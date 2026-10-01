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В Севастополе изменили время продажи бензина по QR-кодам
В Севастополе изменили время продажи бензина по QR-кодам - РИА Новости Крым, 01.10.2026
В Севастополе изменили время продажи бензина по QR-кодам
В Севастополе в пятницу, 2 октября, заправлять автомобили по QR-кодам можно будет только в сети АЗС ТЭС и в период с 12:00 до 18:00. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T22:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу, 2 октября, заправлять автомобили по QR-кодам можно будет только в сети АЗС ТЭС и в период с 12:00 до 18:00. Об этом сообщили в правительстве города.Уточняется, что изменилось время продажи топлива по QR-кодам - с 12:00 до 18:00 (ранее – с 09:00 до 16:00)."Разрешена заправка в канистры только АИ-92, ДТ и ДТ NP для работы домашних генераторов. АИ-95 NP, АИ-98, ДТ, ДТ NP в свободной продаже — лимит до 40 литров с 06:00 до 21:00", – отметили в правительстве города.Заправить газ пропан в пятницу можно будет без ограничений на пяти АЗС (Таврида 1, Таврида 2, Городское шоссе, Крестовского, 56, Гончарное) с 06:00 до 21:00.В правительстве Севастополя предупредили, топливо доступно не на всех станциях. Проверить его наличие на конкретной АЗС в режиме онлайн можно по ссылке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Севастополе изменили время продажи бензина по QR-кодам
В Севастополе бензин по QR-кодам 2 октября будут продавать в период с 12:00 до 18:00
22:42 01.10.2026 (обновлено: 22:48 01.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу, 2 октября, заправлять автомобили по QR-кодам можно будет только в сети АЗС ТЭС и в период с 12:00 до 18:00. Об этом сообщили в правительстве города.
"Продажа двух видов топлива – АИ-95 и АИ-92 – на АЗС ТЭС будет осуществляться по QR-кодам... по цене не выше 100 рублей. Стандартный лимит - 20 литров", – говорится в сообщении.
Уточняется, что изменилось время продажи топлива по QR-кодам - с 12:00 до 18:00 (ранее – с 09:00 до 16:00).
"Разрешена заправка в канистры только АИ-92, ДТ и ДТ NP для работы домашних генераторов. АИ-95 NP, АИ-98, ДТ, ДТ NP в свободной продаже — лимит до 40 литров с 06:00 до 21:00", – отметили в правительстве города.
Заправить газ пропан в пятницу можно будет без ограничений на пяти АЗС (Таврида 1, Таврида 2, Городское шоссе, Крестовского, 56, Гончарное) с 06:00 до 21:00.
В правительстве Севастополя предупредили, топливо доступно не на всех станциях. Проверить его наличие на конкретной АЗС в режиме онлайн можно по ссылке
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