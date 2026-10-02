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209 украинских беспилотников сбили над Россией
209 украинских беспилотников сбили над Россией - РИА Новости Крым, 02.10.2026
209 украинских беспилотников сбили над Россией
Силы противовоздушной обороны отразили новую серию атак украинских дронов на Крым и еще 13 регионов страны. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T20:34
2026-10-02T20:34
2026-10-02T20:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую серию атак украинских дронов на Крым и еще 13 регионов страны. Об этом сообщили в Минобороны.Удары отражались в течение дня.БПЛА были сбиты над Крымом, Черным морем, а также над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Тульской областями и Чувашией.Ранее сообщалось, что за ночь силы ПВО сбили 646 вражеских беспилотников над территорией России, в том числе над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.ВСУ снова ударили по объектам энергетики Крыма. На всей территории полуострова из-за повреждений электрической сети и оборудования сохраняются перебои с подачей электроэнергии.А на Кубани незначительные повреждения получила инфраструктура одного из предприятий Туапсе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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209 украинских беспилотников сбили над Россией
Над Россией уничтожены 209 украинских беспилотников