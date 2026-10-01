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В Крыму проверят систему оповещения с включением сирен

В Крыму проверят систему оповещения с включением сирен - РИА Новости Крым, 01.10.2026

В Крыму проверят систему оповещения с включением сирен

В Крыму 7 октября проведут плановую комплексную проверку системы оповещения с включением сирен, сообщает в четверг МЧС республики. РИА Новости Крым, 01.10.2026

2026-10-01T15:00

2026-10-01T15:00

2026-10-01T15:00

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системы оповещения

проверка систем оповещения

мчс крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Крыму 7 октября проведут плановую комплексную проверку системы оповещения с включением сирен, сообщает в четверг МЧС республики.В ходе проверки на полуострове включат электросирены с передачей сигнала "Внимание всем", а текущие теле- и радиосигналы заменят информацией о проверке. Крымчан просят сохранять спокойствиеПроверка системы оповещения станет второй в этом году в Крыму. Первую проводили весной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тревога в Симферополе: когда зазвучит сигнал "Внимание всем!"В Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиУкрытия в Крыму: МЧС опубликовало карту

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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