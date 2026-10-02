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Авария обесточила часть крымского Южнобережья - РИА Новости Крым, 02.10.2026
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Авария обесточила часть крымского Южнобережья
Авария обесточила часть крымского Южнобережья - РИА Новости Крым, 02.10.2026
Авария обесточила часть крымского Южнобережья
Шесть населенных пунктов алуштинского региона в пятницу обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 02.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Шесть населенных пунктов алуштинского региона в пятницу обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".Восстановить подачу электроэнергии потребителям планируют в течение трех часов.Утром в пятницу все села Красноперекопского района Крыма в пятницу утром остались без электричества, сообщалось ранее. Также шесть населенных пунктов и один жилмассив Симферопольского района обесточены из-за плановых работ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Крыма обесточена после ночной атаки ВСУВ Крыму приостановили прием заявок на подключения к энергосетямАксенов уволил гендиректора "Крымэнерго"
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алушта, юбк, новости крыма, крым, отключение электроэнергии в крыму, гуп рк "крымэнерго"
Авария обесточила часть крымского Южнобережья

Шесть населенных пунктов Южного берега Крыма в пятницу обесточены из-за аварии

11:03 02.10.2026
 
© Telegram Галина ОгневаВиды Крыма. Алушта
Виды Крыма. Алушта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Шесть населенных пунктов алуштинского региона в пятницу обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".
"Городской округ Алушта, населенные пункты: Лучистое, Лаванда, Нижняя Кутузовка, Верхняя Кутузовка", – перечислили в пресс-службе.
Восстановить подачу электроэнергии потребителям планируют в течение трех часов.
Утром в пятницу все села Красноперекопского района Крыма в пятницу утром остались без электричества, сообщалось ранее. Также шесть населенных пунктов и один жилмассив Симферопольского района обесточены из-за плановых работ.
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