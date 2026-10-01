https://crimea.ria.ru/20261001/v-rossii-sozdadut-perechen-igrushek-dlya-detskikh-sadov-1159866515.html

В России создадут перечень игрушек для детских садов

В России создадут перечень игрушек для детских садов - РИА Новости Крым, 01.10.2026

В России создадут перечень игрушек для детских садов

К 1 сентября следующего года в России появится перечень средств обучения и воспитания, в том числе игр и игрушек для детсадов, пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T16:58

2026-10-01T16:58

2026-10-01T16:58

детский сад

дети

минпросвещения рф

новости

сергей кравцов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. К 1 сентября следующего года в России появится перечень средств обучения и воспитания, в том числе игр и игрушек для детсадов, пишет РИА Новости со ссылкой на главу Минпросвещения РФ Сергея Кравцова.Он подчеркнул, что ведомство опирается на запросы самих воспитателей – именно они обозначили потребность в таком перечне.Отмечается, что в рабочую группу вошли научные сотрудники, опытные воспитатели, производители детских игрушек, представители профильных ведомств. Работа ведется при участии советника президента РФ Елены Ямпольской.Ранее Сергей Кравцов сообщал, что Минпросвещения обновит стандарт работы детских садов. По его словам, детский сад должен оставаться пространством воспитания, а не просто подготовки к школе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России запустили единую линию психологической помощи для школьниковВ Крыму появился Центр олимпиадной подготовки школьниковВ Крыму почти вдвое вырос спрос на репетиторов по ОГЭ и ЕГЭ

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

детский сад, дети, минпросвещения рф, новости, сергей кравцов