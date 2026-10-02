https://crimea.ria.ru/20261002/chast-simferopolskogo-rayona-obestochena--kogda-dadut-svet-1159887474.html

Часть Симферопольского района обесточена – когда дадут свет

Часть Симферопольского района обесточена – когда дадут свет - РИА Новости Крым, 02.10.2026

Часть Симферопольского района обесточена – когда дадут свет

В шести населенных пунктах и одном жилмассиве Симферопольского района в пятницу не будет света из-за плановых работ. Об этом сообщает пресс-служба компании... РИА Новости Крым, 02.10.2026

2026-10-02T09:12

2026-10-02T09:12

2026-10-02T09:12

отключение электроэнергии в крыму

гуп рк "крымэнерго"

новости крыма

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симферопольский район

энергосистема крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В шести населенных пунктах и одном жилмассиве Симферопольского района в пятницу не будет света из-за плановых работ. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго"."2 октября в период с 9 до 16 часов будет отсутствовать электроснабжение в селах Пожарское и Водное", – сказано в сообщении.В Пожарском без света улица Родниковая, в Водном – Двухпрудная, Гагарина, Терешковой, Садовая, Нагорная, Стадионная, Молодежная, Виноградная, а также компании "Токарь и К", "Янтарный", "Муснафта", "К-Телеком", "Безопасные дороги Крыма", "Крымская ВК" и часть ИП.Кроме того, с 23 часов 2 октября до 6 часов утра 3 октября будет отсутствовать электроснабжение в селах Строгоновка, Трудовое, Денисовка, Ивановка и в массиве Живописное.Часть Крыма утром в пятницу обесточена после ударов ВСУ по объектам энергетики, сообщали ранее в пятницу в "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дефицит мощности в энергосистеме Крыма сохраняетсяКрымчан предупредили о возможных аварийных отключениях светаВ Крыму приостановили прием заявок на подключения к энергосетям

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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