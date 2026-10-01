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В ответ на санкции Россия становится сильнее - Решетников
В ответ на санкции Россия становится сильнее - Решетников - РИА Новости Крым, 01.10.2026
В ответ на санкции Россия становится сильнее - Решетников
Несмотря на международные санкции Россия сохранила открытую экономику, перестроила внешнеэкономические связи и становится сильнее. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T08:24
2026-10-01T08:24
2026-10-01T08:24
максим решетников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Несмотря на международные санкции Россия сохранила открытую экономику, перестроила внешнеэкономические связи и становится сильнее. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на полях встречи министров торговли стран "Большой двадцатки" в Милуоки. Глава Минэкономразвития России также сообщил, что поддерживает рабочие контакты с американской делегацией. Однако на данный момент не запланировано никаких обсуждений, касающихся санкций или перспектив экономического сотрудничества, подчеркнул он.Рост ВВП в России в первом полугодии текущего года составил 4,6%, и это хороший показатель для нашей экономики, которая, безусловно, развивается устойчиво. Об этом ранее заявил президент России Владимир Путин на открытии пленарной сессии IX Восточного экономического форума.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:России не нужно клянчить подачки с протянутой рукой – ПутинЛюдям важна стабильность: эксперт оценил бюджет России на 2027-2029 годыЧто будет с инфляцией и зарплатами в России до конца года – прогноз
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максим решетников, экономика, санкции против россии, санкции, россия, новости
В ответ на санкции Россия становится сильнее - Решетников
Россия сохранила открытую экономику и становится сильнее - Решетников
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Несмотря на международные санкции Россия сохранила открытую экономику, перестроила внешнеэкономические связи и становится сильнее. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на полях встречи министров торговли стран "Большой двадцатки" в Милуоки.
"Ведь не даром вот все эти пять лет, находясь под таким давлением, под санкциями и так далее, Россия сохранила открытый характер экономики, перестроила внешнеэкономические связи, нашла новых партнеров. И за счет этого мы проходим ситуацию, становимся сильнее, имеем ресурсы для развития", - цитирует Решетникова РИА Новости.
Глава Минэкономразвития России также сообщил, что поддерживает рабочие контакты с американской делегацией. Однако на данный момент не запланировано никаких обсуждений, касающихся санкций или перспектив экономического сотрудничества, подчеркнул он.
Рост ВВП в России в первом полугодии текущего года составил 4,6%, и это хороший показатель для нашей экономики, которая, безусловно, развивается устойчиво. Об этом ранее заявил президент России Владимир Путин на открытии пленарной сессии IX Восточного экономического форума.
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