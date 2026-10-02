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Часть Симферопольского района обесточена – когда дадут свет - РИА Новости Крым, 02.10.2026
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Часть Симферопольского района обесточена – когда дадут свет
Часть Симферопольского района обесточена – когда дадут свет - РИА Новости Крым, 02.10.2026
Часть Симферопольского района обесточена – когда дадут свет
В шести населенных пунктах и одном жилмассиве Симферопольского района в пятницу не будет света из-за плановых работ. Об этом сообщает пресс-служба компании... РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T09:12
2026-10-02T09:12
отключение электроэнергии в крыму
гуп рк "крымэнерго"
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энергосистема крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В шести населенных пунктах и одном жилмассиве Симферопольского района в пятницу не будет света из-за плановых работ. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго"."2 октября в период с 9 до 16 часов будет отсутствовать электроснабжение в селах Пожарское и Водное", – сказано в сообщении.В Пожарском без света улица Родниковая, в Водном – Двухпрудная, Гагарина, Терешковой, Садовая, Нагорная, Стадионная, Молодежная, Виноградная, а также компании "Токарь и К", "Янтарный", "Муснафта", "К-Телеком", "Безопасные дороги Крыма", "Крымская ВК" и часть ИП.Кроме того, с 23 часов 2 октября до 6 часов утра 3 октября будет отсутствовать электроснабжение в селах Строгоновка, Трудовое, Денисовка, Ивановка и в массиве Живописное.Часть Крыма утром в пятницу обесточена после ударов ВСУ по объектам энергетики, сообщали ранее в пятницу в "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дефицит мощности в энергосистеме Крыма сохраняетсяКрымчан предупредили о возможных аварийных отключениях светаВ Крыму приостановили прием заявок на подключения к энергосетям
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РИА Новости Крым
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Часть Симферопольского района обесточена – когда дадут свет

"Крымэнерго": часть Симферопольского района обесточена в пятницу

09:12 02.10.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевРемонт электросетей
Ремонт электросетей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В шести населенных пунктах и одном жилмассиве Симферопольского района в пятницу не будет света из-за плановых работ. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".
"2 октября в период с 9 до 16 часов будет отсутствовать электроснабжение в селах Пожарское и Водное", – сказано в сообщении.
В Пожарском без света улица Родниковая, в Водном – Двухпрудная, Гагарина, Терешковой, Садовая, Нагорная, Стадионная, Молодежная, Виноградная, а также компании "Токарь и К", "Янтарный", "Муснафта", "К-Телеком", "Безопасные дороги Крыма", "Крымская ВК" и часть ИП.
Кроме того, с 23 часов 2 октября до 6 часов утра 3 октября будет отсутствовать электроснабжение в селах Строгоновка, Трудовое, Денисовка, Ивановка и в массиве Живописное.
Часть Крыма утром в пятницу обесточена после ударов ВСУ по объектам энергетики, сообщали ранее в пятницу в "Крымэнерго".
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Отключение электроэнергии в КрымуГУП РК "Крымэнерго"Новости КрымаКрымСимферопольский районЭнергосистема Крыма
 
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