкоме России.
"В рамках уголовного дела о жестоком обращении с гражданским населением Донбасса установлена причастность к преступлениям бывших министров обороны Украины и членов СНБО Алексея Резникова и Михаила Федорова", - говорится в сообщении.
По информации СК, в 2021-2023 и 2026 годах они отдавали подчиненным преступные приказы и указания, обеспечивая проведение на территории Донбасса карательных военизированных операций. Эти преступные действия повлекли массовую гибель и ранения мирных жителей, разрушение объектов гражданской инфраструктуры.
Отмечается, что в отношении Резникова и Федорова вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, организован их международный розыск.
Ранее в Следкоме РФ сообщили, что один из командиров формирований ВСУ заочно осужден и объявлен в международный розыск. Он отдавал приказ атаковать акваторию порта "Кавказ" в июле 2024 года.
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СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)НовостиАлексей РезниковРозыскМихаил ФедоровВСУ (Вооруженные силы Украины)Донецкая Народная Республика (ДНР)
 
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