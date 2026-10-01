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В России сократили количество олимпиад для зачисления в вузы - РИА Новости Крым, 01.10.2026
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В России сократили количество олимпиад для зачисления в вузы
В России сократили количество олимпиад для зачисления в вузы - РИА Новости Крым, 01.10.2026
В России сократили количество олимпиад для зачисления в вузы
В России более чем на четверть сократили список олимпиад для школьников, которые давали их победителям право на приоритетное зачисление в вузы, сообщила на... РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T16:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В России более чем на четверть сократили список олимпиад для школьников, которые давали их победителям право на приоритетное зачисление в вузы, сообщила на брифинге советник президента РФ Елена Ямпольская.Ямпольская отметила, что в нынешней приемной кампании возникали определенные проблемы из-за большого количества олимпиад – победившие на них дети вступали в конкуренцию со школьниками, которые получили наивысшие баллы в ходе Единого государственного экзамена (ЕГЭ).По ее словам, необходимо также предусмотреть единый формат учета результатов олимпиад при поступлении. К примеру, это может стать количество дополнительных баллов, которые не будут подменять собой сдачу ЕГЭ.Ранее Минобрнауки РФ утвердило перечень олимпиад для школьников на 2026/27 учебный год. Согласно документу, в перечень вошли 60 олимпиад различных профилей, каждой олимпиаде присвоен уровень от первого до третьего. Олимпиады первого уровня – самые сложные, их задания требуют глубоких знаний и творческого мышления.В российских колледжах и техникумах увеличивается количество бюджетных мест. На 2026-27 учебный год их количество составляет порядка 880 тысяч, что на 30 тысяч больше, чем годом ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Юные севастопольцы получат по 50 тысяч за успехи на Всероссийской олимпиаде В Крыму появился Центр олимпиадной подготовки школьниковШкольница из Симферополя выиграла конкурс культурных инициатив
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости, образование в россии, высшее образование, егэ, минобразования рф
В России сократили количество олимпиад для зачисления в вузы

Список олимпиад для зачисления в вузы России сократили на 25%

16:32 01.10.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкПоступление абитуриентов в вузы
Поступление абитуриентов в вузы - РИА Новости, 1920, 01.10.2026
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В России более чем на четверть сократили список олимпиад для школьников, которые давали их победителям право на приоритетное зачисление в вузы, сообщила на брифинге советник президента РФ Елена Ямпольская.

"Минюст зарегистрировал приказ Минобрнауки об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2026-2027 учебный год. Их количество сократилось с 83 до 60", – сказала советник президента.

Ямпольская отметила, что в нынешней приемной кампании возникали определенные проблемы из-за большого количества олимпиад – победившие на них дети вступали в конкуренцию со школьниками, которые получили наивысшие баллы в ходе Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
По ее словам, необходимо также предусмотреть единый формат учета результатов олимпиад при поступлении. К примеру, это может стать количество дополнительных баллов, которые не будут подменять собой сдачу ЕГЭ.
"Цель в том, чтобы каждый талантливый, одаренный ребенок имел возможность получить образование в России и реализовать свои способности в России", – подчеркнула Ямпольская.
Ранее Минобрнауки РФ утвердило перечень олимпиад для школьников на 2026/27 учебный год. Согласно документу, в перечень вошли 60 олимпиад различных профилей, каждой олимпиаде присвоен уровень от первого до третьего. Олимпиады первого уровня – самые сложные, их задания требуют глубоких знаний и творческого мышления.
В российских колледжах и техникумах увеличивается количество бюджетных мест. На 2026-27 учебный год их количество составляет порядка 880 тысяч, что на 30 тысяч больше, чем годом ранее.
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