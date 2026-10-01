https://crimea.ria.ru/20261001/v-rossii-vypustyat-pamyatnuyu-monetu-v-chest-sudebnoy-sistemy-1159848855.html

В России выпустят памятную монету в честь судебной системы

В России выпустят памятную монету в честь судебной системы - РИА Новости Крым, 01.10.2026

В России выпустят памятную монету в честь судебной системы

2 октября Банк России выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "Судебная система России". Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка. РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T11:02

2026-10-01T11:02

2026-10-01T11:02

банк россии

памятные монеты

новости

россия

деньги

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/01/1159848998_3:0:490:274_1920x0_80_0_0_7013952ec1aca79bac4a03f91c5b21e1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. 2 октября Банк России выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "Судебная система России". Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.Уточняется, что тираж монеты составит шесть тысяч экземпляров. Изготовлена она из серебра 925-й пробы, масса составляет 31,1 грамма, а диаметр – 39 мм.Монета изготовлена качеством "пруф". Ее боковая поверхность рифленая. На лицевой стороне расположено рельефное изображение Государственного герба РФ, указаны названия страны, номинал, год выпуска и характеристики драгоценного металла.На оборотной стороне медали расположено изображение, посвященное судебной системе России, а также изображения портрета Петра I и весов.Ранее сообщалось, что Банк России выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля в честь 75-летия первого президента Чечни Ахмата Кадырова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России ввели в обращение обновленную 100-рублевую банкнотуБанк России выпускает инвестиционные монеты "Георгий Победоносец"В России выпускают памятную серебряную монету "Орден Славы"

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк россии, памятные монеты, новости, россия, деньги