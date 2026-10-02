https://crimea.ria.ru/20261002/Epokha-Levitana-legenda-o-legende-1119722579.html

"Эпоха Левитана": легенда о легенде

"Эпоха Левитана": легенда о легенде - РИА Новости Крым, 02.10.2026

"Эпоха Левитана": легенда о легенде

Этот голос и сейчас прокатывается в сознании громовыми раскатами. В огненных 40-х он заставлял прохожих умолкать, замедлять шаг и замирать на месте: "Внимание! Говорит Москва…" – и дальше непременно будет что-то очень важное. Сегодня 112 лет исполняется голосу эпохи – Юрию Борисовичу Левитану.

2026-10-02T07:55

2026-10-02T07:55

2026-10-02T07:55

общество

совинформбюро

история

память

великая отечественная война

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. 22 июня 1941 года прогремело страшное: "Сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков!".С этого момента информационные сводки приобретут новое значение и уже спустя два дня – 24 июня – голос впервые провозгласит: "От Советского информбюро…"Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, знаменитая российская теле- и радиоведущая Анна Шатилова поделилась с РИА Новости Крым воспоминаниями о легендарном голосе эпохи – Юрии Левитане. Из "черной тарелки" про войну и керосин"В то время телевидения еще не было, и в домах была "черная тарелка" – радио. Мы с детства слушали спектакли, концерты и голоса радиоведущих. Только теперь я отдаю себе отчет, какие это были голоса! Но особенным был голос Юрия Борисовича Левитана, потому что именно он давал людям всю хронику войны. Левитановский голос – это был такой инструмент, который мог вдохновить на подвиг, он трогал до мурашек. "От Советского информбюро…" – это значит, сейчас будет самая важная информация для нашей страны и для нашего народа. Самая важная, понимаете? Ему всегда верили, и вообще – "Совинформбюро" – это очень большая работа, вместе с голосом Левитана это просто мурашки, это трепет какой-то, волнение всегда-всегда!"После войны голос продолжил вдохновлять. Теперь уже на трудовые подвиги. И сообщать важные "народные" новости: "Наш народ, истерзанный войной, возрождающий свою страну, восстанавливающий фабрики и заводы, был очень чуток к голосу Левитана. Как только этот голос звучал, человек останавливался: раз Левитан, значит что-то будет объявлено. К примеру, 8-е марта: значит, вероятно, Левитан сейчас объявит о снижении цен на керосин или бензин, на мыло, соль или хлеб. Тогда это было очень важно. Конечно, голос Юрия Борисовича – это эпоха. И это не пафос совершенно. Сейчас заболтали слова "легенда", "звезда", а вот он настоящая легенда, и голос его будут знать всегда".И "черная тарелка", и сообщения о войне, а позже о хлебе – все это было задолго до их личного знакомства, о котором Анна Николаевна вспоминает с особенной теплотой."Маленький и без ноги""В детстве я много разного слышала: "Ой, Левитан, вот какой у него голос, а сам он маленького роста. А потом даже был слух, что у Левитана вообще ног нет! Вот такие сочиняли сказки", – улыбается Шатилова и вспоминает момент личного знакомства.Оно состоялось в 1959 году. Радиокомитет тогда находился на Пушкинской площади, молодая студентка Аня Шатилова, выдержав конкурс, два года осваивала профессию диктора."Он не был моим педагогом. У меня преподавали Ольга Сергеевна Высоцкая и Владимир Борисович Герцик. А Юрий Борисович не занимался с нами, но я сразу почувствовала к себе такое доброе и хорошее отношение. Придешь в комитет, и если смена Юрия Борисовича, он обязательно подойдет, ласково спросит: "Анечка, где вы, что вы, как вы, где учитесь, где живете?" И вот как-то у нас возникло такое тепло, и по жизни получилось, что мы часто вместе бывали".Она вспоминает его очки в серебряной оправе, всегда прекрасную прическу, а еще шепот, который звучал неизменно, когда Юрия Борисовича узнавали: "Это Левитан идет!" Он был высоким, носил серый костюм и очень хотел выдать молодую Аню замуж за своего приятеля, который "вроде бы жил где-то на Горького"…"В 1962 году я проходила конкурс на телевидение. Так случилось, что он был в жюри. Помню, я стою, волнуюсь, потому что мне помочь вообще было не кому – я тогда в Москве была совсем одна, снимала комнату в Подмосковье с подругой. И Юрий Борисович, я помню, подошел ко мне там, на Шаболовке, и говорит: "Аня, ты не волнуйся, если тебя не возьмут на телевидение, мы точно берем тебя в дикторы радио, и уже не в практиканты, а в штат". Последняя встреча в Останкино"В последний раз я увидела его в Останкино, он был очень доброжелательным и очень приветливым человеком, не был пафосным. К нему подходили техники, инженеры, операторы – Левитан стоит с ними и беседует. И в этот раз я отработала в Останкино свой дневной блок, уже спускаюсь уходить домой, и вижу: Юрий Борисович беседует у выхода с постовыми милиционерами. Он сказал мне тогда, что на днях уезжает в Белгород. "Я, говорит, теперь очень часто стал встречаться с ветеранами". Мы еще поговорили. Я вслух поразилась, какое у него молодое лицо, совсем без морщин. Он ответил, что это "досталось от мамы". Мы с ним обнялись, я пожелала ему хорошей дороги. И вдруг через день я узнаю, что Юрий Борисович скончался, подъезжая к Белгороду", – это воспоминание дается Анне Николаевне непросто.Она не была на похоронах и даже не подходила слишком близко, когда коллеги прощались с Левитаном в Доме радиовещания и звукозаписи. Только потом приехала на Новодевичье, когда ему открывали памятник.Школа Левитана"Не зря кто-то сочинил, что даже Гитлер говорил, мол, возьмем Москву, первым делом надо повесить Левитана, а уже потом Сталина. Вот что такое сила голоса. Внушение – это очень и очень важно", – продолжает Шатилова.Сегодняшние голоса она в большинстве называет "невзрачными", очень сожалеет, что теперь дикторы не проходят конкурсного отбора, а "Совинформбюро" называет высшей школой и высшей маркой:…За четыре огненных военных года Юрий Борисович Левитан прочел более 120 срочных сообщений. Самая главная новость по радио прозвучала ночью 9 мая 1945 года – в 2 часа 10 минут Левитан сообщил советским гражданам о капитуляции фашистской Германии и завершении Великой Отечественной войны. Уже после войны его голосом было объявлено об ухудшении здоровья Сталина, а потом и о смерти вождя, именно он возвестил о полете в космос Юрия Гагарина. Постепенно голос Левитана стал звучать все реже – на смену пришли новые голоса и новые концепции.Советское информационное бюро просуществовало с 24 июня 1941 по 5 января 1961 года. Сообщения бюро люди записывали карандашами на клочках бумаги, переписывали и раздавали знакомым, публично зачитывали в трудовых коллективах, слушали на улицах и в организациях, собираясь у радиоточек. Спустя два десятилетия "Совинформбюро" трансформировалось в самое авторитетное в Советском Союзе Агентство печати "Новости", из которого, в свою очередь, впоследствии "выросли" РИА Новости и Международное информационное агентство "Россия сегодня".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20210509/Samyy-glavnyy-den-ves-Krym-9-maya-1945-goda-1119558142.html

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общество, совинформбюро, история, память, великая отечественная война