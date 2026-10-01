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ВСУ атаковали энергетику Крыма - часть полуострова обесточена - РИА Новости Крым, 01.10.2026
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ВСУ атаковали энергетику Крыма - часть полуострова обесточена
ВСУ атаковали энергетику Крыма - часть полуострова обесточена - РИА Новости Крым, 01.10.2026
ВСУ атаковали энергетику Крыма - часть полуострова обесточена
Часть Крыма обесточена из-за ночной атаки украинских беспилотников на объекты энергетики. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T08:34
2026-10-01T08:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Часть Крыма обесточена из-за ночной атаки украинских беспилотников на объекты энергетики. Об этом сообщили в "Крымэнерго".По данным предприятия, обстановка с бесперебойной подачей электроэнергии на полуострове остается сложной. Энергетики круглосуточно ведут работы по восстановлению электрической сети.По данным Минобороны РФ, силы ПВО за прошедшую ночь уничтожили 330 украинских беспилотников, в том числе над Крымом и акваторией Черного моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ВСУ атаковали энергетику Крыма - часть полуострова обесточена

Часть Крыма обесточена из-за ночной атаки беспилотников на объекты энергетики

08:34 01.10.2026 (обновлено: 08:39 01.10.2026)
 
© РИА Новости КрымЭлектроэнергия
Электроэнергия - РИА Новости, 1920, 01.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Часть Крыма обесточена из-за ночной атаки украинских беспилотников на объекты энергетики. Об этом сообщили в "Крымэнерго".
"Сегодня ночью энергообъекты Крыма подверглись беспилотной атаке ВСУ, часть населенных пунктов обесточена", - говорится в сообщении.
По данным предприятия, обстановка с бесперебойной подачей электроэнергии на полуострове остается сложной. Энергетики круглосуточно ведут работы по восстановлению электрической сети.
По данным Минобороны РФ, силы ПВО за прошедшую ночь уничтожили 330 украинских беспилотников, в том числе над Крымом и акваторией Черного моря.
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08:42За ночь силы ПВО уничтожили 330 беспилотников над территорией России
08:34ВСУ атаковали энергетику Крыма - часть полуострова обесточена
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