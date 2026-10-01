https://crimea.ria.ru/20261001/v-sevastopole-zvuki-vzryvov---razvozhaev-obyasnil-prichinu-1159877690.html
В Севастополе звуки взрывов - Развожаев объяснил причину
В Севастополе звуки взрывов - Развожаев объяснил причину - РИА Новости Крым, 01.10.2026
В Севастополе звуки взрывов - Развожаев объяснил причину
вуки взрывов вдоль побережья Севастополя связаны с военными учениями флота. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T19:19
2026-10-01T19:19
2026-10-01T19:19
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
учения
безопасность республики крым и севастополя
михаил развожаев
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/1b/1159748294_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_32bb34e451524c89cddd9fbda7d80743.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Звуки взрывов вдоль побережья Севастополя связаны с военными учениями флота. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Михаил Развожаев.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/1b/1159748294_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_32b5694a8f05d6889027d1263104a018.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, учения, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев
В Севастополе звуки взрывов - Развожаев объяснил причину
Развожаев: звуки взрывов вдоль побережья Севастополя связаны с военными учениями флота