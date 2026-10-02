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"Эпоха Левитана": легенда о легенде - РИА Новости Крым, 02.10.2026
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"Эпоха Левитана": легенда о легенде
"Эпоха Левитана": легенда о легенде - РИА Новости Крым, 02.10.2026
"Эпоха Левитана": легенда о легенде
Этот голос и сейчас прокатывается в сознании громовыми раскатами. В огненных 40-х он заставлял прохожих умолкать, замедлять шаг и замирать на месте: "Внимание! Говорит Москва…" – и дальше непременно будет что-то очень важное. Сегодня 112 лет исполняется голосу эпохи – Юрию Борисовичу Левитану.
2026-10-02T07:55
2026-10-02T07:55
общество
совинформбюро
история
память
великая отечественная война
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. 22 июня 1941 года прогремело страшное: "Сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков!".С этого момента информационные сводки приобретут новое значение и уже спустя два дня – 24 июня – голос впервые провозгласит: "От Советского информбюро…"Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, знаменитая российская теле- и радиоведущая Анна Шатилова поделилась с РИА Новости Крым воспоминаниями о легендарном голосе эпохи – Юрии Левитане. Из "черной тарелки" про войну и керосин"В то время телевидения еще не было, и в домах была "черная тарелка" – радио. Мы с детства слушали спектакли, концерты и голоса радиоведущих. Только теперь я отдаю себе отчет, какие это были голоса! Но особенным был голос Юрия Борисовича Левитана, потому что именно он давал людям всю хронику войны. Левитановский голос – это был такой инструмент, который мог вдохновить на подвиг, он трогал до мурашек. "От Советского информбюро…" – это значит, сейчас будет самая важная информация для нашей страны и для нашего народа. Самая важная, понимаете? Ему всегда верили, и вообще – "Совинформбюро" – это очень большая работа, вместе с голосом Левитана это просто мурашки, это трепет какой-то, волнение всегда-всегда!"После войны голос продолжил вдохновлять. Теперь уже на трудовые подвиги. И сообщать важные "народные" новости: "Наш народ, истерзанный войной, возрождающий свою страну, восстанавливающий фабрики и заводы, был очень чуток к голосу Левитана. Как только этот голос звучал, человек останавливался: раз Левитан, значит что-то будет объявлено. К примеру, 8-е марта: значит, вероятно, Левитан сейчас объявит о снижении цен на керосин или бензин, на мыло, соль или хлеб. Тогда это было очень важно. Конечно, голос Юрия Борисовича – это эпоха. И это не пафос совершенно. Сейчас заболтали слова "легенда", "звезда", а вот он настоящая легенда, и голос его будут знать всегда".И "черная тарелка", и сообщения о войне, а позже о хлебе – все это было задолго до их личного знакомства, о котором Анна Николаевна вспоминает с особенной теплотой."Маленький и без ноги""В детстве я много разного слышала: "Ой, Левитан, вот какой у него голос, а сам он маленького роста. А потом даже был слух, что у Левитана вообще ног нет! Вот такие сочиняли сказки", – улыбается Шатилова и вспоминает момент личного знакомства.Оно состоялось в 1959 году. Радиокомитет тогда находился на Пушкинской площади, молодая студентка Аня Шатилова, выдержав конкурс, два года осваивала профессию диктора."Он не был моим педагогом. У меня преподавали Ольга Сергеевна Высоцкая и Владимир Борисович Герцик. А Юрий Борисович не занимался с нами, но я сразу почувствовала к себе такое доброе и хорошее отношение. Придешь в комитет, и если смена Юрия Борисовича, он обязательно подойдет, ласково спросит: "Анечка, где вы, что вы, как вы, где учитесь, где живете?" И вот как-то у нас возникло такое тепло, и по жизни получилось, что мы часто вместе бывали".Она вспоминает его очки в серебряной оправе, всегда прекрасную прическу, а еще шепот, который звучал неизменно, когда Юрия Борисовича узнавали: "Это Левитан идет!" Он был высоким, носил серый костюм и очень хотел выдать молодую Аню замуж за своего приятеля, который "вроде бы жил где-то на Горького"…"В 1962 году я проходила конкурс на телевидение. Так случилось, что он был в жюри. Помню, я стою, волнуюсь, потому что мне помочь вообще было не кому – я тогда в Москве была совсем одна, снимала комнату в Подмосковье с подругой. И Юрий Борисович, я помню, подошел ко мне там, на Шаболовке, и говорит: "Аня, ты не волнуйся, если тебя не возьмут на телевидение, мы точно берем тебя в дикторы радио, и уже не в практиканты, а в штат". Последняя встреча в Останкино"В последний раз я увидела его в Останкино, он был очень доброжелательным и очень приветливым человеком, не был пафосным. К нему подходили техники, инженеры, операторы – Левитан стоит с ними и беседует. И в этот раз я отработала в Останкино свой дневной блок, уже спускаюсь уходить домой, и вижу: Юрий Борисович беседует у выхода с постовыми милиционерами. Он сказал мне тогда, что на днях уезжает в Белгород. "Я, говорит, теперь очень часто стал встречаться с ветеранами". Мы еще поговорили. Я вслух поразилась, какое у него молодое лицо, совсем без морщин. Он ответил, что это "досталось от мамы". Мы с ним обнялись, я пожелала ему хорошей дороги. И вдруг через день я узнаю, что Юрий Борисович скончался, подъезжая к Белгороду", – это воспоминание дается Анне Николаевне непросто.Она не была на похоронах и даже не подходила слишком близко, когда коллеги прощались с Левитаном в Доме радиовещания и звукозаписи. Только потом приехала на Новодевичье, когда ему открывали памятник.Школа Левитана"Не зря кто-то сочинил, что даже Гитлер говорил, мол, возьмем Москву, первым делом надо повесить Левитана, а уже потом Сталина. Вот что такое сила голоса. Внушение – это очень и очень важно", – продолжает Шатилова.Сегодняшние голоса она в большинстве называет "невзрачными", очень сожалеет, что теперь дикторы не проходят конкурсного отбора, а "Совинформбюро" называет высшей школой и высшей маркой:…За четыре огненных военных года Юрий Борисович Левитан прочел более 120 срочных сообщений. Самая главная новость по радио прозвучала ночью 9 мая 1945 года – в 2 часа 10 минут Левитан сообщил советским гражданам о капитуляции фашистской Германии и завершении Великой Отечественной войны. Уже после войны его голосом было объявлено об ухудшении здоровья Сталина, а потом и о смерти вождя, именно он возвестил о полете в космос Юрия Гагарина. Постепенно голос Левитана стал звучать все реже – на смену пришли новые голоса и новые концепции.Советское информационное бюро просуществовало с 24 июня 1941 по 5 января 1961 года. Сообщения бюро люди записывали карандашами на клочках бумаги, переписывали и раздавали знакомым, публично зачитывали в трудовых коллективах, слушали на улицах и в организациях, собираясь у радиоточек. Спустя два десятилетия "Совинформбюро" трансформировалось в самое авторитетное в Советском Союзе Агентство печати "Новости", из которого, в свою очередь, впоследствии "выросли" РИА Новости и Международное информационное агентство "Россия сегодня".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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общество, совинформбюро, история, память, великая отечественная война
"Эпоха Левитана": легенда о легенде

Голосу эпохи Юрию Левитану – 112 лет

07:55 02.10.2026
 
© РИА Новости . Георгий Петрусов / Перейти в фотобанкДиктор Всесоюзного радио, народный артист СССР Юрий Борисович Левитан
Диктор Всесоюзного радио, народный артист СССР Юрий Борисович Левитан - РИА Новости, 1920, 02.10.2026
© РИА Новости . Георгий Петрусов
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Этот голос и сейчас прокатывается в сознании громовыми раскатами. В огненных 40-х он заставлял прохожих умолкать, замедлять шаг и замирать на месте: "Внимание! Говорит Москва…" – и дальше непременно будет что-то очень важное. Сегодня 112 лет исполняется голосу эпохи – Юрию Борисовичу Левитану.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. 22 июня 1941 года прогремело страшное: "Сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков!".
С этого момента информационные сводки приобретут новое значение и уже спустя два дня – 24 июня – голос впервые провозгласит: "От Советского информбюро…"
Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, знаменитая российская теле- и радиоведущая Анна Шатилова поделилась с РИА Новости Крым воспоминаниями о легендарном голосе эпохи Юрии Левитане.

Из "черной тарелки" про войну и керосин

"В то время телевидения еще не было, и в домах была "черная тарелка" – радио. Мы с детства слушали спектакли, концерты и голоса радиоведущих. Только теперь я отдаю себе отчет, какие это были голоса! Но особенным был голос Юрия Борисовича Левитана, потому что именно он давал людям всю хронику войны. Левитановский голос это был такой инструмент, который мог вдохновить на подвиг, он трогал до мурашек. "От Советского информбюро…" – это значит, сейчас будет самая важная информация для нашей страны и для нашего народа. Самая важная, понимаете? Ему всегда верили, и вообще – "Совинформбюро" – это очень большая работа, вместе с голосом Левитана это просто мурашки, это трепет какой-то, волнение всегда-всегда!"
После войны голос продолжил вдохновлять. Теперь уже на трудовые подвиги. И сообщать важные "народные" новости: "Наш народ, истерзанный войной, возрождающий свою страну, восстанавливающий фабрики и заводы, был очень чуток к голосу Левитана. Как только этот голос звучал, человек останавливался: раз Левитан, значит что-то будет объявлено. К примеру, 8-е марта: значит, вероятно, Левитан сейчас объявит о снижении цен на керосин или бензин, на мыло, соль или хлеб. Тогда это было очень важно. Конечно, голос Юрия Борисовича – это эпоха. И это не пафос совершенно. Сейчас заболтали слова "легенда", "звезда", а вот он настоящая легенда, и голос его будут знать всегда".
И "черная тарелка", и сообщения о войне, а позже о хлебе – все это было задолго до их личного знакомства, о котором Анна Николаевна вспоминает с особенной теплотой.
© РИА Новости . И. Гмыря / Перейти в фотобанкПервое выступление летчика-космонавта, Героя Советского Союза Юрия Гагарина на Центральном телевидении. В студии присутствуют (первый ряд слева направо): летчик-истребитель, Герой Советского Союза Алексей Маресьев, автор и ведущий первой информационно-аналитической программы "Эстафета новостей" Юрий Фокин, герой-космонавт Юрий Гагарин, диктор Государственного комитета СМ СССР по телевидению и радиовещанию Юрий Левитан (второй ряд, третий слева)
Первое выступление летчика-космонавта, Героя Советского Союза Юрия Гагарина на Центральном телевидении. В студии присутствуют (первый ряд слева направо): летчик-истребитель, Герой Советского Союза Алексей Маресьев, автор и ведущий первой информационно-аналитической программы Эстафета новостей Юрий Фокин, герой-космонавт Юрий Гагарин, диктор Государственного комитета СМ СССР по телевидению и радиовещанию Юрий Левитан (второй ряд, третий слева) - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости . И. Гмыря
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Первое выступление летчика-космонавта, Героя Советского Союза Юрия Гагарина на Центральном телевидении. В студии присутствуют (первый ряд слева направо): летчик-истребитель, Герой Советского Союза Алексей Маресьев, автор и ведущий первой информационно-аналитической программы "Эстафета новостей" Юрий Фокин, герой-космонавт Юрий Гагарин, диктор Государственного комитета СМ СССР по телевидению и радиовещанию Юрий Левитан (второй ряд, третий слева)

"Маленький и без ноги"

"В детстве я много разного слышала: "Ой, Левитан, вот какой у него голос, а сам он маленького роста. А потом даже был слух, что у Левитана вообще ног нет! Вот такие сочиняли сказки", – улыбается Шатилова и вспоминает момент личного знакомства.
Оно состоялось в 1959 году. Радиокомитет тогда находился на Пушкинской площади, молодая студентка Аня Шатилова, выдержав конкурс, два года осваивала профессию диктора.
"Он не был моим педагогом. У меня преподавали Ольга Сергеевна Высоцкая и Владимир Борисович Герцик. А Юрий Борисович не занимался с нами, но я сразу почувствовала к себе такое доброе и хорошее отношение. Придешь в комитет, и если смена Юрия Борисовича, он обязательно подойдет, ласково спросит: "Анечка, где вы, что вы, как вы, где учитесь, где живете?" И вот как-то у нас возникло такое тепло, и по жизни получилось, что мы часто вместе бывали".
Она вспоминает его очки в серебряной оправе, всегда прекрасную прическу, а еще шепот, который звучал неизменно, когда Юрия Борисовича узнавали: "Это Левитан идет!" Он был высоким, носил серый костюм и очень хотел выдать молодую Аню замуж за своего приятеля, который "вроде бы жил где-то на Горького"…
"В 1962 году я проходила конкурс на телевидение. Так случилось, что он был в жюри. Помню, я стою, волнуюсь, потому что мне помочь вообще было не кому – я тогда в Москве была совсем одна, снимала комнату в Подмосковье с подругой. И Юрий Борисович, я помню, подошел ко мне там, на Шаболовке, и говорит: "Аня, ты не волнуйся, если тебя не возьмут на телевидение, мы точно берем тебя в дикторы радио, и уже не в практиканты, а в штат".

Последняя встреча в Останкино

"В последний раз я увидела его в Останкино, он был очень доброжелательным и очень приветливым человеком, не был пафосным. К нему подходили техники, инженеры, операторы – Левитан стоит с ними и беседует. И в этот раз я отработала в Останкино свой дневной блок, уже спускаюсь уходить домой, и вижу: Юрий Борисович беседует у выхода с постовыми милиционерами. Он сказал мне тогда, что на днях уезжает в Белгород. "Я, говорит, теперь очень часто стал встречаться с ветеранами". Мы еще поговорили. Я вслух поразилась, какое у него молодое лицо, совсем без морщин. Он ответил, что это "досталось от мамы". Мы с ним обнялись, я пожелала ему хорошей дороги. И вдруг через день я узнаю, что Юрий Борисович скончался, подъезжая к Белгороду", – это воспоминание дается Анне Николаевне непросто.
Она не была на похоронах и даже не подходила слишком близко, когда коллеги прощались с Левитаном в Доме радиовещания и звукозаписи. Только потом приехала на Новодевичье, когда ему открывали памятник.

Школа Левитана

"Не зря кто-то сочинил, что даже Гитлер говорил, мол, возьмем Москву, первым делом надо повесить Левитана, а уже потом Сталина. Вот что такое сила голоса. Внушение – это очень и очень важно", – продолжает Шатилова.
Сегодняшние голоса она в большинстве называет "невзрачными", очень сожалеет, что теперь дикторы не проходят конкурсного отбора, а "Совинформбюро" называет высшей школой и высшей маркой:
"Номер один – это, конечно, Левитан! А ведь сначала его, приехавшего из Владимира, не взяли в дикторы, потому что он "окал". Это счастье, что он все же стал диктором. Теперь "Совинформбюро" и Левитан – это единое понятие, очень мощное, очень важное, сыгравшее очень большую роль в войне и в приближении Победы!" – подытожила Шатилова.
…За четыре огненных военных года Юрий Борисович Левитан прочел более 120 срочных сообщений. Самая главная новость по радио прозвучала ночью 9 мая 1945 года – в 2 часа 10 минут Левитан сообщил советским гражданам о капитуляции фашистской Германии и завершении Великой Отечественной войны. Уже после войны его голосом было объявлено об ухудшении здоровья Сталина, а потом и о смерти вождя, именно он возвестил о полете в космос Юрия Гагарина. Постепенно голос Левитана стал звучать все реже на смену пришли новые голоса и новые концепции.
Советское информационное бюро просуществовало с 24 июня 1941 по 5 января 1961 года. Сообщения бюро люди записывали карандашами на клочках бумаги, переписывали и раздавали знакомым, публично зачитывали в трудовых коллективах, слушали на улицах и в организациях, собираясь у радиоточек. Спустя два десятилетия "Совинформбюро" трансформировалось в самое авторитетное в Советском Союзе Агентство печати "Новости", из которого, в свою очередь, впоследствии "выросли" РИА Новости и Международное информационное агентство "Россия сегодня".
Севастополь, 9 мая 1945 г.
9 мая 2021, 07:59
Самый главный день: весь Крым 9 мая 1945 годаВ Крыму газеты в среду, 9 мая, вышли с обычными заметками и военными сводками двухдневной давности. Они, конечно, никак не могли успеть напечатать главную новость. Но главная газета республики, "Красный Крым", а также несколько "районок" уже к вечеру выдали спецвыпуски, посвященные великому дню.
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