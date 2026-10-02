https://crimea.ria.ru/20261002/avariya-obestochila-chast-krymskogo-yuzhnoberezhya-1159890303.html
Авария обесточила часть крымского Южнобережья
Авария обесточила часть крымского Южнобережья - РИА Новости Крым, 02.10.2026
Авария обесточила часть крымского Южнобережья
Шесть населенных пунктов алуштинского региона в пятницу обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T11:03
2026-10-02T11:03
2026-10-02T11:03
алушта
юбк
новости крыма
крым
отключение электроэнергии в крыму
гуп рк "крымэнерго"
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/06/17/1147427304_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_b14b5957ddb31d87374a01b8ec39f4d3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Шесть населенных пунктов алуштинского региона в пятницу обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".Восстановить подачу электроэнергии потребителям планируют в течение трех часов.Утром в пятницу все села Красноперекопского района Крыма в пятницу утром остались без электричества, сообщалось ранее. Также шесть населенных пунктов и один жилмассив Симферопольского района обесточены из-за плановых работ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Крыма обесточена после ночной атаки ВСУВ Крыму приостановили прием заявок на подключения к энергосетямАксенов уволил гендиректора "Крымэнерго"
алушта
юбк
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/06/17/1147427304_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_57c6c00b744caf9dbb5820e12a13d9e8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алушта, юбк, новости крыма, крым, отключение электроэнергии в крыму, гуп рк "крымэнерго"
Авария обесточила часть крымского Южнобережья
Шесть населенных пунктов Южного берега Крыма в пятницу обесточены из-за аварии