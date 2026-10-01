https://crimea.ria.ru/20261001/v-krymu-proveryat-sistemu-opovescheniya-s-vklyucheniem-siren-1159864899.html
В Крыму проверят систему оповещения с включением сирен
В Крыму проверят систему оповещения с включением сирен - РИА Новости Крым, 01.10.2026
В Крыму проверят систему оповещения с включением сирен
В Крыму 7 октября проведут плановую комплексную проверку системы оповещения с включением сирен, сообщает в четверг МЧС республики. РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T15:00
2026-10-01T15:00
2026-10-01T15:00
крым
новости крыма
системы оповещения
проверка систем оповещения
мчс крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/04/06/1154945678_0:0:1601:900_1920x0_80_0_0_b0da791ac3fdc13ed9599428603cccba.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Крыму 7 октября проведут плановую комплексную проверку системы оповещения с включением сирен, сообщает в четверг МЧС республики.В ходе проверки на полуострове включат электросирены с передачей сигнала "Внимание всем", а текущие теле- и радиосигналы заменят информацией о проверке. Крымчан просят сохранять спокойствиеПроверка системы оповещения станет второй в этом году в Крыму. Первую проводили весной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тревога в Симферополе: когда зазвучит сигнал "Внимание всем!"В Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиУкрытия в Крыму: МЧС опубликовало карту
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/04/06/1154945678_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_6bd5166ec1b65e8647733d7d388694c7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, системы оповещения, проверка систем оповещения, мчс крыма
В Крыму проверят систему оповещения с включением сирен
В Крыму 7 октября включат системы оповещения населения для проверки – МЧС