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209 украинских беспилотников сбили над Россией - РИА Новости Крым, 02.10.2026
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209 украинских беспилотников сбили над Россией
209 украинских беспилотников сбили над Россией - РИА Новости Крым, 02.10.2026
209 украинских беспилотников сбили над Россией
Силы противовоздушной обороны отразили новую серию атак украинских дронов на Крым и еще 13 регионов страны. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T20:34
2026-10-02T20:34
пво
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую серию атак украинских дронов на Крым и еще 13 регионов страны. Об этом сообщили в Минобороны.Удары отражались в течение дня.БПЛА были сбиты над Крымом, Черным морем, а также над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Тульской областями и Чувашией.Ранее сообщалось, что за ночь силы ПВО сбили 646 вражеских беспилотников над территорией России, в том числе над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.ВСУ снова ударили по объектам энергетики Крыма. На всей территории полуострова из-за повреждений электрической сети и оборудования сохраняются перебои с подачей электроэнергии.А на Кубани незначительные повреждения получила инфраструктура одного из предприятий Туапсе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости сво, новости, крым, черное море
209 украинских беспилотников сбили над Россией

Над Россией уничтожены 209 украинских беспилотников

20:34 02.10.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПункт воздушного наблюдения отряда "Русь" в зоне СВО
Пункт воздушного наблюдения отряда Русь в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.10.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую серию атак украинских дронов на Крым и еще 13 регионов страны. Об этом сообщили в Минобороны.
Удары отражались в течение дня.
"В период с 08.00 до 20.00 дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 209 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
БПЛА были сбиты над Крымом, Черным морем, а также над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Тульской областями и Чувашией.
Ранее сообщалось, что за ночь силы ПВО сбили 646 вражеских беспилотников над территорией России, в том числе над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.
ВСУ снова ударили по объектам энергетики Крыма. На всей территории полуострова из-за повреждений электрической сети и оборудования сохраняются перебои с подачей электроэнергии.
А на Кубани незначительные повреждения получила инфраструктура одного из предприятий Туапсе.
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ПВОМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьНовости СВОНовостиКрымЧерное море
 
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