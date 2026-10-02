https://crimea.ria.ru/20261002/eks-ministry-oborony-ukrainy-obyavleny-v-mezhdunarodnyy-rozysk-1159891674.html

Экс-министры обороны Украины объявлены в международный розыск

Экс-министры обороны Украины объявлены в международный розыск - РИА Новости Крым, 02.10.2026

Экс-министры обороны Украины объявлены в международный розыск

Бывшие министры обороны Украины Алексей Резников и Михаил Федоров причастны к преступлениям против мирного населения Донбасса и объявлены в международный... РИА Новости Крым, 02.10.2026

2026-10-02T11:28

2026-10-02T11:28

2026-10-02T11:28

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

алексей резников

розыск

михаил федоров

всу (вооруженные силы украины)

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Бывшие министры обороны Украины Алексей Резников и Михаил Федоров причастны к преступлениям против мирного населения Донбасса и объявлены в международный розыск. Об этом заявили в Следкоме России.По информации СК, в 2021-2023 и 2026 годах они отдавали подчиненным преступные приказы и указания, обеспечивая проведение на территории Донбасса карательных военизированных операций. Эти преступные действия повлекли массовую гибель и ранения мирных жителей, разрушение объектов гражданской инфраструктуры.Отмечается, что в отношении Резникова и Федорова вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, организован их международный розыск.Ранее в Следкоме РФ сообщили, что один из командиров формирований ВСУ заочно осужден и объявлен в международный розыск. Он отдавал приказ атаковать акваторию порта "Кавказ" в июле 2024 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский генерал объявлен в международный розыск за зверства в ДНРНазваны обвиняемые по делу об атаке на СтаробельскСлепакова* объявили в розыск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, алексей резников, розыск, михаил федоров, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр)