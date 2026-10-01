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В системе ПВО России создан дополнительный эшелон прикрытия
В системе ПВО России создан дополнительный эшелон прикрытия - РИА Новости Крым, 01.10.2026
В системе ПВО России создан дополнительный эшелон прикрытия
Включение подразделений противодействия беспилотникам в войсковую противовоздушную оборону позволило создать дополнительный эшелон прикрытия от вражеских дронов РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T11:16
2026-10-01T11:16
2026-10-01T11:16
пво
андрей мордвичев
вооруженные силы россии
новости сво
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Включение подразделений противодействия беспилотникам в войсковую противовоздушную оборону позволило создать дополнительный эшелон прикрытия от вражеских дронов на предельно малых высотах. Об этом сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ генерал-полковник Андрей Мордвичев.Как отметил Мордвичев, в текущем году продолжено формирование и перевооружение соединений и воинских частей на современные средства ПВО.По его словам, наибольшую результативность в спецоперации показывают современные ЗРК С-300В4, "Бук-МЗ" и "Тор-М2"."Хорошо зарекомендовал себя переносной ЗРК "Верба" при поражении внезапно появляющихся воздушных целей на малых высотах. Кроме того, значительный вклад в уничтожение БПЛА на предельно малых высотах вносят подразделения противодействия беспилотникам и мобильные огневые группы", - указал он.Особую роль в снижении боевого потенциала противника занимают войска радиоэлектронной борьбы (РЭБ), добавил генерал-полковник. Развитие техники РЭБ ведется по трем направлениям: дезорганизация систем управления войсками и оружием противника, блокирование глобальных навигационных систем, борьба с беспилотниками, уточнил Мордвичев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Между дроном и крылатой ракетой: в РФ создан новый класс вооружения Армия России получила новые системы ПВО "Зубр" для защиты от беспилотников Ростех отправил в армию очередные партии Т-90М и Т-72Б3М ко Дню танкиста
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пво, андрей мордвичев, вооруженные силы россии, новости сво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон)
В системе ПВО России создан дополнительный эшелон прикрытия
В ПВО России создан дополнительный эшелон прикрытия на предельно малых высотах – Мордвичев
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Включение подразделений противодействия беспилотникам в войсковую противовоздушную оборону позволило создать дополнительный эшелон прикрытия от вражеских дронов на предельно малых высотах. Об этом сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ генерал-полковник Андрей Мордвичев.
"В целях повышения эффективности защиты Сухопутных войск и объектов тыла в оперативной глубине группировок войск от ударов БПЛА осуществлено наращивание боевого состава соединений и воинских частей войсковой противовоздушной обороны за счет включения в их состав подразделений противодействия БПЛА. Это позволило создать дополнительный эшелон прикрытия в системе противовоздушной обороны на предельно малых высотах", - сказал главком Сухопутных войск в интервью газете "Красная звезда".
Как отметил Мордвичев, в текущем году продолжено формирование и перевооружение соединений и воинских частей на современные средства ПВО.
По его словам, наибольшую результативность в спецоперации показывают современные ЗРК С-300В4, "Бук-МЗ" и "Тор-М2".
"Хорошо зарекомендовал себя переносной ЗРК "Верба" при поражении внезапно появляющихся воздушных целей на малых высотах. Кроме того, значительный вклад в уничтожение БПЛА на предельно малых высотах вносят подразделения противодействия беспилотникам и мобильные огневые группы", - указал он.
Особую роль в снижении боевого потенциала противника занимают войска радиоэлектронной борьбы (РЭБ), добавил генерал-полковник. Развитие техники РЭБ ведется по трем направлениям: дезорганизация систем управления войсками и оружием противника, блокирование глобальных навигационных систем, борьба с беспилотниками, уточнил Мордвичев.
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