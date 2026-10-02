https://crimea.ria.ru/20261002/180-millionov-rubley-otdala-moshennikam-pensionerka-iz-peterburga-1159903478.html

180 миллионов рублей отдала мошенникам пенсионерка из Петербурга

180 миллионов рублей отдала мошенникам пенсионерка из Петербурга - РИА Новости Крым, 02.10.2026

180 миллионов рублей отдала мошенникам пенсионерка из Петербурга

77-летняя жительница Санкт-Петербурга отдала мошенникам более 180 миллионов рублей, инвестиционные и золотые монеты. Сбережения аферисты выманили у пенсионерки... РИА Новости Крым, 02.10.2026

2026-10-02T16:49

2026-10-02T16:49

2026-10-02T16:49

санкт-петербург

мошенничество

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. 77-летняя жительница Санкт-Петербурга отдала мошенникам более 180 миллионов рублей, инвестиционные и золотые монеты. Сбережения аферисты выманили у пенсионерки под предлогом "декларирования" средств. Об этом сообщает региональное управление МВД.Кроме того, злоумышленники завладели принадлежавшими пенсионерке 422 инвестиционными монетами и пятью золотыми монетами, общая оценочная стоимость которых составила 42,5 миллиона рублей.Общий ущерб от действий мошенников составил 181,8 миллиона рублей.Полиция установила и задержала одного из предполагаемых участников криминальной схемы. Им оказался житель Челябинской области. Ранее он получил через мессенджер предложение о "работе" и, следуя поступавшим ему инструкциям, приезжал по указанным адресам, забирал у граждан деньги и ценности, после чего оставлял их в тайниках.Суд заключил фигуранта под стражу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму поймали мошенника за аферы почти на 16 миллионов рублей "Назови номер повестки": мошенники активизировались в осенний призыв Кибермошенники "кинули" крымчан на 22 млн рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, мошенничество, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), происшествия, новости, общество