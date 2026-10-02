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Бывший вице-губернатор Кубани осужден за хищения имущества для нужд СВО - РИА Новости Крым, 02.10.2026
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Бывший вице-губернатор Кубани осужден за хищения имущества для нужд СВО
Бывший вице-губернатор Кубани осужден за хищения имущества для нужд СВО - РИА Новости Крым, 02.10.2026
Бывший вице-губернатор Кубани осужден за хищения имущества для нужд СВО
В Краснодаре за хищение имущества для нужд СВО к 14 годам приговорен бывший замглавы администрации Краснодарского края и атаман Кубанского казачьего войска, а... РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T17:49
2026-10-02T17:49
краснодарский край
кубань
приговор
правосудие
хищение
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В Краснодаре за хищение имущества для нужд СВО к 14 годам приговорен бывший замглавы администрации Краснодарского края и атаман Кубанского казачьего войска, а также его советник. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.Установлено, что в августе 2022 года Кубанское войсковое казачье общество (КВКО) получило субсидию в размере 100 млн рублей на приобретение имущества для воинских формирований "Барс 1", "Барс 11", "Барс 16" и других, задействованных в СВО.С августа по декабрь в рамках освоения субсидии общество приобрело форменную одежду, специальное снаряжение, средства защиты и оборудование на сумму более 57 млн 753 тысячи рублей, однако в зону проведения СВО это передано не было. При этом часть имущества на сумму более 2 млн 312 тысяч рублей по указанию руководителя была похищена его советником для продажи через сайт объявлений.Кроме того, советник руководителя в начале 2023 года обнаружил остатки имущества, приобретенного КВКО и ошибочно списанного по актам приема-передачи, на общую сумму 347 868 рублей. Вещи он перевез к себе домой.Суд в приговорил бывшего атамана Кубанского войскового казачьего общества к 14 годам заключения и штрафу 1 млн рублей. Его советник осужден на 6 лет со штрафом в размере 1 млн рублей.Отбывать наказание осужденные будут в колонии общего режима.Ранее 235 гарнизонный военный суд приговорил бывшего начальника управления кадров Минобороны РФ генерала Юрия Кузнецова к 12 годам колонии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тимур Иванов получил 13 лет по делу о паромах для Керченской переправыЭкс-глава Центрального НИИ Минобороны получил 13 лет колонии за взяткиХищение 8 млрд на строительстве Центра гимнастики в Сочи: дело ушло в суд
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краснодарский край, кубань, приговор, правосудие, хищение, новости
Бывший вице-губернатор Кубани осужден за хищения имущества для нужд СВО

В Краснодаре осужден бывший вице-губернатор и атаман за хищения для СВО

17:49 02.10.2026
 
© РИА Новости . Руслан Кривобоксуд
суд - РИА Новости, 1920, 02.10.2026
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В Краснодаре за хищение имущества для нужд СВО к 14 годам приговорен бывший замглавы администрации Краснодарского края и атаман Кубанского казачьего войска, а также его советник. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Установлено, что в августе 2022 года Кубанское войсковое казачье общество (КВКО) получило субсидию в размере 100 млн рублей на приобретение имущества для воинских формирований "Барс 1", "Барс 11", "Барс 16" и других, задействованных в СВО.
С августа по декабрь в рамках освоения субсидии общество приобрело форменную одежду, специальное снаряжение, средства защиты и оборудование на сумму более 57 млн 753 тысячи рублей, однако в зону проведения СВО это передано не было. При этом часть имущества на сумму более 2 млн 312 тысяч рублей по указанию руководителя была похищена его советником для продажи через сайт объявлений.

"Чтобы скрыть факт хищения, а также придать видимость добросовестного и качественного исполнения своих обязанностей при контроле за исполнением условий освоения субсидии в полном объеме и передачи приобретенного имущества участникам СВО, атаман, превышая свои полномочия, отдавал указания представителям отрядов, а также сотрудникам КВКО о внесении недостоверных сведений в отчетную документацию", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, советник руководителя в начале 2023 года обнаружил остатки имущества, приобретенного КВКО и ошибочно списанного по актам приема-передачи, на общую сумму 347 868 рублей. Вещи он перевез к себе домой.
Суд в приговорил бывшего атамана Кубанского войскового казачьего общества к 14 годам заключения и штрафу 1 млн рублей. Его советник осужден на 6 лет со штрафом в размере 1 млн рублей.
Отбывать наказание осужденные будут в колонии общего режима.
Ранее 235 гарнизонный военный суд приговорил бывшего начальника управления кадров Минобороны РФ генерала Юрия Кузнецова к 12 годам колонии.
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