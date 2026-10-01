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В России выпадет первый снег: ждать ли мороза в Крыму - РИА Новости Крым, 01.10.2026
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В России выпадет первый снег: ждать ли мороза в Крыму
В России выпадет первый снег: ждать ли мороза в Крыму - РИА Новости Крым, 01.10.2026
В России выпадет первый снег: ждать ли мороза в Крыму
В Крыму в ближайшие дни заморозков не прогнозируется, однако ночные температуры воздуха опустятся до +4…+ 9 градусов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T13:43
2026-10-01T13:43
эксклюзивы риа новости крым
погода в крыму
крымский гидрометцентр
татьяна любецкая
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие дни заморозков не прогнозируется, однако ночные температуры воздуха опустятся до +4…+ 9 градусов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.По прогнозам крымских синоптиков, даже если в регионе в ближайшие несколько дней произойдут заморозки, то будут очень слабыми, в степи и предгорье, и никакого вреда не принесут, отметила она."Да, ночные температуры воздуха уже будут прохладными, но днем температура воздуха до конца текущей недели будет +17…+22 градуса. Следующая неделя также будет комфортной, без осадков, ветер успокоится", – добавила Любецкая.Ранее в республиканском гидрометцентре сообщали, что октябрь в Крыму начнется с похолодания. Погоду в Крыму в четверг будут определять гребень Скандинавского антициклона и Черноморская циклоническая депрессия. На полуострове возможны локальные дожди и порывистый ветер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шквалистый ветер обрушится на Севастополь в четвергПодарок от небесной канцелярии: какой будет погода в октябреРазрушающие города ураганы: чего ждать Крыму в условиях смены климата
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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погода в крыму, крымский гидрометцентр, татьяна любецкая, заморозки, крым, новости крыма
В России выпадет первый снег: ждать ли мороза в Крыму

В Крыму в ближайшие дни заморозков не ожидается - гидрометцентр

13:43 01.10.2026
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаморозки
Заморозки - РИА Новости, 1920, 01.10.2026
© РИА Новости . Александр Вильф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие дни заморозков не прогнозируется, однако ночные температуры воздуха опустятся до +4…+ 9 градусов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

"Пока мы заморозков не ожидаем. Если сегодня днем и ночью на востоке осадки еще будут, то затем прекратятся, поэтому, конечно, будет ночное выхолаживание и дневное прогревание. В субботу и воскресенье, 3 и 4 октября, ожидаются довольно низкие ночные температуры воздуха, до + 4…+9 тепла, на побережье до +13 градусов", – рассказала Любецкая.

По прогнозам крымских синоптиков, даже если в регионе в ближайшие несколько дней произойдут заморозки, то будут очень слабыми, в степи и предгорье, и никакого вреда не принесут, отметила она.
"Да, ночные температуры воздуха уже будут прохладными, но днем температура воздуха до конца текущей недели будет +17…+22 градуса. Следующая неделя также будет комфортной, без осадков, ветер успокоится", – добавила Любецкая.
Ранее в республиканском гидрометцентре сообщали, что октябрь в Крыму начнется с похолодания. Погоду в Крыму в четверг будут определять гребень Скандинавского антициклона и Черноморская циклоническая депрессия. На полуострове возможны локальные дожди и порывистый ветер.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымПогода в КрымуКрымский гидрометцентрТатьяна ЛюбецкаяЗаморозкиКрымНовости Крыма
 
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