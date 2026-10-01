https://crimea.ria.ru/20261001/v-leningradskoy-derevne-muzhchina-s-nozhom-napal-na-postoyaltsev-obschezhitiya-1159872588.html

В Ленинградской деревне мужчина с ножом напал на постояльцев общежития

В Ленинградской деревне мужчина с ножом напал на постояльцев общежития - РИА Новости Крым, 01.10.2026

В Ленинградской деревне мужчина с ножом напал на постояльцев общежития

В деревне Вистино Ленинградской области правоохранители задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений четверым мужчинам. Фигурант сопротивлялся и полиции РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T18:07

2026-10-01T18:07

2026-10-01T18:07

ленинградская область

ирина волк

новости

происшествия

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В деревне Вистино Ленинградской области правоохранители задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений четверым мужчинам. Фигурант сопротивлялся и полиции пришлось применить оружие, сообщила в своем канале в МАКС официальный представитель МВД России Ирина Волк.Накануне в полицию сообщили, что в общежитии злоумышленник ранил четверых постояльцев. Пострадавшие госпитализированы. один из них находится в тяжелом состоянии.Чтобы задержать беглеца, были выставлены полицейские посты. Когда мужчину заметили сотрудники Госавтоинспекции, в его руках был нож. Сотрудники полиции несколько раз выстрелили вверх и задержали подозреваемого."Следственными органами в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 318 Уголовного кодекса РФ. Фигурант заключен под стражу", – добавила представитель МВД РФ.Ранее в Волгоградской области по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в убийстве многодетного отца.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:23 ножевых: рецидивистка из Крыма пойдет в колонию за пьяное убийствоС ножом в дверь: в Севастополе двое мужчин пытались ограбить супермаркет"Ничего, кровью истекает": крымчанка ответит за пьяное убийство мужа

ленинградская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, ирина волк, новости, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)