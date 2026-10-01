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Южная Осетия и Абхазия продолжат поддерживать Россию в СВО – главы МИД - РИА Новости Крым, 01.10.2026
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Южная Осетия и Абхазия продолжат поддерживать Россию в СВО – главы МИД
Южная Осетия и Абхазия продолжат поддерживать Россию в СВО – главы МИД - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Южная Осетия и Абхазия продолжат поддерживать Россию в СВО – главы МИД
Южная Осетия и Абхазия продолжат поддерживать Россию в вопросах проведения специальной военной операции. Об этом заявили министры иностранных дел республик... РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T14:48
2026-10-01T14:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Южная Осетия и Абхазия продолжат поддерживать Россию в вопросах проведения специальной военной операции. Об этом заявили министры иностранных дел республик Ахсар Джиоев и Олег Бациц в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.Барциц в свою очередь отметил, что Абхазия "заняла очень активную позицию" в СВО.Сергей Лавров выразил признательность властям республик и их гражданам за их вклад в проведение СВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Республика Сербская поддерживает Россию в проведении СВОГладков назначен послом России в АбхазииПутин ратифицировал договор об углублении сотрудничества с Южной Осетией
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абхазия, южная осетия, новости, россия, сотрудничество
Южная Осетия и Абхазия продолжат поддерживать Россию в СВО – главы МИД

Южная Осетия и Абхазия продолжат поддержку России в проведении СВО – главы МИД республик

14:48 01.10.2026
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.10.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Южная Осетия и Абхазия продолжат поддерживать Россию в вопросах проведения специальной военной операции. Об этом заявили министры иностранных дел республик Ахсар Джиоев и Олег Бациц в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Неизменной остается наша позиция по вопросу специальной военной операции, на которой представители нашего народа плечом к плечу с российскими братьями сражаются с неофашизмом", – сказал Джиоев.
Барциц в свою очередь отметил, что Абхазия "заняла очень активную позицию" в СВО.
"И добровольцы, и наши волонтеры, и гуманитарная помощь активно идут на новые территории, и поэтому Абхазия... не на словах, а на деле, верна своему союзническому и дружескому долгу", – сказал он.
Сергей Лавров выразил признательность властям республик и их гражданам за их вклад в проведение СВО.
"Мы признательны за неизменную солидарность в связи со специальной военной операцией. Абхазские добровольцы вносят важный вклад в наше общее дело, мы это ценим и будем помнить всегда… Благодарим за солидарность и поддержку Российской Федерации в связи с проведением специальной военной операции, участие граждан Республики Южная Осетия в боевых действиях, за направление гуманитарной помощи", – отметил Лавров.
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