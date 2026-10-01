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В Севастополе звуки взрывов - Развожаев объяснил причину - РИА Новости Крым, 01.10.2026
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В Севастополе звуки взрывов - Развожаев объяснил причину
В Севастополе звуки взрывов - Развожаев объяснил причину - РИА Новости Крым, 01.10.2026
В Севастополе звуки взрывов - Развожаев объяснил причину
вуки взрывов вдоль побережья Севастополя связаны с военными учениями флота. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T19:19
2026-10-01T19:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Звуки взрывов вдоль побережья Севастополя связаны с военными учениями флота. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Михаил Развожаев.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, учения, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев
В Севастополе звуки взрывов - Развожаев объяснил причину

Развожаев: звуки взрывов вдоль побережья Севастополя связаны с военными учениями флота

19:19 01.10.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Звуки взрывов вдоль побережья Севастополя связаны с военными учениями флота. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Ориентировочно до 21:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой бухты, парка Победы флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС. Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее", - проинформировал он.

В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.
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КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяУченияБезопасность Республики Крым и СевастополяМихаил Развожаев
 
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