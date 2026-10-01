https://crimea.ria.ru/20261001/yuzhnaya-osetiya-i-abkhaziya-prodolzhat-podderzhivat-rossiyu-v-svo--glavy-mid-1159864738.html

Южная Осетия и Абхазия продолжат поддерживать Россию в СВО – главы МИД

Южная Осетия и Абхазия продолжат поддерживать Россию в СВО – главы МИД - РИА Новости Крым, 01.10.2026

Южная Осетия и Абхазия продолжат поддерживать Россию в СВО – главы МИД

Южная Осетия и Абхазия продолжат поддерживать Россию в вопросах проведения специальной военной операции. Об этом заявили министры иностранных дел республик... РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T14:48

2026-10-01T14:48

2026-10-01T14:48

абхазия

южная осетия

новости

россия

сотрудничество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Южная Осетия и Абхазия продолжат поддерживать Россию в вопросах проведения специальной военной операции. Об этом заявили министры иностранных дел республик Ахсар Джиоев и Олег Бациц в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.Барциц в свою очередь отметил, что Абхазия "заняла очень активную позицию" в СВО.Сергей Лавров выразил признательность властям республик и их гражданам за их вклад в проведение СВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Республика Сербская поддерживает Россию в проведении СВОГладков назначен послом России в АбхазииПутин ратифицировал договор об углублении сотрудничества с Южной Осетией

абхазия

южная осетия

россия

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

абхазия, южная осетия, новости, россия, сотрудничество