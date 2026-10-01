https://crimea.ria.ru/20261001/za-noch-sily-pvo-unichtozhili-330-bespilotnikov-nad-territoriey-rossii-1159846144.html

За ночь силы ПВО уничтожили 330 беспилотников над территорией России

За ночь силы ПВО уничтожили 330 беспилотников над территорией России - РИА Новости Крым, 01.10.2026

За ночь силы ПВО уничтожили 330 беспилотников над территорией России

В течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны ВС РФ уничтожили над регионами России, в том числе над Крымом и акваторией Черного моря, 330... РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T08:42

2026-10-01T08:42

2026-10-01T08:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны ВС РФ уничтожили над регионами России, в том числе над Крымом и акваторией Черного моря, 330 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что БПЛА были ликвидированы над территориями Брянской, Белгородской, Смоленской, Калужской, Тульской, Курской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Астраханской областей, Московского региона, а также Республики Крым и над акваторией Черного моря.В среду днем 123 украинских беспилотника были уничтожены над Крымом, Черным морем и другими регионами России в среду.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атаки всу, атаки всу на крым, новости сво, пво, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, крым, россия