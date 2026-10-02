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Армия России уничтожила 17 судов с западным вооружением для ВСУ - РИА Новости Крым, 02.10.2026
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Армия России уничтожила 17 судов с западным вооружением для ВСУ
Армия России уничтожила 17 судов с западным вооружением для ВСУ - РИА Новости Крым, 02.10.2026
Армия России уничтожила 17 судов с западным вооружением для ВСУ
Вооруженные силы России поразили 17 украинских сухогрузов с западной военной техникой и имуществом для ВСУ. Об этом сообщается в недельной сводке Минобороны. РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T12:21
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министерство обороны рф
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили 17 украинских сухогрузов с западной военной техникой и имуществом для ВСУ. Об этом сообщается в недельной сводке Минобороны.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия в Черном море отвечает на удары, которые начал наносить Киев, Украина должна заплатить свою цену за это. По его словам, для Москвы важно полностью пресечь поставки Украине боеприпасов и топлива в Черном море.При этом он отметил, что конкретики об инициативе Турции и ООН по вопросу безопасности судоходства в Черном море Москва пока не слышала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу
Армия России уничтожила 17 судов с западным вооружением для ВСУ

Армия России за неделю поразила 17 сухогрузов с западным вооружением для ВСУ

12:21 02.10.2026 (обновлено: 12:22 02.10.2026)
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоСухогруз в Черном море
Сухогруз в Черном море
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили 17 украинских сухогрузов с западной военной техникой и имуществом для ВСУ. Об этом сообщается в недельной сводке Минобороны.
"В течение недели поражены 17 сухогрузов, задействованных в поставках западного вооружения, военной техники и имущества для нужд ВСУ", - говорится в сводке российского ведомства.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия в Черном море отвечает на удары, которые начал наносить Киев, Украина должна заплатить свою цену за это. По его словам, для Москвы важно полностью пресечь поставки Украине боеприпасов и топлива в Черном море.
При этом он отметил, что конкретики об инициативе Турции и ООН по вопросу безопасности судоходства в Черном море Москва пока не слышала.
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Министерство обороны РФНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
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