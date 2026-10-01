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За ночь силы ПВО уничтожили 330 беспилотников над территорией России - РИА Новости Крым, 01.10.2026
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За ночь силы ПВО уничтожили 330 беспилотников над территорией России
За ночь силы ПВО уничтожили 330 беспилотников над территорией России - РИА Новости Крым, 01.10.2026
За ночь силы ПВО уничтожили 330 беспилотников над территорией России
В течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны ВС РФ уничтожили над регионами России, в том числе над Крымом и акваторией Черного моря, 330... РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T08:42
2026-10-01T08:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны ВС РФ уничтожили над регионами России, в том числе над Крымом и акваторией Черного моря, 330 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что БПЛА были ликвидированы над территориями Брянской, Белгородской, Смоленской, Калужской, Тульской, Курской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Астраханской областей, Московского региона, а также Республики Крым и над акваторией Черного моря.В среду днем 123 украинских беспилотника были уничтожены над Крымом, Черным морем и другими регионами России в среду.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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атаки всу, атаки всу на крым, новости сво, пво, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, крым, россия
За ночь силы ПВО уничтожили 330 беспилотников над территорией России

Ночью 1 октября российские силы ПВО сбили 330 украинских беспилотников над территорией РФ

08:42 01.10.2026 (обновлено: 08:44 01.10.2026)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 01.10.2026
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны ВС РФ уничтожили над регионами России, в том числе над Крымом и акваторией Черного моря, 330 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 30 сентября до 8.00 мск 1 октября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 330 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении военного ведомства.

Уточняется, что БПЛА были ликвидированы над территориями Брянской, Белгородской, Смоленской, Калужской, Тульской, Курской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Астраханской областей, Московского региона, а также Республики Крым и над акваторией Черного моря.
В среду днем 123 украинских беспилотника были уничтожены над Крымом, Черным морем и другими регионами России в среду.
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08:48Новости Крыма на утро 1 октября
08:42За ночь силы ПВО уничтожили 330 беспилотников над территорией России
08:34ВСУ атаковали энергетику Крыма - часть полуострова обесточена
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