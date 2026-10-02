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Армия России освободила еще три населенных пункта в Харьковской и Сумской областях
Армия России освободила еще три населенных пункта в Харьковской и Сумской областях - РИА Новости Крым, 02.10.2026
Армия России освободила еще три населенных пункта в Харьковской и Сумской областях
Вооруженные силы РФ установили контроль еще над тремя населенными пунктами в Харьковской и Сумской областях, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T12:00
2026-10-02T12:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ установили контроль еще над тремя населенными пунктами в Харьковской и Сумской областях, сообщили в Минобороны РФ.1 октября сообщалось, что российские войска взяли под контроль Нестерное, Рубленое и Высокую Яругу в Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска наступают: освобождены сразу три населенных пунктаАрмия России освободила населенные пункты в Харьковской области и ДНРРоссийские военные поразили сухогруз с военным имуществом ВСУ
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россия, новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф
Армия России освободила еще три населенных пункта в Харьковской и Сумской областях
Армия России освободила еще три населенных пункта в Харьковской и Сумской областях