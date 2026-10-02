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Достойны лучших слов: Аксенов отметил вклад педагогов Крыма в будущее РФ - РИА Новости Крым, 02.10.2026
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Достойны лучших слов: Аксенов отметил вклад педагогов Крыма в будущее РФ
Достойны лучших слов: Аксенов отметил вклад педагогов Крыма в будущее РФ - РИА Новости Крым, 02.10.2026
Достойны лучших слов: Аксенов отметил вклад педагогов Крыма в будущее РФ
Крымские педагоги показывают самый высокий уровень профессионализма и готовят достойное будущее российского Крыма и всей страны. Об этом заявил глава республики РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T13:34
2026-10-02T13:34
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Крымские педагоги показывают самый высокий уровень профессионализма и готовят достойное будущее российского Крыма и всей страны. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в рамках торжественной церемонии награждения в Симферополе в честь предстоящего Дня учителя.Он подчеркнул, что именно педагоги готовят будущее страны, поскольку без правильного воспитания молодежи в духе патриотизма, уважения, любви к родине и при этом молодежи компетентной, никакое развитие невозможно.В своем канале в МАКС глава региона также обозначил главную общую задачу, которая состоит в поддержке президента РФ и военнослужащих, выполняющих боевые задачи на фронте."Вместе со своими учениками учителя пишут письма солдатам, дарят бойцам самое важное – веру в себя и своих товарищей. Это дороже любых материальных ценностей", – отметил Аксенов.В преддверии профессионального праздника он пожелал всем работникам сферы образования крепкого здоровья, творческого вдохновения и гордости за достижения своих учеников.День учителя — профессиональный праздник работников сферы школьного образования. Отмечается 5 октября. В 2026 году этот день знаменует 60-ю годовщину принятия Рекомендации МОТ/ЮНЕСКО 1966 года о положении учителей. Тема Всемирного дня учителя в этом году — "В поддержку учителей: 60 лет защиты профессии, повышения ее статуса и формирования нашего общего будущего".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что помнят крымчане о своей учебе в школе – опросВ Крыму детей учителей будут без очереди принимать в детские садыВосстановить уважение к педагогике: миссия возможна
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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сергей аксенов, крым, новости крыма, учитель, день учителя, школа, общество, видео, видео
Достойны лучших слов: Аксенов отметил вклад педагогов Крыма в будущее РФ

Крымские педагоги готовят достойное будущее страны – Аксенов

13:34 02.10.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Крымские педагоги показывают самый высокий уровень профессионализма и готовят достойное будущее российского Крыма и всей страны. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в рамках торжественной церемонии награждения в Симферополе в честь предстоящего Дня учителя.
"Наши педагоги достойны самых лучших слов. Это видно по всем форумам, выставкам, мероприятиям, которые проходят – высокий уровень крымских педагогов. И несмотря на то, что мы вернулись на родину всего 12 лет назад, тем не менее сделан колоссальный рывок. Хочется сказать, что и Крымская весна – это тоже в большей части заслуга наших педагогов, которые не дали угаснуть вот этой искре, которая позволяет помнить о наших предках, о наших традициях, о том, кто мы на самом деле", – сказал Аксенов.
Он подчеркнул, что именно педагоги готовят будущее страны, поскольку без правильного воспитания молодежи в духе патриотизма, уважения, любви к родине и при этом молодежи компетентной, никакое развитие невозможно.
В своем канале в МАКС глава региона также обозначил главную общую задачу, которая состоит в поддержке президента РФ и военнослужащих, выполняющих боевые задачи на фронте.
"Вместе со своими учениками учителя пишут письма солдатам, дарят бойцам самое важное – веру в себя и своих товарищей. Это дороже любых материальных ценностей", – отметил Аксенов.
В преддверии профессионального праздника он пожелал всем работникам сферы образования крепкого здоровья, творческого вдохновения и гордости за достижения своих учеников.
День учителя — профессиональный праздник работников сферы школьного образования. Отмечается 5 октября. В 2026 году этот день знаменует 60-ю годовщину принятия Рекомендации МОТ/ЮНЕСКО 1966 года о положении учителей. Тема Всемирного дня учителя в этом году — "В поддержку учителей: 60 лет защиты профессии, повышения ее статуса и формирования нашего общего будущего".
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