https://crimea.ria.ru/20261001/v-sevastopole-zvuki-vzryvov---razvozhaev-obyasnil-prichinu-1159877690.html

В Севастополе звуки взрывов - Развожаев объяснил причину

В Севастополе звуки взрывов - Развожаев объяснил причину - РИА Новости Крым, 01.10.2026

В Севастополе звуки взрывов - Развожаев объяснил причину

вуки взрывов вдоль побережья Севастополя связаны с военными учениями флота. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T19:19

2026-10-01T19:19

2026-10-01T19:19

крым

новости крыма

севастополь

новости севастополя

учения

безопасность республики крым и севастополя

михаил развожаев

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/1b/1159748294_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_32bb34e451524c89cddd9fbda7d80743.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Звуки взрывов вдоль побережья Севастополя связаны с военными учениями флота. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Михаил Развожаев.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, учения, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев