https://crimea.ria.ru/20261002/dostoyny-luchshikh-slov-aksenov-otmetil-vklad-pedagogov-kryma-v-buduschee-rf-1159895999.html

Достойны лучших слов: Аксенов отметил вклад педагогов Крыма в будущее РФ

Достойны лучших слов: Аксенов отметил вклад педагогов Крыма в будущее РФ - РИА Новости Крым, 02.10.2026

Достойны лучших слов: Аксенов отметил вклад педагогов Крыма в будущее РФ

Крымские педагоги показывают самый высокий уровень профессионализма и готовят достойное будущее российского Крыма и всей страны. Об этом заявил глава республики РИА Новости Крым, 02.10.2026

2026-10-02T13:34

2026-10-02T13:34

2026-10-02T13:34

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Крымские педагоги показывают самый высокий уровень профессионализма и готовят достойное будущее российского Крыма и всей страны. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в рамках торжественной церемонии награждения в Симферополе в честь предстоящего Дня учителя.Он подчеркнул, что именно педагоги готовят будущее страны, поскольку без правильного воспитания молодежи в духе патриотизма, уважения, любви к родине и при этом молодежи компетентной, никакое развитие невозможно.В своем канале в МАКС глава региона также обозначил главную общую задачу, которая состоит в поддержке президента РФ и военнослужащих, выполняющих боевые задачи на фронте."Вместе со своими учениками учителя пишут письма солдатам, дарят бойцам самое важное – веру в себя и своих товарищей. Это дороже любых материальных ценностей", – отметил Аксенов.В преддверии профессионального праздника он пожелал всем работникам сферы образования крепкого здоровья, творческого вдохновения и гордости за достижения своих учеников.День учителя — профессиональный праздник работников сферы школьного образования. Отмечается 5 октября. В 2026 году этот день знаменует 60-ю годовщину принятия Рекомендации МОТ/ЮНЕСКО 1966 года о положении учителей. Тема Всемирного дня учителя в этом году — "В поддержку учителей: 60 лет защиты профессии, повышения ее статуса и формирования нашего общего будущего".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что помнят крымчане о своей учебе в школе – опросВ Крыму детей учителей будут без очереди принимать в детские садыВосстановить уважение к педагогике: миссия возможна

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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