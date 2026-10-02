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646 украинских беспилотников сбиты ночью над территорией России
646 украинских беспилотников сбиты ночью над территорией России - РИА Новости Крым, 02.10.2026
646 украинских беспилотников сбиты ночью над территорией России
акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T09:06
2026-10-02T09:06
2026-10-02T09:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. За ночь силы ПВО сбили 646 вражеских беспилотников над территорией России, в том числе над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Калужской, Тульской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Волгоградской, Ульяновской, Самарской, Астраханской областей, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.Как сообщалось, ВСУ снова ударили по объектам энергетики Крыма. На всей территории полуострова из-за повреждений электрической сети и оборудования сохраняются перебои с подачей электроэнергии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, пво, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя
646 украинских беспилотников сбиты ночью над территорией России
Силы ПВО сбили ночью 646 украинских беспилотников над территорией России
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. За ночь силы ПВО сбили 646 вражеских беспилотников над территорией России, в том числе над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 1 октября до 8.00 мск 2 октября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 646 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Калужской, Тульской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Волгоградской, Ульяновской, Самарской, Астраханской областей, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.
Как сообщалось, ВСУ снова ударили по объектам энергетики Крыма
. На всей территории полуострова из-за повреждений электрической сети и оборудования сохраняются перебои с подачей электроэнергии.
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