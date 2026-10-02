Рейтинг@Mail.ru
Армия России освободила еще три населенных пункта в Харьковской и Сумской областях - РИА Новости Крым, 02.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261002/armiya-rossii-osvobodila-esche-tri-naselennykh-punkta-v-kharkovskoy-i-sumskoy-oblastyakh-1159892567.html
Армия России освободила еще три населенных пункта в Харьковской и Сумской областях
Армия России освободила еще три населенных пункта в Харьковской и Сумской областях - РИА Новости Крым, 02.10.2026
Армия России освободила еще три населенных пункта в Харьковской и Сумской областях
Вооруженные силы РФ установили контроль еще над тремя населенными пунктами в Харьковской и Сумской областях, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T12:00
2026-10-02T12:00
россия
новости сво
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/06/12/1138192465_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ae8105451a3e02d80545db9991016c4a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ установили контроль еще над тремя населенными пунктами в Харьковской и Сумской областях, сообщили в Минобороны РФ.1 октября сообщалось, что российские войска взяли под контроль Нестерное, Рубленое и Высокую Яругу в Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска наступают: освобождены сразу три населенных пунктаАрмия России освободила населенные пункты в Харьковской области и ДНРРоссийские военные поразили сухогруз с военным имуществом ВСУ
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/06/12/1138192465_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dedc22260fdc82fe72831a9efa2a8d94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф
Армия России освободила еще три населенных пункта в Харьковской и Сумской областях

Армия России освободила еще три населенных пункта в Харьковской и Сумской областях

12:00 02.10.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.10.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ установили контроль еще над тремя населенными пунктами в Харьковской и Сумской областях, сообщили в Минобороны РФ.
"Установлен контроль над населенными пунктами Грачевка и Сердобино в Харьковской области. Установлен контроль над населенным пунктом Малая Рыбица в Сумской области", - говорится в недельной сводке российского министерства.
1 октября сообщалось, что российские войска взяли под контроль Нестерное, Рубленое и Высокую Яругу в Харьковской области.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Российские войска наступают: освобождены сразу три населенных пункта
Армия России освободила населенные пункты в Харьковской области и ДНР
Российские военные поразили сухогруз с военным имуществом ВСУ
 
РоссияНовости СВОВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:25В Симферопольском и Сакском районах Крыма пропал свет
13:19В Севастополе остановили паром из-за ветра
13:06В Крыму поймали мошенника за аферы почти на 16 миллионов рублей
12:51С 1 декабря в России изменятся правила возврата билетов на поезда
12:40Центр ветеринарии Республики Крым ликвидируют
12:28Российские военные освободили 20 населенных пунктов в Харьковской области
12:21Армия России уничтожила 17 судов с западным вооружением для ВСУ
12:09На Крымском мосту проезда ждут 300 машин
12:00Армия России освободила еще три населенных пункта в Харьковской и Сумской областях
11:44На Луганщине планируют построить завод по производству ферросплавов
11:28Экс-министры обороны Украины объявлены в международный розыск
11:17В Донецке создали первый в новых регионах центр по адаптивным видам спорта
11:03Авария обесточила часть крымского Южнобережья
10:55Турцию снова трясет – в разных регионах страны серия подземных толчков
10:43Обломки дрона упали на предприятие на Кубани: есть повреждения
10:29Восемь сотрудников МЧС пострадали после атаки ВСУ на Донецк
10:14В Московской области застрелили полицейского
10:02Снимал военные объекты и передвижение техники: в Крыму задержан агент СБУ
09:45Все села Красноперекопского района Крыма обесточены
09:30Очередь на Крымском мосту выросла вдвое за час - оперативные данные
Лента новостейМолния