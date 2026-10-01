https://crimea.ria.ru/20261001/za-noch-sily-pvo-unichtozhili-330-bespilotnikov-nad-territoriey-rossii-1159846144.html
За ночь силы ПВО уничтожили 330 беспилотников над территорией России
За ночь силы ПВО уничтожили 330 беспилотников над территорией России - РИА Новости Крым, 01.10.2026
За ночь силы ПВО уничтожили 330 беспилотников над территорией России
В течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны ВС РФ уничтожили над регионами России, в том числе над Крымом и акваторией Черного моря, 330... РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T08:42
2026-10-01T08:42
2026-10-01T08:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны ВС РФ уничтожили над регионами России, в том числе над Крымом и акваторией Черного моря, 330 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что БПЛА были ликвидированы над территориями Брянской, Белгородской, Смоленской, Калужской, Тульской, Курской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Астраханской областей, Московского региона, а также Республики Крым и над акваторией Черного моря.В среду днем 123 украинских беспилотника были уничтожены над Крымом, Черным морем и другими регионами России в среду.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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атаки всу, атаки всу на крым, новости сво, пво, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, крым, россия
За ночь силы ПВО уничтожили 330 беспилотников над территорией России
Ночью 1 октября российские силы ПВО сбили 330 украинских беспилотников над территорией РФ
08:42 01.10.2026 (обновлено: 08:44 01.10.2026)