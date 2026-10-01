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В Крыму создали лечебно-оздоровительную местность "Айвазовская" - РИА Новости Крым, 01.10.2026
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В Крыму создали лечебно-оздоровительную местность "Айвазовская"
В Крыму создали лечебно-оздоровительную местность "Айвазовская" - РИА Новости Крым, 01.10.2026
В Крыму создали лечебно-оздоровительную местность "Айвазовская"
В Крыму создана лечебно-оздоровительная местность регионального значения "Айвазовская", она расположена на территории Кировского района полуострова... РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T18:52
2026-10-01T18:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Крыму создана лечебно-оздоровительная местность регионального значения "Айвазовская", она расположена на территории Кировского района полуострова. Соответствующее постановление принял Совет министров РК, документ размещен на официальном сайте крымского правительства.Объект образован на территории Приветненского сельского поселения Кировского района. Общая площадь территории – 51 668 тысяч квадратных метров.По данным на июнь 2025 года, на территории Крыма было образовано семь лечебно-оздоровительных местностей регионального значения: Аджи-Су (Черные воды), "Булганакская", "Джарылгачская", "Кояшская", "Чокракская", "Бишули" и "Тобечикская". Лечебно-оздоровительная местность – территория, обладающая природными лечебными ресурсами и пригодная для медицинской реабилитации, организации лечения, профилактики заболеваний, а также для отдыха населения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Города и поселки ЮБК стали курортами федерального значенияИсточник Аджи-Су под Бахчисараем первым в РК получит статус лечебно-оздоровительной местностиГС РК по требованию прокурора принял изменения в "Законе о курортах"
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новости крыма, крым, отдых в крыму, лечение в крыму, крым курортный
В Крыму создали лечебно-оздоровительную местность "Айвазовская"

В восточном Крыму создали лечебно-оздоровительную местность "Айвазовская"

18:52 01.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОздоровление
Оздоровление - РИА Новости, 1920, 01.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Крыму создана лечебно-оздоровительная местность регионального значения "Айвазовская", она расположена на территории Кировского района полуострова. Соответствующее постановление принял Совет министров РК, документ размещен на официальном сайте крымского правительства.
"Совет министров Республики Крым постановляет признать лечебно-оздоровительной местностью "Айвазовская" территорию в границах согласно приложению", – говорится в тексте документа.
Объект образован на территории Приветненского сельского поселения Кировского района. Общая площадь территории – 51 668 тысяч квадратных метров.
По данным на июнь 2025 года, на территории Крыма было образовано семь лечебно-оздоровительных местностей регионального значения: Аджи-Су (Черные воды), "Булганакская", "Джарылгачская", "Кояшская", "Чокракская", "Бишули" и "Тобечикская". Лечебно-оздоровительная местность – территория, обладающая природными лечебными ресурсами и пригодная для медицинской реабилитации, организации лечения, профилактики заболеваний, а также для отдыха населения.
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