https://crimea.ria.ru/20261001/v-krymu-veterany-svo-mogut-poluchit-besplatnuyu-yuridicheskuyu-pomosch-1159863366.html

В Крыму ветераны СВО могут получить бесплатную юридическую помощь

В Крыму ветераны СВО могут получить бесплатную юридическую помощь - РИА Новости Крым, 01.10.2026

В Крыму ветераны СВО могут получить бесплатную юридическую помощь

В крымском филиале фонда "Защитники Отечества" ветераны СВО и члены их семей могут получить бесплатную юридическую помощь. Об этом в ходе брифинга в... РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T18:28

2026-10-01T18:28

2026-10-01T18:44

фонд "защитники отечества"

крым

новости крыма

помощь бойцам сво

бесплатная юридическая помощь

владимир трегуб

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В крымском филиале фонда "Защитники Отечества" ветераны СВО и члены их семей могут получить бесплатную юридическую помощь. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель филиала Владимир Трегуб.Кроме того, госфонд взаимодействует с прокуратурой Республики Крым, прокурорами городов и районов, лично прокурор республики проводит ежемесячные совместные приемы граждан. В филиале фонда в крымской столице на постоянной основе прокуроры Симферополя и Симферопольского района также проводят приемы, рассказал он."Все желающие могут обратиться и получить бесплатную юридическую помощь по тем или иным интересующим вопросам", - заверил руководитель госфонда.Также фонд "Защитники Отечества" оказывает психологическую помощь своим подопечным, работает кабинет психологической помощи – как для бойцов СВО, так и для членов их семей, добавил Трегуб.Более того, в случаях, когда есть запрос на получение духовной помощи, в фонде можно пообщаться с духовным наставником."У нас есть специалист, который определен от епархии, он может скоординировать наших подопечных, чтобы они могли обратиться к тому или иному батюшке по разным вопросам", - сказал Трегуб.Ранее в четверг сообщалось, что за три года с момента открытия филиала госфонда "Защитники Отечества" в Крыму здесь получили помощь 22 тысячи ветеранов СВО и членов их семей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как психологи оказывают поддержку бойцам и ветеранам СВО в КрымуФедеральный проект "Здоровье СВОих" стартует в России и КрымуПутин: важно укреплять социальные гарантии участников СВО

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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