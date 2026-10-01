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В России сократили количество олимпиад для зачисления в вузы

В России сократили количество олимпиад для зачисления в вузы - РИА Новости Крым, 01.10.2026

В России сократили количество олимпиад для зачисления в вузы

В России более чем на четверть сократили список олимпиад для школьников, которые давали их победителям право на приоритетное зачисление в вузы, сообщила на... РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T16:32

2026-10-01T16:32

2026-10-01T16:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В России более чем на четверть сократили список олимпиад для школьников, которые давали их победителям право на приоритетное зачисление в вузы, сообщила на брифинге советник президента РФ Елена Ямпольская.Ямпольская отметила, что в нынешней приемной кампании возникали определенные проблемы из-за большого количества олимпиад – победившие на них дети вступали в конкуренцию со школьниками, которые получили наивысшие баллы в ходе Единого государственного экзамена (ЕГЭ).По ее словам, необходимо также предусмотреть единый формат учета результатов олимпиад при поступлении. К примеру, это может стать количество дополнительных баллов, которые не будут подменять собой сдачу ЕГЭ.Ранее Минобрнауки РФ утвердило перечень олимпиад для школьников на 2026/27 учебный год. Согласно документу, в перечень вошли 60 олимпиад различных профилей, каждой олимпиаде присвоен уровень от первого до третьего. Олимпиады первого уровня – самые сложные, их задания требуют глубоких знаний и творческого мышления.В российских колледжах и техникумах увеличивается количество бюджетных мест. На 2026-27 учебный год их количество составляет порядка 880 тысяч, что на 30 тысяч больше, чем годом ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Юные севастопольцы получат по 50 тысяч за успехи на Всероссийской олимпиаде В Крыму появился Центр олимпиадной подготовки школьниковШкольница из Симферополя выиграла конкурс культурных инициатив

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, образование в россии, высшее образование, егэ, минобразования рф