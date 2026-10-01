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В Крыму проверят систему оповещения с включением сирен - РИА Новости Крым, 01.10.2026
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В Крыму проверят систему оповещения с включением сирен
В Крыму проверят систему оповещения с включением сирен - РИА Новости Крым, 01.10.2026
В Крыму проверят систему оповещения с включением сирен
В Крыму 7 октября проведут плановую комплексную проверку системы оповещения с включением сирен, сообщает в четверг МЧС республики. РИА Новости Крым, 01.10.2026
2026-10-01T15:00
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проверка систем оповещения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Крыму 7 октября проведут плановую комплексную проверку системы оповещения с включением сирен, сообщает в четверг МЧС республики.В ходе проверки на полуострове включат электросирены с передачей сигнала "Внимание всем", а текущие теле- и радиосигналы заменят информацией о проверке. Крымчан просят сохранять спокойствиеПроверка системы оповещения станет второй в этом году в Крыму. Первую проводили весной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тревога в Симферополе: когда зазвучит сигнал "Внимание всем!"В Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиУкрытия в Крыму: МЧС опубликовало карту
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, системы оповещения, проверка систем оповещения, мчс крыма
В Крыму проверят систему оповещения с включением сирен

В Крыму 7 октября включат системы оповещения населения для проверки – МЧС

15:00 01.10.2026
 
© Администрация Туапсинского муниципального округаГромкоговоритель
Громкоговоритель
© Администрация Туапсинского муниципального округа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Крыму 7 октября проведут плановую комплексную проверку системы оповещения с включением сирен, сообщает в четверг МЧС республики.
"7 октября в 10:00, 13:00 и 15:00 в Крыму будет проведена плановая комплексная оценка работоспособности системы оповещения населения Республики Крым", – сказано в сообщении.
В ходе проверки на полуострове включат электросирены с передачей сигнала "Внимание всем", а текущие теле- и радиосигналы заменят информацией о проверке. Крымчан просят сохранять спокойствие
Проверка системы оповещения станет второй в этом году в Крыму. Первую проводили весной.
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