https://crimea.ria.ru/20261001/v-sisteme-pvo-rossii-sozdan-dopolnitelnyy-eshelon-prikrytiya-1159850092.html

В системе ПВО России создан дополнительный эшелон прикрытия

В системе ПВО России создан дополнительный эшелон прикрытия - РИА Новости Крым, 01.10.2026

В системе ПВО России создан дополнительный эшелон прикрытия

Включение подразделений противодействия беспилотникам в войсковую противовоздушную оборону позволило создать дополнительный эшелон прикрытия от вражеских дронов РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T11:16

2026-10-01T11:16

2026-10-01T11:16

пво

андрей мордвичев

вооруженные силы россии

новости сво

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Включение подразделений противодействия беспилотникам в войсковую противовоздушную оборону позволило создать дополнительный эшелон прикрытия от вражеских дронов на предельно малых высотах. Об этом сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ генерал-полковник Андрей Мордвичев.Как отметил Мордвичев, в текущем году продолжено формирование и перевооружение соединений и воинских частей на современные средства ПВО.По его словам, наибольшую результативность в спецоперации показывают современные ЗРК С-300В4, "Бук-МЗ" и "Тор-М2"."Хорошо зарекомендовал себя переносной ЗРК "Верба" при поражении внезапно появляющихся воздушных целей на малых высотах. Кроме того, значительный вклад в уничтожение БПЛА на предельно малых высотах вносят подразделения противодействия беспилотникам и мобильные огневые группы", - указал он.Особую роль в снижении боевого потенциала противника занимают войска радиоэлектронной борьбы (РЭБ), добавил генерал-полковник. Развитие техники РЭБ ведется по трем направлениям: дезорганизация систем управления войсками и оружием противника, блокирование глобальных навигационных систем, борьба с беспилотниками, уточнил Мордвичев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Между дроном и крылатой ракетой: в РФ создан новый класс вооружения Армия России получила новые системы ПВО "Зубр" для защиты от беспилотников Ростех отправил в армию очередные партии Т-90М и Т-72Б3М ко Дню танкиста

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, андрей мордвичев, вооруженные силы россии, новости сво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон)