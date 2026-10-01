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В России выпадет первый снег: ждать ли мороза в Крыму

В России выпадет первый снег: ждать ли мороза в Крыму - РИА Новости Крым, 01.10.2026

В России выпадет первый снег: ждать ли мороза в Крыму

В Крыму в ближайшие дни заморозков не прогнозируется, однако ночные температуры воздуха опустятся до +4…+ 9 градусов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T13:43

2026-10-01T13:43

2026-10-01T13:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие дни заморозков не прогнозируется, однако ночные температуры воздуха опустятся до +4…+ 9 градусов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.По прогнозам крымских синоптиков, даже если в регионе в ближайшие несколько дней произойдут заморозки, то будут очень слабыми, в степи и предгорье, и никакого вреда не принесут, отметила она."Да, ночные температуры воздуха уже будут прохладными, но днем температура воздуха до конца текущей недели будет +17…+22 градуса. Следующая неделя также будет комфортной, без осадков, ветер успокоится", – добавила Любецкая.Ранее в республиканском гидрометцентре сообщали, что октябрь в Крыму начнется с похолодания. Погоду в Крыму в четверг будут определять гребень Скандинавского антициклона и Черноморская циклоническая депрессия. На полуострове возможны локальные дожди и порывистый ветер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шквалистый ветер обрушится на Севастополь в четвергПодарок от небесной канцелярии: какой будет погода в октябреРазрушающие города ураганы: чего ждать Крыму в условиях смены климата

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