https://crimea.ria.ru/20261002/delo-ob-aferakh-na-16-millionov-v-krymu-sud-otpravil-figuranta-v-sizo-1159905016.html

Дело об аферах на 16 миллионов в Крыму: суд отправил фигуранта в СИЗО

Дело об аферах на 16 миллионов в Крыму: суд отправил фигуранта в СИЗО - РИА Новости Крым, 02.10.2026

Дело об аферах на 16 миллионов в Крыму: суд отправил фигуранта в СИЗО

Железнодорожный суд Симферополя заключил под стражу мужчину, ранее задержанного по подозрению в серии мошенничеств на 16 миллионов рублей. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.10.2026

2026-10-02T17:21

2026-10-02T17:21

2026-10-02T17:21

крым

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Железнодорожный суд Симферополя заключил под стражу мужчину, ранее задержанного по подозрению в серии мошенничеств на 16 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Крыму и Севастополю.МВД по Крыму в пятницу сообщило о задержании 39-летнего мужчины, находившегося в федеральном розыске. Его подозревают в семи эпизодах мошеннических действий в отношении россиян. Общая сумма ущерба составляет около 16 млн рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники придумали новую схему обмана родителей подростковВ Алуште обманутым дольщикам выплатили 52,5 млн рублейВосьмиэтажная афера: в Евпатории фирма-застройщик пыталась заработать на дольщиках

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2026

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крым, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, приговор, мошенничество, суд, новости крыма