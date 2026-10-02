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Часть Крыма обесточена после ночной атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 02.10.2026
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Часть Крыма обесточена после ночной атаки ВСУ
Часть Крыма обесточена после ночной атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 02.10.2026
Часть Крыма обесточена после ночной атаки ВСУ
Часть Крыма утром в пятницу обесточена после ударов ВСУ по объектам энергетики. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T08:22
2026-10-02T08:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Часть Крыма утром в пятницу обесточена после ударов ВСУ по объектам энергетики. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымэнерго".На всей территории полуострова действуют ограничения потребления электроэнергии. Отключения линий электропередачи и электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайоне: для проведения ремонтных работ или снятия перегрузки сети. Принимаются все возможные меры для скорейшей подачи электроэнергии потребителям, подчеркнули на предприятии.Накануне Крым также был частично обесточен из-за ночной атаки украинских беспилотников на объекты энергетики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Часть Крыма обесточена после ночной атаки ВСУ

ВСУ нанесли удары по объектам энергетики Крыма - часть населенных пунктов обесточена

08:22 02.10.2026 (обновлено: 08:26 02.10.2026)
 
© КрымэнергоинформСтроительство новой электроподстанции в Коктебеле
Строительство новой электроподстанции в Коктебеле
© Крымэнергоинформ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Часть Крыма утром в пятницу обесточена после ударов ВСУ по объектам энергетики. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымэнерго".
"Энергообъекты Крыма вновь подверглись беспилотной атаке противника. Обесточена часть населенных пунктов. Социальные объекты работают на резервных схемах электроснабжения", – сказано в сообщении.
На всей территории полуострова действуют ограничения потребления электроэнергии. Отключения линий электропередачи и электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайоне: для проведения ремонтных работ или снятия перегрузки сети. Принимаются все возможные меры для скорейшей подачи электроэнергии потребителям, подчеркнули на предприятии.
Накануне Крым также был частично обесточен из-за ночной атаки украинских беспилотников на объекты энергетики.
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