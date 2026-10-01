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Виноградарям Севастополя возместят до 80% затрат на новые посадки - РИА Новости Крым, 01.10.2026
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Виноградарям Севастополя возместят до 80% затрат на новые посадки
Виноградарям Севастополя возместят до 80% затрат на новые посадки - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Виноградарям Севастополя возместят до 80% затрат на новые посадки
Аграриям Севастополя возместят до 80% затрат на закладку новых виноградников и приобретение сельхозоборудования. Как сообщает пресс-служба правительства города, РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T14:46
2026-10-01T14:46
виноградники
господдержка
севастополь
новости севастополя
сельское хозяйство
агропромышленный комплекс (апк)
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Аграриям Севастополя возместят до 80% затрат на закладку новых виноградников и приобретение сельхозоборудования. Как сообщает пресс-служба правительства города, отбор на господдержку отрасли уже стартовал.В частности расходы возместят на закладку виноградных насаждений, приобретение посадочного материала отечественного производства для закладки винограда, а также новой техники и оборудования.В Севастополе с начала года 58 предприятий агропромышленного комплекса (АПК) получили господдержку, сообщали ранее в пресс-службе правительства города. Всего на 2026 год в городе предусмотрено 977 миллионов рублей на поддержку АПК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:И федеральные, и региональные деньги: какую поддержку получают крымские аграрииВ Крыму соберут винограда на 15% больше прошлогоднего урожаяПолномасштабная уборка винограда в Крыму – сколько ягод собрано
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виноградники, господдержка, севастополь, новости севастополя, сельское хозяйство, агропромышленный комплекс (апк), крым
Виноградарям Севастополя возместят до 80% затрат на новые посадки

Аграриям Севастополя возместят до 80% затрат на закладку новых виноградников – власти

14:46 01.10.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевМолодой виноградник в Крыму
Молодой виноградник в Крыму
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Аграриям Севастополя возместят до 80% затрат на закладку новых виноградников и приобретение сельхозоборудования. Как сообщает пресс-служба правительства города, отбор на господдержку отрасли уже стартовал.
"С 1 по 18 октября департамент сельского хозяйства и потребительского рынка проводит отбор заявок на субсидирование отрасли виноградарства и виноделия. Господдержка позволит аграриям возместить до 80% затрат", – сказано в сообщении.
В частности расходы возместят на закладку виноградных насаждений, приобретение посадочного материала отечественного производства для закладки винограда, а также новой техники и оборудования.
В Севастополе с начала года 58 предприятий агропромышленного комплекса (АПК) получили господдержку, сообщали ранее в пресс-службе правительства города. Всего на 2026 год в городе предусмотрено 977 миллионов рублей на поддержку АПК.
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ВиноградникиГосподдержкаСевастопольНовости СевастополяСельское хозяйствоАгропромышленный комплекс (АПК)Крым
 
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