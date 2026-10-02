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180 миллионов рублей отдала мошенникам пенсионерка из Петербурга
180 миллионов рублей отдала мошенникам пенсионерка из Петербурга - РИА Новости Крым, 02.10.2026
180 миллионов рублей отдала мошенникам пенсионерка из Петербурга
77-летняя жительница Санкт-Петербурга отдала мошенникам более 180 миллионов рублей, инвестиционные и золотые монеты. Сбережения аферисты выманили у пенсионерки... РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T16:49
2026-10-02T16:49
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санкт-петербург
мошенничество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. 77-летняя жительница Санкт-Петербурга отдала мошенникам более 180 миллионов рублей, инвестиционные и золотые монеты. Сбережения аферисты выманили у пенсионерки под предлогом "декларирования" средств. Об этом сообщает региональное управление МВД.Кроме того, злоумышленники завладели принадлежавшими пенсионерке 422 инвестиционными монетами и пятью золотыми монетами, общая оценочная стоимость которых составила 42,5 миллиона рублей.Общий ущерб от действий мошенников составил 181,8 миллиона рублей.Полиция установила и задержала одного из предполагаемых участников криминальной схемы. Им оказался житель Челябинской области. Ранее он получил через мессенджер предложение о "работе" и, следуя поступавшим ему инструкциям, приезжал по указанным адресам, забирал у граждан деньги и ценности, после чего оставлял их в тайниках.Суд заключил фигуранта под стражу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму поймали мошенника за аферы почти на 16 миллионов рублей "Назови номер повестки": мошенники активизировались в осенний призыв Кибермошенники "кинули" крымчан на 22 млн рублей
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санкт-петербург, мошенничество, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), происшествия, новости, общество
180 миллионов рублей отдала мошенникам пенсионерка из Петербурга
В Петербурге 77-летняя женщина отдала мошенникам свыше 180 миллионов рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. 77-летняя жительница Санкт-Петербурга отдала мошенникам более 180 миллионов рублей, инвестиционные и золотые монеты. Сбережения аферисты выманили у пенсионерки под предлогом "декларирования" средств. Об этом сообщает региональное управление МВД.
"В течение нескольких дней пенсионерке звонили неизвестные, которые под предлогом необходимости "декларирования" денежных средств убедили ее передать свои накопления курьерам. По просьбе женщины ее сын передал неизвестным 77,3 миллиона рублей, 120 тысяч евро и 2 тысячи долларов США", - говорится в сообщении.
Кроме того, злоумышленники завладели принадлежавшими пенсионерке 422 инвестиционными монетами и пятью золотыми монетами, общая оценочная стоимость которых составила 42,5 миллиона рублей.
Общий ущерб от действий мошенников составил 181,8 миллиона рублей.
Полиция установила и задержала одного из предполагаемых участников криминальной схемы. Им оказался житель Челябинской области. Ранее он получил через мессенджер предложение о "работе" и, следуя поступавшим ему инструкциям, приезжал по указанным адресам, забирал у граждан деньги и ценности, после чего оставлял их в тайниках.
Суд заключил фигуранта под стражу.
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