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Армия России освободила еще три населенных пункта в Харьковской и Сумской областях

Армия России освободила еще три населенных пункта в Харьковской и Сумской областях - РИА Новости Крым, 02.10.2026

Армия России освободила еще три населенных пункта в Харьковской и Сумской областях

Вооруженные силы РФ установили контроль еще над тремя населенными пунктами в Харьковской и Сумской областях, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 02.10.2026

2026-10-02T12:00

2026-10-02T12:00

2026-10-02T12:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ установили контроль еще над тремя населенными пунктами в Харьковской и Сумской областях, сообщили в Минобороны РФ.1 октября сообщалось, что российские войска взяли под контроль Нестерное, Рубленое и Высокую Яругу в Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска наступают: освобождены сразу три населенных пунктаАрмия России освободила населенные пункты в Харьковской области и ДНРРоссийские военные поразили сухогруз с военным имуществом ВСУ

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф