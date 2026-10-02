https://crimea.ria.ru/20261002/646-ukrainskikh-bespilotnikov-sbity-nochyu-nad-territoriey-rossii-1159887302.html

646 украинских беспилотников сбиты ночью над территорией России

646 украинских беспилотников сбиты ночью над территорией России - РИА Новости Крым, 02.10.2026

646 украинских беспилотников сбиты ночью над территорией России

акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 02.10.2026

2026-10-02T09:06

2026-10-02T09:06

2026-10-02T09:06

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атаки всу на крым

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. За ночь силы ПВО сбили 646 вражеских беспилотников над территорией России, в том числе над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Калужской, Тульской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Волгоградской, Ульяновской, Самарской, Астраханской областей, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.Как сообщалось, ВСУ снова ударили по объектам энергетики Крыма. На всей территории полуострова из-за повреждений электрической сети и оборудования сохраняются перебои с подачей электроэнергии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, пво, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя