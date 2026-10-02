https://crimea.ria.ru/20261002/armiya-rossii-unichtozhila-17-sudov-s-zapadnym-vooruzheniem-dlya-vsu-1159893253.html

Армия России уничтожила 17 судов с западным вооружением для ВСУ

Армия России уничтожила 17 судов с западным вооружением для ВСУ - РИА Новости Крым, 02.10.2026

Армия России уничтожила 17 судов с западным вооружением для ВСУ

Вооруженные силы России поразили 17 украинских сухогрузов с западной военной техникой и имуществом для ВСУ. Об этом сообщается в недельной сводке Минобороны. РИА Новости Крым, 02.10.2026

2026-10-02T12:21

2026-10-02T12:21

2026-10-02T12:22

министерство обороны рф

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили 17 украинских сухогрузов с западной военной техникой и имуществом для ВСУ. Об этом сообщается в недельной сводке Минобороны.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия в Черном море отвечает на удары, которые начал наносить Киев, Украина должна заплатить свою цену за это. По его словам, для Москвы важно полностью пресечь поставки Украине боеприпасов и топлива в Черном море.При этом он отметил, что конкретики об инициативе Турции и ООН по вопросу безопасности судоходства в Черном море Москва пока не слышала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу