https://crimea.ria.ru/20261001/v-otvet-na-sanktsii-rossiya-stanovitsya-silnee---reshetnikov-1159845544.html

В ответ на санкции Россия становится сильнее - Решетников

В ответ на санкции Россия становится сильнее - Решетников - РИА Новости Крым, 01.10.2026

В ответ на санкции Россия становится сильнее - Решетников

Несмотря на международные санкции Россия сохранила открытую экономику, перестроила внешнеэкономические связи и становится сильнее. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T08:24

2026-10-01T08:24

2026-10-01T08:24

максим решетников

экономика

санкции против россии

санкции

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Несмотря на международные санкции Россия сохранила открытую экономику, перестроила внешнеэкономические связи и становится сильнее. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на полях встречи министров торговли стран "Большой двадцатки" в Милуоки. Глава Минэкономразвития России также сообщил, что поддерживает рабочие контакты с американской делегацией. Однако на данный момент не запланировано никаких обсуждений, касающихся санкций или перспектив экономического сотрудничества, подчеркнул он.Рост ВВП в России в первом полугодии текущего года составил 4,6%, и это хороший показатель для нашей экономики, которая, безусловно, развивается устойчиво. Об этом ранее заявил президент России Владимир Путин на открытии пленарной сессии IX Восточного экономического форума.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:России не нужно клянчить подачки с протянутой рукой – ПутинЛюдям важна стабильность: эксперт оценил бюджет России на 2027-2029 годыЧто будет с инфляцией и зарплатами в России до конца года – прогноз

россия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим решетников, экономика, санкции против россии, санкции, россия, новости