https://crimea.ria.ru/20261002/armiya-rossii-unichtozhila-17-sudov-s-zapadnym-vooruzheniem-dlya-vsu-1159893253.html
Армия России уничтожила 17 судов с западным вооружением для ВСУ
Армия России уничтожила 17 судов с западным вооружением для ВСУ - РИА Новости Крым, 02.10.2026
Армия России уничтожила 17 судов с западным вооружением для ВСУ
Вооруженные силы России поразили 17 украинских сухогрузов с западной военной техникой и имуществом для ВСУ. Об этом сообщается в недельной сводке Минобороны. РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T12:21
2026-10-02T12:21
2026-10-02T12:22
министерство обороны рф
новости сво
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили 17 украинских сухогрузов с западной военной техникой и имуществом для ВСУ. Об этом сообщается в недельной сводке Минобороны.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия в Черном море отвечает на удары, которые начал наносить Киев, Украина должна заплатить свою цену за это. По его словам, для Москвы важно полностью пресечь поставки Украине боеприпасов и топлива в Черном море.При этом он отметил, что конкретики об инициативе Турции и ООН по вопросу безопасности судоходства в Черном море Москва пока не слышала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу
Армия России уничтожила 17 судов с западным вооружением для ВСУ
Армия России за неделю поразила 17 сухогрузов с западным вооружением для ВСУ
12:21 02.10.2026 (обновлено: 12:22 02.10.2026)