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Дело об аферах на 16 миллионов в Крыму: суд отправил фигуранта в СИЗО - РИА Новости Крым, 02.10.2026
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Дело об аферах на 16 миллионов в Крыму: суд отправил фигуранта в СИЗО
Дело об аферах на 16 миллионов в Крыму: суд отправил фигуранта в СИЗО - РИА Новости Крым, 02.10.2026
Дело об аферах на 16 миллионов в Крыму: суд отправил фигуранта в СИЗО
Железнодорожный суд Симферополя заключил под стражу мужчину, ранее задержанного по подозрению в серии мошенничеств на 16 миллионов рублей. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T17:21
2026-10-02T17:21
крым
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
приговор
мошенничество
суд
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Железнодорожный суд Симферополя заключил под стражу мужчину, ранее задержанного по подозрению в серии мошенничеств на 16 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Крыму и Севастополю.МВД по Крыму в пятницу сообщило о задержании 39-летнего мужчины, находившегося в федеральном розыске. Его подозревают в семи эпизодах мошеннических действий в отношении россиян. Общая сумма ущерба составляет около 16 млн рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники придумали новую схему обмана родителей подростковВ Алуште обманутым дольщикам выплатили 52,5 млн рублейВосьмиэтажная афера: в Евпатории фирма-застройщик пыталась заработать на дольщиках
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крым, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, приговор, мошенничество, суд, новости крыма
Дело об аферах на 16 миллионов в Крыму: суд отправил фигуранта в СИЗО

Суд в Крыму заключил под стражу подозреваемого в мошенничестве на 16 миллионов рублей

17:21 02.10.2026
 
Решётка в исправительном учреждении
Решётка в исправительном учреждении
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Железнодорожный суд Симферополя заключил под стражу мужчину, ранее задержанного по подозрению в серии мошенничеств на 16 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
МВД по Крыму в пятницу сообщило о задержании 39-летнего мужчины, находившегося в федеральном розыске. Его подозревают в семи эпизодах мошеннических действий в отношении россиян. Общая сумма ущерба составляет около 16 млн рублей.
"Железнодорожным судом Симферополя Республики Крым фигуранту вынесена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении УФСБ.
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КрымУФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюПриговорМошенничествоСудНовости Крыма
 
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