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В России выпустят памятную монету в честь судебной системы
В России выпустят памятную монету в честь судебной системы - РИА Новости Крым, 01.10.2026
В России выпустят памятную монету в честь судебной системы
2 октября Банк России выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "Судебная система России". Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка. РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T11:02
2026-10-01T11:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. 2 октября Банк России выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "Судебная система России". Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.Уточняется, что тираж монеты составит шесть тысяч экземпляров. Изготовлена она из серебра 925-й пробы, масса составляет 31,1 грамма, а диаметр – 39 мм.Монета изготовлена качеством "пруф". Ее боковая поверхность рифленая. На лицевой стороне расположено рельефное изображение Государственного герба РФ, указаны названия страны, номинал, год выпуска и характеристики драгоценного металла.На оборотной стороне медали расположено изображение, посвященное судебной системе России, а также изображения портрета Петра I и весов.Ранее сообщалось, что Банк России выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля в честь 75-летия первого президента Чечни Ахмата Кадырова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России ввели в обращение обновленную 100-рублевую банкнотуБанк России выпускает инвестиционные монеты "Георгий Победоносец"В России выпускают памятную серебряную монету "Орден Славы"
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банк россии, памятные монеты, новости, россия, деньги
В России выпустят памятную монету в честь судебной системы
В России выходит памятная серебряная монета в честь судебной системы
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. 2 октября Банк России выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "Судебная система России". Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.
"Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений", - отметили в пресс-службе.
Уточняется, что тираж монеты составит шесть тысяч экземпляров. Изготовлена она из серебра 925-й пробы, масса составляет 31,1 грамма, а диаметр – 39 мм.
Монета изготовлена качеством "пруф". Ее боковая поверхность рифленая. На лицевой стороне расположено рельефное изображение Государственного герба РФ, указаны названия страны, номинал, год выпуска и характеристики драгоценного металла.
На оборотной стороне медали расположено изображение, посвященное судебной системе России, а также изображения портрета Петра I и весов.
Ранее сообщалось, что Банк России выпускает
в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля в честь 75-летия первого президента Чечни Ахмата Кадырова.
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