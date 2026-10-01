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В Севастополе изменили время продажи бензина по QR-кодам

В Севастополе изменили время продажи бензина по QR-кодам - РИА Новости Крым, 01.10.2026

В Севастополе изменили время продажи бензина по QR-кодам

В Севастополе в пятницу, 2 октября, заправлять автомобили по QR-кодам можно будет только в сети АЗС ТЭС и в период с 12:00 до 18:00. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T22:42

2026-10-01T22:42

2026-10-01T22:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу, 2 октября, заправлять автомобили по QR-кодам можно будет только в сети АЗС ТЭС и в период с 12:00 до 18:00. Об этом сообщили в правительстве города.Уточняется, что изменилось время продажи топлива по QR-кодам - с 12:00 до 18:00 (ранее – с 09:00 до 16:00)."Разрешена заправка в канистры только АИ-92, ДТ и ДТ NP для работы домашних генераторов. АИ-95 NP, АИ-98, ДТ, ДТ NP в свободной продаже — лимит до 40 литров с 06:00 до 21:00", – отметили в правительстве города.Заправить газ пропан в пятницу можно будет без ограничений на пяти АЗС (Таврида 1, Таврида 2, Городское шоссе, Крестовского, 56, Гончарное) с 06:00 до 21:00.В правительстве Севастополя предупредили, топливо доступно не на всех станциях. Проверить его наличие на конкретной АЗС в режиме онлайн можно по ссылке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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