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Виноградарям Севастополя возместят до 80% затрат на новые посадки
Виноградарям Севастополя возместят до 80% затрат на новые посадки - РИА Новости Крым, 01.10.2026
Виноградарям Севастополя возместят до 80% затрат на новые посадки
Аграриям Севастополя возместят до 80% затрат на закладку новых виноградников и приобретение сельхозоборудования. Как сообщает пресс-служба правительства города, РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T14:46
2026-10-01T14:46
2026-10-01T14:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Аграриям Севастополя возместят до 80% затрат на закладку новых виноградников и приобретение сельхозоборудования. Как сообщает пресс-служба правительства города, отбор на господдержку отрасли уже стартовал.В частности расходы возместят на закладку виноградных насаждений, приобретение посадочного материала отечественного производства для закладки винограда, а также новой техники и оборудования.В Севастополе с начала года 58 предприятий агропромышленного комплекса (АПК) получили господдержку, сообщали ранее в пресс-службе правительства города. Всего на 2026 год в городе предусмотрено 977 миллионов рублей на поддержку АПК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:И федеральные, и региональные деньги: какую поддержку получают крымские аграрииВ Крыму соберут винограда на 15% больше прошлогоднего урожаяПолномасштабная уборка винограда в Крыму – сколько ягод собрано
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виноградники, господдержка, севастополь, новости севастополя, сельское хозяйство, агропромышленный комплекс (апк), крым
Виноградарям Севастополя возместят до 80% затрат на новые посадки
Аграриям Севастополя возместят до 80% затрат на закладку новых виноградников – власти