https://crimea.ria.ru/20261002/209-ukrainskikh-bespilotnikov-sbili-nad-rossiey-1159911123.html

209 украинских беспилотников сбили над Россией

209 украинских беспилотников сбили над Россией - РИА Новости Крым, 02.10.2026

209 украинских беспилотников сбили над Россией

Силы противовоздушной обороны отразили новую серию атак украинских дронов на Крым и еще 13 регионов страны. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 02.10.2026

2026-10-02T20:34

2026-10-02T20:34

2026-10-02T20:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую серию атак украинских дронов на Крым и еще 13 регионов страны. Об этом сообщили в Минобороны.Удары отражались в течение дня.БПЛА были сбиты над Крымом, Черным морем, а также над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Тульской областями и Чувашией.Ранее сообщалось, что за ночь силы ПВО сбили 646 вражеских беспилотников над территорией России, в том числе над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.ВСУ снова ударили по объектам энергетики Крыма. На всей территории полуострова из-за повреждений электрической сети и оборудования сохраняются перебои с подачей электроэнергии.А на Кубани незначительные повреждения получила инфраструктура одного из предприятий Туапсе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости сво, новости, крым, черное море