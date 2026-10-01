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В Крыму ветераны СВО могут получить бесплатную юридическую помощь
В Крыму ветераны СВО могут получить бесплатную юридическую помощь - РИА Новости Крым, 01.10.2026
В Крыму ветераны СВО могут получить бесплатную юридическую помощь
В крымском филиале фонда "Защитники Отечества" ветераны СВО и члены их семей могут получить бесплатную юридическую помощь. Об этом в ходе брифинга в... РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T18:28
2026-10-01T18:28
2026-10-01T18:44
фонд "защитники отечества"
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новости крыма
помощь бойцам сво
бесплатная юридическая помощь
владимир трегуб
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В крымском филиале фонда "Защитники Отечества" ветераны СВО и члены их семей могут получить бесплатную юридическую помощь. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель филиала Владимир Трегуб.Кроме того, госфонд взаимодействует с прокуратурой Республики Крым, прокурорами городов и районов, лично прокурор республики проводит ежемесячные совместные приемы граждан. В филиале фонда в крымской столице на постоянной основе прокуроры Симферополя и Симферопольского района также проводят приемы, рассказал он."Все желающие могут обратиться и получить бесплатную юридическую помощь по тем или иным интересующим вопросам", - заверил руководитель госфонда.Также фонд "Защитники Отечества" оказывает психологическую помощь своим подопечным, работает кабинет психологической помощи – как для бойцов СВО, так и для членов их семей, добавил Трегуб.Более того, в случаях, когда есть запрос на получение духовной помощи, в фонде можно пообщаться с духовным наставником."У нас есть специалист, который определен от епархии, он может скоординировать наших подопечных, чтобы они могли обратиться к тому или иному батюшке по разным вопросам", - сказал Трегуб.Ранее в четверг сообщалось, что за три года с момента открытия филиала госфонда "Защитники Отечества" в Крыму здесь получили помощь 22 тысячи ветеранов СВО и членов их семей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как психологи оказывают поддержку бойцам и ветеранам СВО в КрымуФедеральный проект "Здоровье СВОих" стартует в России и КрымуПутин: важно укреплять социальные гарантии участников СВО
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фонд "защитники отечества", крым, новости крыма, помощь бойцам сво, бесплатная юридическая помощь, владимир трегуб
В Крыму ветераны СВО могут получить бесплатную юридическую помощь
В Крыму в госфонде "Защитники Отечества" оказывают бесплатную юридическую помощь
18:28 01.10.2026 (обновлено: 18:44 01.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В крымском филиале фонда "Защитники Отечества" ветераны СВО и члены их семей могут получить бесплатную юридическую помощь. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель филиала Владимир Трегуб.
"В фонде оказывается бесплатная юридическая помощь, подписано соглашение с Государственным юридическим бюро Республики Крым, которое начало свою деятельность недавно, с Адвокатской палатой, с Ассоциацией юристов. На постоянной основе, непосредственно на территории филиалов фонда, проводятся приемы адвокатами", - сообщил Трегуб.
Кроме того, госфонд взаимодействует с прокуратурой Республики Крым, прокурорами городов и районов, лично прокурор республики проводит ежемесячные совместные приемы граждан. В филиале фонда в крымской столице на постоянной основе прокуроры Симферополя и Симферопольского района также проводят приемы, рассказал он.
"Все желающие могут обратиться и получить бесплатную юридическую помощь по тем или иным интересующим вопросам", - заверил руководитель госфонда.
Также фонд "Защитники Отечества" оказывает психологическую помощь своим подопечным, работает кабинет психологической помощи – как для бойцов СВО, так и для членов их семей, добавил Трегуб.
Более того, в случаях, когда есть запрос на получение духовной помощи, в фонде можно пообщаться с духовным наставником.
"У нас есть специалист, который определен от епархии, он может скоординировать наших подопечных, чтобы они могли обратиться к тому или иному батюшке по разным вопросам", - сказал Трегуб.
Ранее в четверг сообщалось
, что за три года с момента открытия филиала госфонда "Защитники Отечества" в Крыму здесь получили помощь 22 тысячи ветеранов СВО и членов их семей.
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