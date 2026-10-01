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В Ленинградской деревне мужчина с ножом напал на постояльцев общежития - РИА Новости Крым, 01.10.2026
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В Ленинградской деревне мужчина с ножом напал на постояльцев общежития
В Ленинградской деревне мужчина с ножом напал на постояльцев общежития - РИА Новости Крым, 01.10.2026
В Ленинградской деревне мужчина с ножом напал на постояльцев общежития
В деревне Вистино Ленинградской области правоохранители задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений четверым мужчинам. Фигурант сопротивлялся и полиции РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T18:07
2026-10-01T18:07
ленинградская область
ирина волк
новости
происшествия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В деревне Вистино Ленинградской области правоохранители задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений четверым мужчинам. Фигурант сопротивлялся и полиции пришлось применить оружие, сообщила в своем канале в МАКС официальный представитель МВД России Ирина Волк.Накануне в полицию сообщили, что в общежитии злоумышленник ранил четверых постояльцев. Пострадавшие госпитализированы. один из них находится в тяжелом состоянии.Чтобы задержать беглеца, были выставлены полицейские посты. Когда мужчину заметили сотрудники Госавтоинспекции, в его руках был нож. Сотрудники полиции несколько раз выстрелили вверх и задержали подозреваемого."Следственными органами в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 318 Уголовного кодекса РФ. Фигурант заключен под стражу", – добавила представитель МВД РФ.Ранее в Волгоградской области по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в убийстве многодетного отца.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:23 ножевых: рецидивистка из Крыма пойдет в колонию за пьяное убийствоС ножом в дверь: в Севастополе двое мужчин пытались ограбить супермаркет"Ничего, кровью истекает": крымчанка ответит за пьяное убийство мужа
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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60
ленинградская область, ирина волк, новости, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
В Ленинградской деревне мужчина с ножом напал на постояльцев общежития

Мужчина ранил ножом четырех постояльцев общежития в Ленинградской области

18:07 01.10.2026
 
© Полиция СевастополяШеврон полиции
Шеврон полиции
© Полиция Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В деревне Вистино Ленинградской области правоохранители задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений четверым мужчинам. Фигурант сопротивлялся и полиции пришлось применить оружие, сообщила в своем канале в МАКС официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Накануне в полицию сообщили, что в общежитии злоумышленник ранил четверых постояльцев. Пострадавшие госпитализированы. один из них находится в тяжелом состоянии.

"Полицейские установили, что нападавший завладел ключами от автомобиля одного из пострадавших и скрылся на нем с места происшествия. Однако далеко уехать он не смог – машина съехала в кювет. Тогда фигурант попытался спрятаться в лесополосе", – рассказала Ирина Волк.

Чтобы задержать беглеца, были выставлены полицейские посты. Когда мужчину заметили сотрудники Госавтоинспекции, в его руках был нож. Сотрудники полиции несколько раз выстрелили вверх и задержали подозреваемого.
"Следственными органами в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 318 Уголовного кодекса РФ. Фигурант заключен под стражу", – добавила представитель МВД РФ.
Ранее в Волгоградской области по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в убийстве многодетного отца.
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Ленинградская областьИрина ВолкНовостиПроисшествияМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)
 
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