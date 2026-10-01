https://crimea.ria.ru/20261001/vinogradaryam-sevastopolya-vozmestyat-do-80-zatrat-na-novye-posadki-1159862505.html

Виноградарям Севастополя возместят до 80% затрат на новые посадки

Виноградарям Севастополя возместят до 80% затрат на новые посадки - РИА Новости Крым, 01.10.2026

Виноградарям Севастополя возместят до 80% затрат на новые посадки

Аграриям Севастополя возместят до 80% затрат на закладку новых виноградников и приобретение сельхозоборудования. Как сообщает пресс-служба правительства города, РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T14:46

2026-10-01T14:46

2026-10-01T14:46

виноградники

господдержка

севастополь

новости севастополя

сельское хозяйство

агропромышленный комплекс (апк)

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Аграриям Севастополя возместят до 80% затрат на закладку новых виноградников и приобретение сельхозоборудования. Как сообщает пресс-служба правительства города, отбор на господдержку отрасли уже стартовал.В частности расходы возместят на закладку виноградных насаждений, приобретение посадочного материала отечественного производства для закладки винограда, а также новой техники и оборудования.В Севастополе с начала года 58 предприятий агропромышленного комплекса (АПК) получили господдержку, сообщали ранее в пресс-службе правительства города. Всего на 2026 год в городе предусмотрено 977 миллионов рублей на поддержку АПК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:И федеральные, и региональные деньги: какую поддержку получают крымские аграрииВ Крыму соберут винограда на 15% больше прошлогоднего урожаяПолномасштабная уборка винограда в Крыму – сколько ягод собрано

севастополь

крым

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виноградники, господдержка, севастополь, новости севастополя, сельское хозяйство, агропромышленный комплекс (апк), крым